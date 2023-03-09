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США ищут дипломатические решения иранской проблемы, заявил глава Пентагона - РИА Новости, 09.03.2023
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19:26 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/iran-1856859667.html
США ищут дипломатические решения иранской проблемы, заявил глава Пентагона
США ищут дипломатические решения иранской проблемы, заявил глава Пентагона - РИА Новости, 09.03.2023
США ищут дипломатические решения иранской проблемы, заявил глава Пентагона
Вашингтон продолжает искать дипломатические пути решения иранской проблемы, не допустит обладания Тегераном ядерного оружия, заявил министр обороны США Ллойд... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T19:26
2023-03-09T19:26
в мире
иран
сша
тегеран (город)
ллойд остин
бехруз камальванди
магатэ
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Вашингтон продолжает искать дипломатические пути решения иранской проблемы, не допустит обладания Тегераном ядерного оружия, заявил министр обороны США Ллойд Остин по итогам переговоров с главой оборонного ведомства Израиля. "Мы продолжаем считать, что дипломатия - лучший способ не допустить обладание Ираном ядерного оружия", - сказал глава оборонного ведомства США по итогам переговоров в Израиле. "Как многократно говорил президент (США Джо) Байден, мы не допустим обладание Ираном ядерным оружием", - добавил он. По его словам, "Иран остается главной дестабилизирующей силой в регионе" и представляет угрозу не только Израилю, но другим странам. "Мы продолжаем сохранять глубокую озабоченность поддержкой Ираном терроризма, его опасных прокси, продвижением им ядерных возможностей, его агрессией на море, кибератаками и распространением беспилотников в качестве оружия ", - сказал Остин. Он вновь выразил беспокойство "растущим сотрудничеством Ирана с Россией" в оборонной сфере. В феврале агентство Блумберг со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов опубликовало материал, в котором говорилось, что инспекторы МАГАТЭ зафиксировали наличие в Иране урана, обогащенного до 84%. Этот уровень лишь немногим ниже необходимого для создания ядерного оружия. Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявлял, что страна расценивает сообщения о достижении такого уровня как искажение фактов. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США под руководством президента Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений по ядерным исследованиям, центрифугам и уровню обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
https://ria.ru/20230309/sanktsii-1856849877.html
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иран
сша
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в мире, иран, сша, тегеран (город), ллойд остин, бехруз камальванди, магатэ, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), джо байден
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Ллойд Остин, Бехруз Камальванди, МАГАТЭ, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), Джо Байден
США ищут дипломатические решения иранской проблемы, заявил глава Пентагона

Глава Пентагона Остин: США продолжат искать дипломатические пути решения иранской проблемы

© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Вашингтон продолжает искать дипломатические пути решения иранской проблемы, не допустит обладания Тегераном ядерного оружия, заявил министр обороны США Ллойд Остин по итогам переговоров с главой оборонного ведомства Израиля.
"Мы продолжаем считать, что дипломатия - лучший способ не допустить обладание Ираном ядерного оружия", - сказал глава оборонного ведомства США по итогам переговоров в Израиле. "Как многократно говорил президент (США Джо) Байден, мы не допустим обладание Ираном ядерным оружием", - добавил он.
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Вчера, 18:46
По его словам, "Иран остается главной дестабилизирующей силой в регионе" и представляет угрозу не только Израилю, но другим странам. "Мы продолжаем сохранять глубокую озабоченность поддержкой Ираном терроризма, его опасных прокси, продвижением им ядерных возможностей, его агрессией на море, кибератаками и распространением беспилотников в качестве оружия ", - сказал Остин.
Он вновь выразил беспокойство "растущим сотрудничеством Ирана с Россией" в оборонной сфере.
В феврале агентство Блумберг со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов опубликовало материал, в котором говорилось, что инспекторы МАГАТЭ зафиксировали наличие в Иране урана, обогащенного до 84%. Этот уровень лишь немногим ниже необходимого для создания ядерного оружия. Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявлял, что страна расценивает сообщения о достижении такого уровня как искажение фактов.
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В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США под руководством президента Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений по ядерным исследованиям, центрифугам и уровню обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
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В миреИранСШАТегеран (город)Ллойд ОстинБехруз КамальвандиМАГАТЭСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Джо Байден
 
 
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