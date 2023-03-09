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Закон об иноагентах в Грузии не связан с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 09.03.2023
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13:01 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/gruziya-1856733526.html
Закон об иноагентах в Грузии не связан с Россией, заявил Песков
Закон об иноагентах в Грузии не связан с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 09.03.2023
Закон об иноагентах в Грузии не связан с Россией, заявил Песков
Грузинский законопроект "О прозрачности иностранного влияния" не вдохновлялся Москвой, Кремль здесь ни при чем, "первопроходец" таких документов - Соединенные... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T13:01
2023-03-09T13:01
грузия
россия
сша
дмитрий песков
протесты в грузии против закона об иноагентах
в мире
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Грузинский законопроект "О прозрачности иностранного влияния" не вдохновлялся Москвой, Кремль здесь ни при чем, "первопроходец" таких документов - Соединенные Штаты Америки в XX веке, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Акции протеста начались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси с утра 7 марта. Ее участники выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был одобрен в тот день в первом чтении. Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Инициаторы законопроекта уверяют, что это смягченный вариант американского закона. Оппозиция, а также посол США в Грузии Келли Дегнан ранее заявляли, что законопроект не имеет ничего общего с американским законом и является аналогом закона, действующего в России. Он уточнил, что один из вариантов грузинского законопроекта "очень сильно был похож" на аналогичный закон в США. "Второй вариант был менее похож на закон Соединенных Штатов, был гораздо мягче по своей сути. Но ни тот, ни другой, ни к тому, ни к другому мы не имеем никакого отношения", - заключил пресс-секретарь президента РФ.
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грузия, россия, сша, дмитрий песков, протесты в грузии против закона об иноагентах, в мире
Грузия, Россия, США, Дмитрий Песков, Протесты в Грузии против закона об иноагентах, В мире
Закон об иноагентах в Грузии не связан с Россией, заявил Песков

Песков: закон об иноагентах в Грузии не вдохновлялся Россией, Кремль ни при чем

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Грузинский законопроект "О прозрачности иностранного влияния" не вдохновлялся Москвой, Кремль здесь ни при чем, "первопроходец" таких документов - Соединенные Штаты Америки в XX веке, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Акции протеста начались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси с утра 7 марта. Ее участники выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был одобрен в тот день в первом чтении.
Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Инициаторы законопроекта уверяют, что это смягченный вариант американского закона. Оппозиция, а также посол США в Грузии Келли Дегнан ранее заявляли, что законопроект не имеет ничего общего с американским законом и является аналогом закона, действующего в России.
«
"Ничего там Кремлем не вдохновлялось. И Кремль здесь абсолютно ни при чем. Вы знаете, что практика введения этих законов, первопроходцем здесь стали в конце 30-х годов (XX века) Соединенные Штаты Америки, если я правильно понял", - сказал Песков.
Он уточнил, что один из вариантов грузинского законопроекта "очень сильно был похож" на аналогичный закон в США.
"Второй вариант был менее похож на закон Соединенных Штатов, был гораздо мягче по своей сути. Но ни тот, ни другой, ни к тому, ни к другому мы не имеем никакого отношения", - заключил пресс-секретарь президента РФ.
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