https://ria.ru/20230309/gruziya-1856672653.html
Законопроект об иноагентах отозвали из парламента Грузии
Законопроект об иноагентах отозвали из парламента Грузии - РИА Новости, 09.03.2023
Законопроект об иноагентах отозвали из парламента Грузии
Законопроект об иностранных агентах, спровоцировавший волну протестов в Тбилиси, отозван из парламента Грузии, говорится в совместном заявлении политсовета... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T09:21
2023-03-09T09:21
2023-03-09T11:06
в мире
грузия
тбилиси
сша
протесты в грузии против закона об иноагентах
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856643401_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_26a33f7ed223b4fef451fdcf143454d9.jpg
ТБИЛИСИ, 9 мар — РИА Новости. Законопроект об иностранных агентах, спровоцировавший волну протестов в Тбилиси, отозван из парламента Грузии, говорится в совместном заявлении политсовета правящей партии "Грузинская мечта" и партии "Силы народа"."Мы должны позаботиться о мире, спокойствии и экономическом развитии в нашей стране, а также о продвижении Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого нашего гражданина не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении. Учитывая все вышеизложенное, как управленческая власть, ответственная перед каждым членом общества, мы приняли решение безоговорочно отозвать поддержанный нами законопроект", — говорится в релизе, который опубликовал грузинский Первый канал.В партиях считают, что "определенные силы" смогли представить инициативу в негативном свете и убедить граждан в его схожести с российским законом, что может расцениваться как отказ от европейского пути развития страны.Седьмого марта депутаты приняли в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который предполагает создание реестра иностранных агентов — СМИ, неправительственных организаций и физических лиц, получающих финансирование из-за рубежа. Авторы инициативы уверяют, что это смягченный вариант американского закона. Оппозиция, а также посол США в Грузии Келли Дегнан ранее заявляли, что законопроект, скорее, аналогичен закону, действующему в России, а с американским не имеет ничего общего.В тот же день у здания парламента в Тбилиси начались массовые протесты, во время которых происходили стычки с полицией. Для разгона митинга силовики применяли водометы и слезоточивый газ.
https://ria.ru/20230308/borrel-1856517990.html
грузия
тбилиси
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856643401_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8e3aa865b6d6c7299242ffca92327267.jpg
Кадры потасовки между силовиками и сторонниками Саакашвили в Тбилиси
Потасовки между силовиками и сторонниками Саакашвили у суда в Тбилиси. На место прибыл спецназ.
2023-03-09T09:21
true
PT0M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, тбилиси, сша, протесты в грузии против закона об иноагентах
В мире, Грузия, Тбилиси, США, Протесты в Грузии против закона об иноагентах
Законопроект об иноагентах отозвали из парламента Грузии
Правящая партия "Грузинская мечта" заявила об отзыве из парламента закона об иноагентах
ТБИЛИСИ, 9 мар — РИА Новости.
Законопроект об иностранных агентах, спровоцировавший волну протестов в Тбилиси, отозван из парламента Грузии, говорится в совместном заявлении
политсовета правящей партии "Грузинская мечта" и партии "Силы народа".
"Мы должны позаботиться о мире, спокойствии и экономическом развитии в нашей стране, а также о продвижении Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого нашего гражданина не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении. Учитывая все вышеизложенное, как управленческая власть, ответственная перед каждым членом общества, мы приняли решение безоговорочно отозвать поддержанный нами законопроект", — говорится в релизе, который опубликовал грузинский Первый канал.
В партиях считают, что "определенные силы" смогли представить инициативу в негативном свете и убедить граждан в его схожести с российским законом, что может расцениваться как отказ от европейского пути развития страны.
Седьмого марта депутаты приняли в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который предполагает создание реестра иностранных агентов — СМИ, неправительственных организаций и физических лиц, получающих финансирование из-за рубежа.
Авторы инициативы уверяют, что это смягченный вариант американского закона. Оппозиция, а также посол США
в Грузии Келли Дегнан ранее заявляли, что законопроект, скорее, аналогичен закону, действующему в России
, а с американским не имеет ничего общего.
В тот же день у здания парламента в Тбилиси начались массовые протесты, во время которых происходили стычки с полицией. Для разгона митинга силовики применяли водометы и слезоточивый газ.
Боррель раскритиковал грузинский закон об иноагентах