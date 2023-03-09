https://ria.ru/20230309/gruziya-1856836755.html

В НАТО поприветствовали отзыв законопроекта об иноагентах в Грузии

В НАТО поприветствовали отзыв законопроекта об иноагентах в Грузии - РИА Новости, 09.03.2023

В НАТО поприветствовали отзыв законопроекта об иноагентах в Грузии

Спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина приветствовал отзыв законопроекта об иностранных агентах в Грузии. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T17:53

2023-03-09T17:53

2023-03-09T17:53

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БРЮССЕЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина приветствовал отзыв законопроекта об иностранных агентах в Грузии. "НАТО приветствует безусловный отзыв проекта закона, который вызвал столько опасений и протестов", - написал Коломина в Twitter. Он добавил, что НАТО призывает все заинтересованные политические силы в этой стране вернуться к повестке реформ и евроатлантической интеграции. Во вторник парламентское большинство приняло в первом чтении первый вариант законопроекта об иностранных агентах. За этим последовали массовые акции протеста. Представители движения "Сила народа", являющиеся вышедшими из правящей "Грузинской мечты" депутатами, но оставшись в парламентском большинстве, внесли ранее в парламент два варианта законопроекта об иностранных агентах - "грузинский" и "американский". Митингующие и другие оппозиционеры сочли оба варианта прототипом закона об иноагентах, действующего в России. В результате массовых протестов власти приняли решение отозвать оба варианта законопроекта.

https://ria.ru/20230309/gruziya-1856689292.html

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