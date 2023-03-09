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США приветствовали отзыв законопроекта об иноагентах в Грузии - РИА Новости, 09.03.2023
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23:42 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/gruziya-1856890130.html
США приветствовали отзыв законопроекта об иноагентах в Грузии
США приветствовали отзыв законопроекта об иноагентах в Грузии - РИА Новости, 09.03.2023
США приветствовали отзыв законопроекта об иноагентах в Грузии
США приветствуют отзыв законопроекта об иноагентах в Грузии и призывают правящую в стране партию не возвращать его в повестку, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T23:42
2023-03-09T23:42
в мире
грузия
сша
тбилиси
нед прайс
протесты в грузии против закона об иноагентах
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ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. США приветствуют отзыв законопроекта об иноагентах в Грузии и призывают правящую в стране партию не возвращать его в повестку, заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс. В четверг политсовет правящей партии "Грузинская мечта" и партия "Силы народа" совместно объявили, что законопроект, который вызвал волну протестов в Тбилиси, отозван из парламента страны.
https://ria.ru/20230309/tbilisi-1856716515.html
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в мире, грузия, сша, тбилиси, нед прайс, протесты в грузии против закона об иноагентах
В мире, Грузия, США, Тбилиси, Нед Прайс, Протесты в Грузии против закона об иноагентах
США приветствовали отзыв законопроекта об иноагентах в Грузии

США приветствовали отзыв проекта об иноагентах в Грузии и призвали отказаться от него

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeУчастники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. США приветствуют отзыв законопроекта об иноагентах в Грузии и призывают правящую в стране партию не возвращать его в повестку, заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.
«
"Мы приветствуем решение отозвать законопроект... Мы призываем правящую партию официально от него отказаться и не продвигать законодательство такого рода, именно потому что оно не совместимо с грузинскими и евроатлантическими ценностями", - сказал он на брифинге для СМИ.
В четверг политсовет правящей партии "Грузинская мечта" и партия "Силы народа" совместно объявили, что законопроект, который вызвал волну протестов в Тбилиси, отозван из парламента страны.
Участник акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Протесты в Тбилиси
Вчера, 13:12
 
В миреГрузияСШАТбилисиНед ПрайсПротесты в Грузии против закона об иноагентах
 
 
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