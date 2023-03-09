Рейтинг@Mail.ru
Главред РБК сообщил об аресте имущества - РИА Новости, 09.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 09.03.2023 (обновлено: 14:40 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/inoagent-1856771295.html
Главред РБК сообщил об аресте имущества
Главред РБК сообщил об аресте имущества - РИА Новости, 09.03.2023
Главред РБК сообщил об аресте имущества
Главред РБК Петр Канаев подтвердил факт ареста имущества из-за невыплаченного штрафа за неуказание иноагентом центра "Сова"* и заявил, что считает такое... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T14:34
2023-03-09T14:40
рбк (медиагруппа)
россия
происшествия
иноагенты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856772281_0:33:1608:938_1920x0_80_0_0_86e0de0ba811b4e06b1bf9b0c96b6eb4.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Главред РБК Петр Канаев подтвердил факт ареста имущества из-за невыплаченного штрафа за неуказание иноагентом центра "Сова"* и заявил, что считает такое наказание несоразмерным. Ранее на сайте РБК сообщалось об аресте имущества Канаева из-за "иноагентского" штрафа в 5 тысяч рублей, причиной было отсутствие указания на "иноагентство" признанного иноагентом центра "Сова"*. "Сегодня утром я через Госуслуги получил письмо от приставов. Меня уведомили о запрете на совершение действий с недвижимостью из-за штрафа в 4000 рублей и пени по нему на 1000 рублей. В документе с формулировокой "имущество, на которое накладывается арест (обращается взыскание)" указаны моя квартира, дача и участок под ней", - ответил РИА Новости Канаев на вопрос, действительно ли его имущество оштрафовали из-за "иноагентского" штрафа. По его словам, оспаривать решение не будет, а просто заплатит штраф после работы. Однако главред отметил, что считает такое наказание несоразмерным.* СМИ, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20230227/glukhovskiy-1854719148.html
https://ria.ru/20230303/inoagent-1855738230.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856772281_0:0:1432:1073_1920x0_80_0_0_2ed82becebe74713d221718cb08d305a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рбк (медиагруппа), россия, происшествия, иноагенты
РБК (медиагруппа), Россия, Происшествия, иноагенты
Главред РБК сообщил об аресте имущества

Главред РБК Канаев сообщил об аресте имущества из-за штрафа за неуказание иноагента

© РИА Новости / Григорий СысоевГлавред РБК Петр Канаев
Главред РБК Петр Канаев - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Главред РБК Петр Канаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Главред РБК Петр Канаев подтвердил факт ареста имущества из-за невыплаченного штрафа за неуказание иноагентом центра "Сова"* и заявил, что считает такое наказание несоразмерным.
Ранее на сайте РБК сообщалось об аресте имущества Канаева из-за "иноагентского" штрафа в 5 тысяч рублей, причиной было отсутствие указания на "иноагентство" признанного иноагентом центра "Сова"*.
Дмитрий Глуховский* - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Суд в Москве зарегистрировал дело против Глуховского* за фейки о ВС России
27 февраля, 21:50
"Сегодня утром я через Госуслуги получил письмо от приставов. Меня уведомили о запрете на совершение действий с недвижимостью из-за штрафа в 4000 рублей и пени по нему на 1000 рублей. В документе с формулировокой "имущество, на которое накладывается арест (обращается взыскание)" указаны моя квартира, дача и участок под ней", - ответил РИА Новости Канаев на вопрос, действительно ли его имущество оштрафовали из-за "иноагентского" штрафа.
По его словам, оспаривать решение не будет, а просто заплатит штраф после работы. Однако главред отметил, что считает такое наказание несоразмерным.
* СМИ, выполняющее функции иноагента.
Здание Министерства юстиции России - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
Координатора движения "Голос"* из Орла исключили из реестра иноагентов
3 марта, 18:43
 
РБК (медиагруппа)РоссияПроисшествияиноагенты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала