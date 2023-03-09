https://ria.ru/20230309/gruziya-1856727430.html
В Кремле выразили обеспокоенность из-за акций протеста в Грузии
В Кремле выразили обеспокоенность из-за акций протеста в Грузии - РИА Новости, 09.03.2023
В Кремле выразили обеспокоенность из-за акций протеста в Грузии
Акции протеста в Грузии не могут не вызывать обеспокоенности Москвы, для России важно, чтобы было спокойствие на периметре границы, сейчас ситуация оставляет... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T12:46
2023-03-09T12:46
2023-03-09T12:46
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тбилиси
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Акции протеста в Грузии не могут не вызывать обеспокоенности Москвы, для России важно, чтобы было спокойствие на периметре границы, сейчас ситуация оставляет желать лучшего, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Это всё-таки соседнее нам государство. И, несмотря на то, что у нас нет отношений с Грузией как таковых, всё-таки, конечно, положение дел там не может не вызывать нашей обеспокоенности. Конечно, для нас важно, чтобы спокойствие было на периметре нашей границы. Здесь сейчас, конечно, ситуация оставляет желать лучшего", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов обеспокоены ли в Кремле акциями протеста в Грузии. Ранее в правящей партии "Грузинская мечта", входящей в парламентское большинство, и партии "Сила народа", которая была инициатором законопроекта об иностранных агентах, заявили, что данный проект, который вызвал волну протестов в Тбилиси, отозван из парламента. Акции протеста начались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси с утра 7 марта. Ее участники выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был одобрен в тот день в первом чтении. Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Инициаторы законопроекта уверяют, что это смягченный вариант американского закона.
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в мире, грузия, москва, тбилиси, дмитрий песков
В мире, Грузия, Москва, Тбилиси, Дмитрий Песков
В Кремле выразили обеспокоенность из-за акций протеста в Грузии
Песков заявил, что акции протеста в Грузии не могут не вызывать обеспокоенности у России
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Акции протеста в Грузии не могут не вызывать обеспокоенности Москвы, для России важно, чтобы было спокойствие на периметре границы, сейчас ситуация оставляет желать лучшего, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Это всё-таки соседнее нам государство. И, несмотря на то, что у нас нет отношений с Грузией как таковых, всё-таки, конечно, положение дел там не может не вызывать нашей обеспокоенности. Конечно, для нас важно, чтобы спокойствие было на периметре нашей границы. Здесь сейчас, конечно, ситуация оставляет желать лучшего", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов обеспокоены ли в Кремле акциями протеста в Грузии.
Ранее в правящей партии "Грузинская мечта", входящей в парламентское большинство, и партии "Сила народа", которая была инициатором законопроекта об иностранных агентах, заявили, что данный проект, который вызвал волну протестов в Тбилиси
, отозван из парламента.
Акции протеста начались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси с утра 7 марта. Ее участники выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был одобрен в тот день в первом чтении. Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Инициаторы законопроекта уверяют, что это смягченный вариант американского закона.
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