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Премьер Греции заявил о своей личной ответственности за ж/д катастрофу - РИА Новости, 09.03.2023
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13:52 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/gretsiya-1856754044.html
Премьер Греции заявил о своей личной ответственности за ж/д катастрофу
Премьер Греции заявил о своей личной ответственности за ж/д катастрофу - РИА Новости, 09.03.2023
Премьер Греции заявил о своей личной ответственности за ж/д катастрофу
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что он берет на себя ответственность за железнодорожную катастрофу, в которой погибли 57 человек, и пообещал... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T13:52
2023-03-09T13:52
в мире
греция
афины
салоники
кириакос мицотакис
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АФИНЫ, 9 мар - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что он берет на себя ответственность за железнодорожную катастрофу, в которой погибли 57 человек, и пообещал прозрачное и полное расследование ее обстоятельств и причин. Около полуночи 1 марта между Афинами и Салониками в Темпи, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути. Погибли 57 человек. Арестован начальник станции Ларисы, который, по сообщениям СМИ, признал свою вину и сказал, что по ошибке отправил пассажирский поезд по тому же пути, по которому шел грузовой состав. Железнодорожники говорят о хронических проблемах с безопасностью, на которые власти годами не обращали внимание. Во вступительном слове на заседании совета министров в четверг Мицотакис заявил, что мысли всех в первую очередь с семьями погибших. "Я повторю свои публичные извинения от имени всех тех, кто управлял страной в течение многих лет, но прежде всего лично. Следовательно, я беру на себя ответственность. И мы не можем, не хотим, не должны прикрываться чередой человеческих ошибок", - сказал премьер. Он сослался на свой воскресный пост в соцсетях. "Повторю то, что уже написал: если бы работы по дистанционному управлению были завершены, эта авария была бы практически невозможна. А технологии помогли бы нам предотвратить немыслимое: на протяжении нескольких километров два поезда движутся по одному и тому же пути на встречных курсах", - сказал он. По его словам, он не хочет вести бесплодный спор о том, кто виноват. "Я отвечаю: мы все виноваты, и давайте мужественно признаемся в этом. От правительств и администраций до некоторых корпораций, которые препятствовали какой-либо оценке персонала наших поездов", - сказал премьер. Мицотакис сказал, что виновных должно наказать правосудие, но трагедия произошла при его правительстве. "Возложение ответственности обязанностей будет осуществляться правосудием, быстро и в максимально возможной степени. Но трагедия случилась с нами у руля страны. Я не могу повернуть время вспять, но могу гарантировать грекам две простые вещи. Во-первых, абсолютная, повторяю - абсолютная прозрачность следствия, чтобы ошибки были выявлены, а виновные были судимы справедливо. А во-вторых, запуск прямых инициатив по улучшению проблемной ситуации на наших железных дорогах, с точки зрения технологий и управления человеческими ресурсами", - сказал премьер.
https://ria.ru/20230305/gretsiya-1855987383.html
https://ria.ru/20230306/zhenschina-mashinist-1856194654.html
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в мире, греция, афины, салоники, кириакос мицотакис
В мире, Греция, Афины, Салоники, Кириакос Мицотакис
Премьер Греции заявил о своей личной ответственности за ж/д катастрофу

Премьер Греции Мицотакис заявил, что берет на себя ответственность за ж/д катастрофу

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Архивное фото
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АФИНЫ, 9 мар - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что он берет на себя ответственность за железнодорожную катастрофу, в которой погибли 57 человек, и пообещал прозрачное и полное расследование ее обстоятельств и причин.
Около полуночи 1 марта между Афинами и Салониками в Темпи, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути. Погибли 57 человек. Арестован начальник станции Ларисы, который, по сообщениям СМИ, признал свою вину и сказал, что по ошибке отправил пассажирский поезд по тому же пути, по которому шел грузовой состав. Железнодорожники говорят о хронических проблемах с безопасностью, на которые власти годами не обращали внимание.
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Во вступительном слове на заседании совета министров в четверг Мицотакис заявил, что мысли всех в первую очередь с семьями погибших.
"Я повторю свои публичные извинения от имени всех тех, кто управлял страной в течение многих лет, но прежде всего лично. Следовательно, я беру на себя ответственность. И мы не можем, не хотим, не должны прикрываться чередой человеческих ошибок", - сказал премьер.
Он сослался на свой воскресный пост в соцсетях.
"Повторю то, что уже написал: если бы работы по дистанционному управлению были завершены, эта авария была бы практически невозможна. А технологии помогли бы нам предотвратить немыслимое: на протяжении нескольких километров два поезда движутся по одному и тому же пути на встречных курсах", - сказал он.
«
"То, что эта цифровая система управления, проект дистанционного управления, будет запущен через несколько месяцев, не является оправданием, это делает мою личную боль еще больше, поскольку мы не успели установить ее до того, как случилось плохое", - сказал Мицотакис.
По его словам, он не хочет вести бесплодный спор о том, кто виноват.
"Я отвечаю: мы все виноваты, и давайте мужественно признаемся в этом. От правительств и администраций до некоторых корпораций, которые препятствовали какой-либо оценке персонала наших поездов", - сказал премьер.
Столкновение поездов в Греции
© AP Photo / Vaggelis Kousioras

Пассажирский поезд Афины — Салоники около полуночи столкнулся с товарным составом на станции Эвангелизмос неподалеку от города Лариса.

На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция

Пассажирский поезд Афины — Салоники около полуночи столкнулся с товарным составом на станции Эвангелизмос неподалеку от города Лариса.

© AP Photo / Vaggelis Kousioras
1 из 10
© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS

Три вагона сошли с рельсов и перевернулись. Начался пожар.

На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция

Три вагона сошли с рельсов и перевернулись. Начался пожар.

© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS
2 из 10
© AP Photo / Vaggelis Kousioras

В пассажирском поезде находились около 350 человек.

На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция

В пассажирском поезде находились около 350 человек.

© AP Photo / Vaggelis Kousioras
3 из 10
© AP Photo / George Kidonas/InTime News

По последним данным, жертвами трагедии стали 36 человек, пострадали 130.

Пожарные на месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция

По последним данным, жертвами трагедии стали 36 человек, пострадали 130.

© AP Photo / George Kidonas/InTime News
4 из 10
© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS

В том числе погибли девять сотрудников Организации греческих железных дорог OSE.

На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция

В том числе погибли девять сотрудников Организации греческих железных дорог OSE.

© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS
5 из 10
© AP Photo / Vaggelis Kousioras

Среди жертв много студентов, которые возвращались из Ларисы и Афин в университеты в Салониках.

На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция

Среди жертв много студентов, которые возвращались из Ларисы и Афин в университеты в Салониках.

© AP Photo / Vaggelis Kousioras
6 из 10
© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS

Спасательная операция продолжается. В ней участвуют 150 человек.

На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция

Спасательная операция продолжается. В ней участвуют 150 человек.

© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS
7 из 10
© AP Photo / Vaggelis Kousioras

На месте трагедии находятся 17 пожарных машин и четыре крана. Дежурят 30 автомобилей скорой помощи.

На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция

На месте трагедии находятся 17 пожарных машин и четыре крана. Дежурят 30 автомобилей скорой помощи.

© AP Photo / Vaggelis Kousioras
8 из 10
© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS

Премьер Греции Кириакос Мицотакис объявил трехдневный траур.

На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция

Премьер Греции Кириакос Мицотакис объявил трехдневный траур.

© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS
9 из 10
© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS

Компетентные органы уже начали расследование происшествия. Им предстоит выяснить, как два поезда, двигавшиеся в противоположных направлениях, оказались на одном пути на протяжении многих километров.

На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция

Компетентные органы уже начали расследование происшествия. Им предстоит выяснить, как два поезда, двигавшиеся в противоположных направлениях, оказались на одном пути на протяжении многих километров.

© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS
10 из 10

Пассажирский поезд Афины — Салоники около полуночи столкнулся с товарным составом на станции Эвангелизмос неподалеку от города Лариса.

© AP Photo / Vaggelis Kousioras
1 из 10

Три вагона сошли с рельсов и перевернулись. Начался пожар.

© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS
2 из 10

В пассажирском поезде находились около 350 человек.

© AP Photo / Vaggelis Kousioras
3 из 10

По последним данным, жертвами трагедии стали 36 человек, пострадали 130.

© AP Photo / George Kidonas/InTime News
4 из 10

В том числе погибли девять сотрудников Организации греческих железных дорог OSE.

© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS
5 из 10

Среди жертв много студентов, которые возвращались из Ларисы и Афин в университеты в Салониках.

© AP Photo / Vaggelis Kousioras
6 из 10

Спасательная операция продолжается. В ней участвуют 150 человек.

© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS
7 из 10

На месте трагедии находятся 17 пожарных машин и четыре крана. Дежурят 30 автомобилей скорой помощи.

© AP Photo / Vaggelis Kousioras
8 из 10

Премьер Греции Кириакос Мицотакис объявил трехдневный траур.

© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS
9 из 10

Компетентные органы уже начали расследование происшествия. Им предстоит выяснить, как два поезда, двигавшиеся в противоположных направлениях, оказались на одном пути на протяжении многих километров.

© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS
10 из 10
Мицотакис сказал, что виновных должно наказать правосудие, но трагедия произошла при его правительстве.
"Возложение ответственности обязанностей будет осуществляться правосудием, быстро и в максимально возможной степени. Но трагедия случилась с нами у руля страны. Я не могу повернуть время вспять, но могу гарантировать грекам две простые вещи. Во-первых, абсолютная, повторяю - абсолютная прозрачность следствия, чтобы ошибки были выявлены, а виновные были судимы справедливо. А во-вторых, запуск прямых инициатив по улучшению проблемной ситуации на наших железных дорогах, с точки зрения технологий и управления человеческими ресурсами", - сказал премьер.
Машинист поезда дальнего следования Ольга Соколова в кабине электровоза ЭП2К-316 на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге. 6 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
Первая в России женщина — машинист поезда дальнего следования вышла в рейс
6 марта, 17:18
 
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