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Законопроект об иноагентах отозвали из парламента Грузии - РИА Новости, 09.03.2023
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09:21 09.03.2023 (обновлено: 11:06 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/gruziya-1856672653.html
Законопроект об иноагентах отозвали из парламента Грузии
Законопроект об иноагентах отозвали из парламента Грузии - РИА Новости, 09.03.2023
Законопроект об иноагентах отозвали из парламента Грузии
Законопроект об иностранных агентах, спровоцировавший волну протестов в Тбилиси, отозван из парламента Грузии, говорится в совместном заявлении политсовета... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T09:21
2023-03-09T11:06
в мире
грузия
тбилиси
сша
протесты в грузии против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 9 мар — РИА Новости. Законопроект об иностранных агентах, спровоцировавший волну протестов в Тбилиси, отозван из парламента Грузии, говорится в совместном заявлении политсовета правящей партии "Грузинская мечта" и партии "Силы народа"."Мы должны позаботиться о мире, спокойствии и экономическом развитии в нашей стране, а также о продвижении Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого нашего гражданина не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении. Учитывая все вышеизложенное, как управленческая власть, ответственная перед каждым членом общества, мы приняли решение безоговорочно отозвать поддержанный нами законопроект", — говорится в релизе, который опубликовал грузинский Первый канал.В партиях считают, что "определенные силы" смогли представить инициативу в негативном свете и убедить граждан в его схожести с российским законом, что может расцениваться как отказ от европейского пути развития страны.Седьмого марта депутаты приняли в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который предполагает создание реестра иностранных агентов — СМИ, неправительственных организаций и физических лиц, получающих финансирование из-за рубежа. Авторы инициативы уверяют, что это смягченный вариант американского закона. Оппозиция, а также посол США в Грузии Келли Дегнан ранее заявляли, что законопроект, скорее, аналогичен закону, действующему в России, а с американским не имеет ничего общего.В тот же день у здания парламента в Тбилиси начались массовые протесты, во время которых происходили стычки с полицией. Для разгона митинга силовики применяли водометы и слезоточивый газ.
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Кадры потасовки между силовиками и сторонниками Саакашвили в Тбилиси
Потасовки между силовиками и сторонниками Саакашвили у суда в Тбилиси. На место прибыл спецназ.
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в мире, грузия, тбилиси, сша, протесты в грузии против закона об иноагентах
В мире, Грузия, Тбилиси, США, Протесты в Грузии против закона об иноагентах
Законопроект об иноагентах отозвали из парламента Грузии

Правящая партия "Грузинская мечта" заявила об отзыве из парламента закона об иноагентах

© Sputnik | Перейти в медиабанкВ Тбилиси проходит масштабная акция протеста
В Тбилиси проходит масштабная акция протеста - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
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В Тбилиси проходит масштабная акция протеста. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 9 мар — РИА Новости. Законопроект об иностранных агентах, спровоцировавший волну протестов в Тбилиси, отозван из парламента Грузии, говорится в совместном заявлении политсовета правящей партии "Грузинская мечта" и партии "Силы народа".
"Мы должны позаботиться о мире, спокойствии и экономическом развитии в нашей стране, а также о продвижении Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого нашего гражданина не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении. Учитывая все вышеизложенное, как управленческая власть, ответственная перед каждым членом общества, мы приняли решение безоговорочно отозвать поддержанный нами законопроект", — говорится в релизе, который опубликовал грузинский Первый канал.
В партиях считают, что "определенные силы" смогли представить инициативу в негативном свете и убедить граждан в его схожести с российским законом, что может расцениваться как отказ от европейского пути развития страны.
Седьмого марта депутаты приняли в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который предполагает создание реестра иностранных агентов — СМИ, неправительственных организаций и физических лиц, получающих финансирование из-за рубежа.
Авторы инициативы уверяют, что это смягченный вариант американского закона. Оппозиция, а также посол США в Грузии Келли Дегнан ранее заявляли, что законопроект, скорее, аналогичен закону, действующему в России, а с американским не имеет ничего общего.
В тот же день у здания парламента в Тбилиси начались массовые протесты, во время которых происходили стычки с полицией. Для разгона митинга силовики применяли водометы и слезоточивый газ.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Боррель раскритиковал грузинский закон об иноагентах
Вчера, 00:58
 
В миреГрузияТбилисиСШАПротесты в Грузии против закона об иноагентах
 
 
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