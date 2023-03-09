США ищут дипломатические решения иранской проблемы, заявил глава Пентагона
Глава Пентагона Остин: США продолжат искать дипломатические пути решения иранской проблемы
© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин
© AP Photo / Susan Walsh
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Вашингтон продолжает искать дипломатические пути решения иранской проблемы, не допустит обладания Тегераном ядерного оружия, заявил министр обороны США Ллойд Остин по итогам переговоров с главой оборонного ведомства Израиля.
"Мы продолжаем считать, что дипломатия - лучший способ не допустить обладание Ираном ядерного оружия", - сказал глава оборонного ведомства США по итогам переговоров в Израиле. "Как многократно говорил президент (США Джо) Байден, мы не допустим обладание Ираном ядерным оружием", - добавил он.
По его словам, "Иран остается главной дестабилизирующей силой в регионе" и представляет угрозу не только Израилю, но другим странам. "Мы продолжаем сохранять глубокую озабоченность поддержкой Ираном терроризма, его опасных прокси, продвижением им ядерных возможностей, его агрессией на море, кибератаками и распространением беспилотников в качестве оружия ", - сказал Остин.
Он вновь выразил беспокойство "растущим сотрудничеством Ирана с Россией" в оборонной сфере.
В феврале агентство Блумберг со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов опубликовало материал, в котором говорилось, что инспекторы МАГАТЭ зафиксировали наличие в Иране урана, обогащенного до 84%. Этот уровень лишь немногим ниже необходимого для создания ядерного оружия. Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявлял, что страна расценивает сообщения о достижении такого уровня как искажение фактов.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США под руководством президента Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений по ядерным исследованиям, центрифугам и уровню обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.