https://ria.ru/20230309/iran-1856798998.html

Тегеран подтвердил участие во встрече России, Турции, Сирии в Москве

Тегеран подтвердил участие во встрече России, Турции, Сирии в Москве - РИА Новости, 09.03.2023

Тегеран подтвердил участие во встрече России, Турции, Сирии в Москве

Тегеран будет участвовать во встрече заместителей глав МИД России, Турции, Ирана и Сирии в Москве, которая запланирована на следующую неделю, сообщил РИА... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T16:09

2023-03-09T16:09

2023-03-09T16:09

в мире

турция

сирия

россия

казем джалали

башар асад

мевлют чавушоглу

москва

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Тегеран будет участвовать во встрече заместителей глав МИД России, Турции, Ирана и Сирии в Москве, которая запланирована на следующую неделю, сообщил РИА Новости Ирана в России Казем Джалали. В декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последние недели обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации. Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планировалась встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. В январе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предполагал, что такая встреча может пройти в начале февраля. Позже президент Турции Тайип Эрдоган допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии на высшем уровне.

https://ria.ru/20230308/gosdep-1856515829.html

турция

сирия

россия

москва

иран

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в мире, турция, сирия, россия, казем джалали, башар асад, мевлют чавушоглу, москва, иран