https://ria.ru/20230309/gruziya-1856653500.html

Митингующие в Тбилиси остаются на проспекте, несмотря на попытку разгона

Митингующие в Тбилиси остаются на проспекте, несмотря на попытку разгона - РИА Новости, 09.03.2023

Митингующие в Тбилиси остаются на проспекте, несмотря на попытку разгона

Молодые участники манифестации в центре Тбилиси, которая проходит против принятия в Грузии закона об иноагентах, все еще занимают часть проспекта Руставели,... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T02:24

2023-03-09T02:24

2023-03-09T11:06

грузия

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сша

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акции протеста в грузии против законопроекта об иноагентах

протесты в грузии против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 9 мар - РИА Новости. Молодые участники манифестации в центре Тбилиси, которая проходит против принятия в Грузии закона об иноагентах, все еще занимают часть проспекта Руставели, несмотря на попытки разгона полицейским спецназом, передает корреспондент РИА Новости. Для разгона участников акции полиция время от времени применяет слезоточивый газ и водомет, но через некоторое время митингующие вновь возвращаются на проспект. Периодически силовики проводят задержания. Акции протеста начались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси с утра 7 марта. Ее участники выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был одобрен в тот день в первом чтении. Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Инициаторы законопроекта уверяют, что это смягченный вариант американского закона. Оппозиция, а также посол США в Грузии Келли Дегнан ранее сообщали, что законопроект не имеет ничего общего с американским законом и является аналогом закона, действующего в России.

https://ria.ru/20230309/gruziya-1856647939.html

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