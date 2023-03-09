https://ria.ru/20230309/gruziya-1856672653.html

Законопроект об иноагентах отозвали из парламента Грузии

Законопроект об иноагентах отозвали из парламента Грузии - РИА Новости, 09.03.2023

Законопроект об иноагентах отозвали из парламента Грузии

Законопроект об иностранных агентах, спровоцировавший волну протестов в Тбилиси, отозван из парламента Грузии, говорится в совместном заявлении политсовета... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T09:21

2023-03-09T09:21

2023-03-09T11:06

в мире

грузия

тбилиси

сша

протесты в грузии против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 9 мар — РИА Новости. Законопроект об иностранных агентах, спровоцировавший волну протестов в Тбилиси, отозван из парламента Грузии, говорится в совместном заявлении политсовета правящей партии "Грузинская мечта" и партии "Силы народа"."Мы должны позаботиться о мире, спокойствии и экономическом развитии в нашей стране, а также о продвижении Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого нашего гражданина не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении. Учитывая все вышеизложенное, как управленческая власть, ответственная перед каждым членом общества, мы приняли решение безоговорочно отозвать поддержанный нами законопроект", — говорится в релизе, который опубликовал грузинский Первый канал.В партиях считают, что "определенные силы" смогли представить инициативу в негативном свете и убедить граждан в его схожести с российским законом, что может расцениваться как отказ от европейского пути развития страны.Седьмого марта депутаты приняли в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который предполагает создание реестра иностранных агентов — СМИ, неправительственных организаций и физических лиц, получающих финансирование из-за рубежа. Авторы инициативы уверяют, что это смягченный вариант американского закона. Оппозиция, а также посол США в Грузии Келли Дегнан ранее заявляли, что законопроект, скорее, аналогичен закону, действующему в России, а с американским не имеет ничего общего.В тот же день у здания парламента в Тбилиси начались массовые протесты, во время которых происходили стычки с полицией. Для разгона митинга силовики применяли водометы и слезоточивый газ.

https://ria.ru/20230308/borrel-1856517990.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, тбилиси, сша, протесты в грузии против закона об иноагентах