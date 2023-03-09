https://ria.ru/20230309/gruziya-1856657600.html

Генсек ООН призвал стороны конфликта в Грузии избегать эскалации

Генсек ООН призвал стороны конфликта в Грузии избегать эскалации - РИА Новости, 09.03.2023

Генсек ООН призвал стороны конфликта в Грузии избегать эскалации

Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает стороны противостояния в Грузии избегать шагов, ведущих к эскалации напряженности, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T05:02

2023-03-09T05:02

2023-03-09T11:06

оон

фархан хак

антониу гутерреш

тбилиси

грузия

сша

в мире

протесты в грузии против закона об иноагентах

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ООН, 9 мар - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает стороны противостояния в Грузии избегать шагов, ведущих к эскалации напряженности, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак. "Генеральный секретарь следит за ситуацией в Грузии. Он призывает все соответствующие стороны избегать любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности, - сказал Хак. - Генеральный секретарь подчеркивает важность свободы слова и беспрепятственной работы средств массовой информации, а также свободы гражданского общества; напоминает о праве людей на мирный протест". Акции протеста начались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси с утра 7 марта. Ее участники выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был одобрен в тот день в первом чтении. Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Инициаторы законопроекта уверяют, что это смягченный вариант американского закона. Оппозиция, а также посол США в Грузии Келли Дегнан ранее сообщали, что законопроект не имеет ничего общего с американским законом и является аналогом закона, действующего в России.

https://ria.ru/20230308/gruziya-1856646800.html

тбилиси

грузия

сша

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оон, фархан хак, антониу гутерреш, тбилиси, грузия, сша, в мире, протесты в грузии против закона об иноагентах