https://ria.ru/20230309/gruziya-1856657600.html
Генсек ООН призвал стороны конфликта в Грузии избегать эскалации
Генсек ООН призвал стороны конфликта в Грузии избегать эскалации - РИА Новости, 09.03.2023
Генсек ООН призвал стороны конфликта в Грузии избегать эскалации
Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает стороны противостояния в Грузии избегать шагов, ведущих к эскалации напряженности, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T05:02
2023-03-09T05:02
2023-03-09T11:06
оон
фархан хак
антониу гутерреш
тбилиси
грузия
сша
в мире
протесты в грузии против закона об иноагентах
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ООН, 9 мар - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает стороны противостояния в Грузии избегать шагов, ведущих к эскалации напряженности, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак. "Генеральный секретарь следит за ситуацией в Грузии. Он призывает все соответствующие стороны избегать любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности, - сказал Хак. - Генеральный секретарь подчеркивает важность свободы слова и беспрепятственной работы средств массовой информации, а также свободы гражданского общества; напоминает о праве людей на мирный протест". Акции протеста начались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси с утра 7 марта. Ее участники выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был одобрен в тот день в первом чтении. Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Инициаторы законопроекта уверяют, что это смягченный вариант американского закона. Оппозиция, а также посол США в Грузии Келли Дегнан ранее сообщали, что законопроект не имеет ничего общего с американским законом и является аналогом закона, действующего в России.
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оон, фархан хак, антониу гутерреш, тбилиси, грузия, сша, в мире, протесты в грузии против закона об иноагентах
ООН, Фархан Хак, Антониу Гутерреш, Тбилиси, Грузия, США, В мире, Протесты в Грузии против закона об иноагентах
Генсек ООН призвал стороны конфликта в Грузии избегать эскалации
Генсек ООН Гутерреш призвал стороны конфликта в Грузии избегать шагов, ведущих к эскалации