https://ria.ru/20230309/gruziya-1856890130.html

США приветствовали отзыв законопроекта об иноагентах в Грузии

США приветствовали отзыв законопроекта об иноагентах в Грузии - РИА Новости, 09.03.2023

США приветствовали отзыв законопроекта об иноагентах в Грузии

США приветствуют отзыв законопроекта об иноагентах в Грузии и призывают правящую в стране партию не возвращать его в повестку, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T23:42

2023-03-09T23:42

2023-03-09T23:42

в мире

грузия

сша

тбилиси

нед прайс

протесты в грузии против закона об иноагентах

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ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. США приветствуют отзыв законопроекта об иноагентах в Грузии и призывают правящую в стране партию не возвращать его в повестку, заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс. В четверг политсовет правящей партии "Грузинская мечта" и партия "Силы народа" совместно объявили, что законопроект, который вызвал волну протестов в Тбилиси, отозван из парламента страны.

https://ria.ru/20230309/tbilisi-1856716515.html

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в мире, грузия, сша, тбилиси, нед прайс, протесты в грузии против закона об иноагентах