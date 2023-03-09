https://ria.ru/20230309/golub-1856714414.html

В Индии рыбаки "разоблачили" голубя-шпиона

В Индии рыбаки "разоблачили" голубя-шпиона - РИА Новости, 09.03.2023

В Индии рыбаки "разоблачили" голубя-шпиона

Члены экипажа рыболовецкого траулера поймали в Бенгальском заливе голубя с прикрепленными к лапке приспособлениями, по-видимому, камерой и микрочипом, сообщила... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T12:11

2023-03-09T12:11

2023-03-09T23:54

в мире

индия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 мар — РИА Новости. Члены экипажа рыболовецкого траулера поймали в Бенгальском заливе голубя с прикрепленными к лапке приспособлениями, по-видимому, камерой и микрочипом, сообщила полиция штата Одиша на востоке Индии.На крыльях птицы также был текст, написанный на неизвестном языке. Полиция подозревает, что голубя использовали для шпионажа."Мы представим голубя со всеми материалами эксперту по кибербезопасности, чтобы выяснить правду", — сказал представитель полиции Парадипа Нимай Чаран Сетхи изданию Ani.Как отметил суперинтендант полиции Джагатсингпура Рахул, они также "обратятся за помощью в государственную лабораторию судебной экспертизы для изучения устройств"."Также будет запрошена помощь экспертов, чтобы выяснить, что написано (на крыльях птицы. — Прим. ред.)", — добавил он.Как сообщил один из поймавших птицу рыбаков Питамбар Бехера, голубя обнаружили на траулере около десяти дней назад, когда судно стояло на якоре примерно в 35 километрах от побережья Одиши.

https://ria.ru/20230305/shpionazh-1855994487.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индия