https://ria.ru/20230309/gretsiya-1856754044.html

Премьер Греции заявил о своей личной ответственности за ж/д катастрофу

Премьер Греции заявил о своей личной ответственности за ж/д катастрофу - РИА Новости, 09.03.2023

Премьер Греции заявил о своей личной ответственности за ж/д катастрофу

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что он берет на себя ответственность за железнодорожную катастрофу, в которой погибли 57 человек, и пообещал... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T13:52

2023-03-09T13:52

2023-03-09T13:52

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греция

афины

салоники

кириакос мицотакис

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АФИНЫ, 9 мар - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что он берет на себя ответственность за железнодорожную катастрофу, в которой погибли 57 человек, и пообещал прозрачное и полное расследование ее обстоятельств и причин. Около полуночи 1 марта между Афинами и Салониками в Темпи, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути. Погибли 57 человек. Арестован начальник станции Ларисы, который, по сообщениям СМИ, признал свою вину и сказал, что по ошибке отправил пассажирский поезд по тому же пути, по которому шел грузовой состав. Железнодорожники говорят о хронических проблемах с безопасностью, на которые власти годами не обращали внимание. Во вступительном слове на заседании совета министров в четверг Мицотакис заявил, что мысли всех в первую очередь с семьями погибших. "Я повторю свои публичные извинения от имени всех тех, кто управлял страной в течение многих лет, но прежде всего лично. Следовательно, я беру на себя ответственность. И мы не можем, не хотим, не должны прикрываться чередой человеческих ошибок", - сказал премьер. Он сослался на свой воскресный пост в соцсетях. "Повторю то, что уже написал: если бы работы по дистанционному управлению были завершены, эта авария была бы практически невозможна. А технологии помогли бы нам предотвратить немыслимое: на протяжении нескольких километров два поезда движутся по одному и тому же пути на встречных курсах", - сказал он. По его словам, он не хочет вести бесплодный спор о том, кто виноват. "Я отвечаю: мы все виноваты, и давайте мужественно признаемся в этом. От правительств и администраций до некоторых корпораций, которые препятствовали какой-либо оценке персонала наших поездов", - сказал премьер. Мицотакис сказал, что виновных должно наказать правосудие, но трагедия произошла при его правительстве. "Возложение ответственности обязанностей будет осуществляться правосудием, быстро и в максимально возможной степени. Но трагедия случилась с нами у руля страны. Я не могу повернуть время вспять, но могу гарантировать грекам две простые вещи. Во-первых, абсолютная, повторяю - абсолютная прозрачность следствия, чтобы ошибки были выявлены, а виновные были судимы справедливо. А во-вторых, запуск прямых инициатив по улучшению проблемной ситуации на наших железных дорогах, с точки зрения технологий и управления человеческими ресурсами", - сказал премьер.

https://ria.ru/20230305/gretsiya-1855987383.html

https://ria.ru/20230306/zhenschina-mashinist-1856194654.html

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в мире, греция, афины, салоники, кириакос мицотакис