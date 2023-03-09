https://ria.ru/20230309/ignor-1856839072.html

Запад игнорирует требования России о расследовании по "Северным потокам"

Запад игнорирует требования России о расследовании по "Северным потокам" - РИА Новости, 09.03.2023

Запад игнорирует требования России о расследовании по "Северным потокам"

Требования России о совместном расследовании теракта на "Северных потоках" были проигнорированы западными странами, в свете новых данных они остаются без... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T18:00

2023-03-09T18:00

2023-03-09T18:00

в мире

германия

россия

швеция

мария захарова

северный поток

авария на "северных потоках"

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Требования России о совместном расследовании теракта на "Северных потоках" были проигнорированы западными странами, в свете новых данных они остаются без ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что Запад полностью уклоняется от контактов с Россией по этой теме, а вопрос об альтернативных площадках для совместного расследованиями западными странами никогда и не ставился.

https://ria.ru/20230309/ssha-1856693139.html

германия

россия

швеция

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в мире, германия, россия, швеция, мария захарова, северный поток, авария на "северных потоках", министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)