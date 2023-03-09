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Запад игнорирует требования России о расследовании по "Северным потокам"
Запад игнорирует требования России о расследовании по "Северным потокам" - РИА Новости, 09.03.2023
Запад игнорирует требования России о расследовании по "Северным потокам"
Требования России о совместном расследовании теракта на "Северных потоках" были проигнорированы западными странами, в свете новых данных они остаются без... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T18:00
2023-03-09T18:00
2023-03-09T18:00
в мире
германия
россия
швеция
мария захарова
северный поток
авария на "северных потоках"
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Требования России о совместном расследовании теракта на "Северных потоках" были проигнорированы западными странами, в свете новых данных они остаются без ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что Запад полностью уклоняется от контактов с Россией по этой теме, а вопрос об альтернативных площадках для совместного расследованиями западными странами никогда и не ставился.
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в мире, германия, россия, швеция, мария захарова, северный поток, авария на "северных потоках", министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Германия, Россия, Швеция, Мария Захарова, Северный поток, Авария на "Северных потоках", Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Запад игнорирует требования России о расследовании по "Северным потокам"
МИД: требования России о расследовании теракта на "Северных потоках" были проигнорированы