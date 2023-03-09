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Митингующие в Тбилиси остаются на проспекте, несмотря на попытку разгона - РИА Новости, 09.03.2023
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02:24 09.03.2023 (обновлено: 11:06 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/gruziya-1856653500.html
Митингующие в Тбилиси остаются на проспекте, несмотря на попытку разгона
Митингующие в Тбилиси остаются на проспекте, несмотря на попытку разгона - РИА Новости, 09.03.2023
Митингующие в Тбилиси остаются на проспекте, несмотря на попытку разгона
Молодые участники манифестации в центре Тбилиси, которая проходит против принятия в Грузии закона об иноагентах, все еще занимают часть проспекта Руставели,... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T02:24
2023-03-09T11:06
грузия
тбилиси
сша
в мире
акции протеста в грузии против законопроекта об иноагентах
протесты в грузии против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 9 мар - РИА Новости. Молодые участники манифестации в центре Тбилиси, которая проходит против принятия в Грузии закона об иноагентах, все еще занимают часть проспекта Руставели, несмотря на попытки разгона полицейским спецназом, передает корреспондент РИА Новости. Для разгона участников акции полиция время от времени применяет слезоточивый газ и водомет, но через некоторое время митингующие вновь возвращаются на проспект. Периодически силовики проводят задержания. Акции протеста начались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси с утра 7 марта. Ее участники выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был одобрен в тот день в первом чтении. Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Инициаторы законопроекта уверяют, что это смягченный вариант американского закона. Оппозиция, а также посол США в Грузии Келли Дегнан ранее сообщали, что законопроект не имеет ничего общего с американским законом и является аналогом закона, действующего в России.
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грузия, тбилиси, сша, в мире, акции протеста в грузии против законопроекта об иноагентах, протесты в грузии против закона об иноагентах
Грузия, Тбилиси, США, В мире, Акции протеста в Грузии против законопроекта об иноагентах, Протесты в Грузии против закона об иноагентах
Митингующие в Тбилиси остаются на проспекте, несмотря на попытку разгона

Митингующие в Тбилиси все еще занимают проспект Руставели, несмотря на попытки разгона

© AFP 2023Разгон протестующих в Тбилиси
Разгон протестующих в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© AFP 2023
Разгон протестующих в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 9 мар - РИА Новости. Молодые участники манифестации в центре Тбилиси, которая проходит против принятия в Грузии закона об иноагентах, все еще занимают часть проспекта Руставели, несмотря на попытки разгона полицейским спецназом, передает корреспондент РИА Новости.
Для разгона участников акции полиция время от времени применяет слезоточивый газ и водомет, но через некоторое время митингующие вновь возвращаются на проспект. Периодически силовики проводят задержания.
Сотрудники полиции перекрывают улицу у здания парламента Грузии в центре Тбилиси - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
В ЕС предупредили Грузию о риске лишиться поддержки из-за протестов
00:19
Акции протеста начались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси с утра 7 марта. Ее участники выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был одобрен в тот день в первом чтении. Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Инициаторы законопроекта уверяют, что это смягченный вариант американского закона. Оппозиция, а также посол США в Грузии Келли Дегнан ранее сообщали, что законопроект не имеет ничего общего с американским законом и является аналогом закона, действующего в России.
 
ГрузияТбилисиСШАВ миреАкции протеста в Грузии против законопроекта об иноагентахПротесты в Грузии против закона об иноагентах
 
 
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