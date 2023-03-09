https://ria.ru/20230309/gruziya-1856889255.html

Митингующие в Тбилиси потребовали отставки правительства

Митингующие в Тбилиси потребовали отставки правительства - РИА Новости, 09.03.2023

Митингующие в Тбилиси потребовали отставки правительства

Протестующие в центре Тбилиси потребовали отставки правительства и назначения внеочередных парламентских выборов. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T23:25

2023-03-09T23:25

2023-03-09T23:40

в мире

тбилиси

грузия

протесты в грузии против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 9 мар — РИА Новости. Протестующие в центре Тбилиси потребовали отставки правительства и назначения внеочередных парламентских выборов.Об этом заявил один из активистов во время выступления на митинге, кадры в прямом эфире транслируют грузинские телекомпании.Сегодня вечером манифестанты собрались перед зданием парламента, чтобы потребовать освобождения всех задержанных во время прошедших митингов и назначения пленарного заседания для окончательного отзыва закона об иностранных агентах. Власти выполнили оба требования. Сейчас акция подходит к концу, митингующие расходятся.Масштабные акции протеста из-за закона об иностранных агентах проходят в Тбилиси с 7 марта. Полиция применяла против митингующих водометы и слезоточивый газ. За два дня силовики задержали 133 человека, сегодня их отпустили.Поступивший в парламент Грузии законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предлагает создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства.Представители правящей партии "Грузинская мечта", имеющей парламентское большинство, сообщали о намерении поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит на него вето, то депутаты постараются его преодолеть. По мнению оппозиционеров, возможное нововведение отдаляет страну от Евросоюза.В первый же день протестов Зурабишвили выступила с видеообращением, в котором выразила поддержку манифестантам и пообещала заблокировать принятие спорного закона. Сегодня представители партии "Грузинская мечта" сообщили, что законопроект об иностранных агентах отозвали из парламента.

https://ria.ru/20230309/gruziya-1856857938.html

https://ria.ru/20230309/tbilisi-1856716515.html

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в мире, тбилиси, грузия, протесты в грузии против закона об иноагентах