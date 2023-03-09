https://ria.ru/20230309/inoagent-1856771295.html
Главред РБК сообщил об аресте имущества
Главред РБК сообщил об аресте имущества - РИА Новости, 09.03.2023
Главред РБК сообщил об аресте имущества
Главред РБК Петр Канаев подтвердил факт ареста имущества из-за невыплаченного штрафа за неуказание иноагентом центра "Сова"* и заявил, что считает такое... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T14:34
2023-03-09T14:34
2023-03-09T14:40
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иноагенты
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Главред РБК Петр Канаев подтвердил факт ареста имущества из-за невыплаченного штрафа за неуказание иноагентом центра "Сова"* и заявил, что считает такое наказание несоразмерным. Ранее на сайте РБК сообщалось об аресте имущества Канаева из-за "иноагентского" штрафа в 5 тысяч рублей, причиной было отсутствие указания на "иноагентство" признанного иноагентом центра "Сова"*. "Сегодня утром я через Госуслуги получил письмо от приставов. Меня уведомили о запрете на совершение действий с недвижимостью из-за штрафа в 4000 рублей и пени по нему на 1000 рублей. В документе с формулировокой "имущество, на которое накладывается арест (обращается взыскание)" указаны моя квартира, дача и участок под ней", - ответил РИА Новости Канаев на вопрос, действительно ли его имущество оштрафовали из-за "иноагентского" штрафа. По его словам, оспаривать решение не будет, а просто заплатит штраф после работы. Однако главред отметил, что считает такое наказание несоразмерным.* СМИ, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20230227/glukhovskiy-1854719148.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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рбк (медиагруппа), россия, происшествия, иноагенты
РБК (медиагруппа), Россия, Происшествия, иноагенты
Главред РБК сообщил об аресте имущества
Главред РБК Канаев сообщил об аресте имущества из-за штрафа за неуказание иноагента
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Главред РБК Петр Канаев подтвердил факт ареста имущества из-за невыплаченного штрафа за неуказание иноагентом центра "Сова"* и заявил, что считает такое наказание несоразмерным.
Ранее на сайте РБК сообщалось об аресте имущества Канаева из-за "иноагентского" штрафа в 5 тысяч рублей, причиной было отсутствие указания на "иноагентство" признанного иноагентом центра "Сова"*.
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"Сегодня утром я через Госуслуги получил письмо от приставов. Меня уведомили о запрете на совершение действий с недвижимостью из-за штрафа в 4000 рублей и пени по нему на 1000 рублей. В документе с формулировокой "имущество, на которое накладывается арест (обращается взыскание)" указаны моя квартира, дача и участок под ней", - ответил РИА Новости Канаев на вопрос, действительно ли его имущество оштрафовали из-за "иноагентского" штрафа.
По его словам, оспаривать решение не будет, а просто заплатит штраф после работы. Однако главред отметил, что считает такое наказание несоразмерным.
* СМИ, выполняющее функции иноагента.
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