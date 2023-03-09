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Тегеран подтвердил участие во встрече России, Турции, Сирии в Москве - РИА Новости, 09.03.2023
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16:09 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/iran-1856798998.html
Тегеран подтвердил участие во встрече России, Турции, Сирии в Москве
Тегеран подтвердил участие во встрече России, Турции, Сирии в Москве - РИА Новости, 09.03.2023
Тегеран подтвердил участие во встрече России, Турции, Сирии в Москве
Тегеран будет участвовать во встрече заместителей глав МИД России, Турции, Ирана и Сирии в Москве, которая запланирована на следующую неделю, сообщил РИА... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T16:09
2023-03-09T16:09
в мире
турция
сирия
россия
казем джалали
башар асад
мевлют чавушоглу
москва
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Тегеран будет участвовать во встрече заместителей глав МИД России, Турции, Ирана и Сирии в Москве, которая запланирована на следующую неделю, сообщил РИА Новости Ирана в России Казем Джалали. В декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последние недели обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации. Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планировалась встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. В январе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предполагал, что такая встреча может пройти в начале февраля. Позже президент Турции Тайип Эрдоган допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии на высшем уровне.
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в мире, турция, сирия, россия, казем джалали, башар асад, мевлют чавушоглу, москва, иран
В мире, Турция, Сирия, Россия, Казем Джалали, Башар Асад, Мевлют Чавушоглу, Москва, Иран
Тегеран подтвердил участие во встрече России, Турции, Сирии в Москве

Посол Джалали подтвердил участие Ирана во встрече с Россией, Турцией и Сирией в Москве

© Фото : предоставлено посольством Ирана в РоссииПосол Ирана в России Казем Джалали
Посол Ирана в России Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© Фото : предоставлено посольством Ирана в России
Посол Ирана в России Казем Джалали. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Тегеран будет участвовать во встрече заместителей глав МИД России, Турции, Ирана и Сирии в Москве, которая запланирована на следующую неделю, сообщил РИА Новости Ирана в России Казем Джалали.
«
"Да, такая встреча действительно состоится на следующей неделе, Иран планирует в ней участвовать", - сказал Джалали.
В декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последние недели обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.
Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планировалась встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. В январе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предполагал, что такая встреча может пройти в начале февраля. Позже президент Турции Тайип Эрдоган допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии на высшем уровне.
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В миреТурцияСирияРоссияКазем ДжалалиБашар АсадМевлют ЧавушоглуМоскваИран
 
 
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