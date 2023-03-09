Премьер Греции заявил о своей личной ответственности за ж/д катастрофу

АФИНЫ, 9 мар - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что он берет на себя ответственность за железнодорожную катастрофу, в которой погибли 57 человек, и пообещал прозрачное и полное расследование ее обстоятельств и причин. Около полуночи 1 марта между Афинами и Салониками в Темпи, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути. Погибли 57 человек. Арестован начальник станции Ларисы, который, по сообщениям СМИ, признал свою вину и сказал, что по ошибке отправил пассажирский поезд по тому же пути, по которому шел грузовой состав. Железнодорожники говорят о хронических проблемах с безопасностью, на которые власти годами не обращали внимание. Во вступительном слове на заседании совета министров в четверг Мицотакис заявил, что мысли всех в первую очередь с семьями погибших. "Я повторю свои публичные извинения от имени всех тех, кто управлял страной в течение многих лет, но прежде всего лично. Следовательно, я беру на себя ответственность. И мы не можем, не хотим, не должны прикрываться чередой человеческих ошибок", - сказал премьер. Он сослался на свой воскресный пост в соцсетях. "Повторю то, что уже написал: если бы работы по дистанционному управлению были завершены, эта авария была бы практически невозможна. А технологии помогли бы нам предотвратить немыслимое: на протяжении нескольких километров два поезда движутся по одному и тому же пути на встречных курсах", - сказал он. По его словам, он не хочет вести бесплодный спор о том, кто виноват. "Я отвечаю: мы все виноваты, и давайте мужественно признаемся в этом. От правительств и администраций до некоторых корпораций, которые препятствовали какой-либо оценке персонала наших поездов", - сказал премьер. Мицотакис сказал, что виновных должно наказать правосудие, но трагедия произошла при его правительстве. "Возложение ответственности обязанностей будет осуществляться правосудием, быстро и в максимально возможной степени. Но трагедия случилась с нами у руля страны. Я не могу повернуть время вспять, но могу гарантировать грекам две простые вещи. Во-первых, абсолютная, повторяю - абсолютная прозрачность следствия, чтобы ошибки были выявлены, а виновные были судимы справедливо. А во-вторых, запуск прямых инициатив по улучшению проблемной ситуации на наших железных дорогах, с точки зрения технологий и управления человеческими ресурсами", - сказал премьер.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Архивное фото
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АФИНЫ, 9 мар - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что он берет на себя ответственность за железнодорожную катастрофу, в которой погибли 57 человек, и пообещал прозрачное и полное расследование ее обстоятельств и причин.
Около полуночи 1 марта между Афинами и Салониками в Темпи, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути. Погибли 57 человек. Арестован начальник станции Ларисы, который, по сообщениям СМИ, признал свою вину и сказал, что по ошибке отправил пассажирский поезд по тому же пути, по которому шел грузовой состав. Железнодорожники говорят о хронических проблемах с безопасностью, на которые власти годами не обращали внимание.
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Во вступительном слове на заседании совета министров в четверг Мицотакис заявил, что мысли всех в первую очередь с семьями погибших.
"Я повторю свои публичные извинения от имени всех тех, кто управлял страной в течение многих лет, но прежде всего лично. Следовательно, я беру на себя ответственность. И мы не можем, не хотим, не должны прикрываться чередой человеческих ошибок", - сказал премьер.
Он сослался на свой воскресный пост в соцсетях.
"Повторю то, что уже написал: если бы работы по дистанционному управлению были завершены, эта авария была бы практически невозможна. А технологии помогли бы нам предотвратить немыслимое: на протяжении нескольких километров два поезда движутся по одному и тому же пути на встречных курсах", - сказал он.
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"То, что эта цифровая система управления, проект дистанционного управления, будет запущен через несколько месяцев, не является оправданием, это делает мою личную боль еще больше, поскольку мы не успели установить ее до того, как случилось плохое", - сказал Мицотакис.
По его словам, он не хочет вести бесплодный спор о том, кто виноват.
"Я отвечаю: мы все виноваты, и давайте мужественно признаемся в этом. От правительств и администраций до некоторых корпораций, которые препятствовали какой-либо оценке персонала наших поездов", - сказал премьер.
Мицотакис сказал, что виновных должно наказать правосудие, но трагедия произошла при его правительстве.
"Возложение ответственности обязанностей будет осуществляться правосудием, быстро и в максимально возможной степени. Но трагедия случилась с нами у руля страны. Я не могу повернуть время вспять, но могу гарантировать грекам две простые вещи. Во-первых, абсолютная, повторяю - абсолютная прозрачность следствия, чтобы ошибки были выявлены, а виновные были судимы справедливо. А во-вторых, запуск прямых инициатив по улучшению проблемной ситуации на наших железных дорогах, с точки зрения технологий и управления человеческими ресурсами", - сказал премьер.
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