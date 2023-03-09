https://ria.ru/20230309/gaz-1856769671.html

ЕС подключил Украину к механизму совместных закупок газа

ЕС подключил Украину к механизму совместных закупок газа - РИА Новости, 09.03.2023

ЕС подключил Украину к механизму совместных закупок газа

Евросоюз интегрировал Украину в механизм по совместным закупкам газа, что должно позволить ей получить дополнительно 2 миллиарда кубометров топлива, сообщила... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T14:28

2023-03-09T14:28

2023-03-09T14:38

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БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Евросоюз интегрировал Украину в механизм по совместным закупкам газа, что должно позволить ей получить дополнительно 2 миллиарда кубометров топлива, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. "Мы интегрировали Украину в платформу совместных закупок газа с целью обеспечить дополнительно 2 миллиарда кубических метров газа", - сказала она, выступая перед депутатами комитета по промышленности и энергетике Европарламента. Она также отчиталась, что страны ЕС передали Украине 1600 электрогенераторов и 1400 трансформаторов, а также поставляют солнечные батареи. Евросоюз в декабре прошлого года согласовал создание механизма совместных закупок газа с целью снижения цен на энергоносители. Ожидается, что он заработает с апреля и в 2023 году через него будет закуплено минимум 13,5 миллиардов кубометров газа. В рамках механизма газовые компании союза и компании, потребляющие "голубое топливо" в странах ЕС, представят свои потребности в его импорте. Затем будет поиск предложения газа на мировых рынках для совместных закупок. А компании, участвующие в механизме, смогут решить, покупать им газ, собранный через этот механизм, или нет. Российский газ через эту схему покупать будет нельзя.

https://ria.ru/20230309/gaz-1856733157.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, евросоюз, европарламент, в мире