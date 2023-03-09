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Цены на газ в Европе упали ниже 450 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 09.03.2023
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10:14 09.03.2023 (обновлено: 10:18 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/gaz-1856683262.html
Цены на газ в Европе упали ниже 450 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе упали ниже 450 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 09.03.2023
Цены на газ в Европе упали ниже 450 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе на торгах в четверг впервые с 27 июля 2021 года опустились ниже 450 долларов за тысячу кубометров, теряют около 3%, свидетельствуют данные... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T10:14
2023-03-09T10:18
экономика
европа
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природный газ
цены
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Цены на газ в Европе на торгах в четверг впервые с 27 июля 2021 года опустились ниже 450 долларов за тысячу кубометров, теряют около 3%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 447,3 доллара (–3,2%) за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 461,9 доллара за тысячу кубометров.
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экономика, европа, в мире, природный газ, цены
Экономика, Европа, В мире, Природный газ, Цены
Цены на газ в Европе упали ниже 450 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе впервые с 27 июля 2021 года упали ниже 450 долларов за тысячу кубов

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Цены на газ в Европе на торгах в четверг впервые с 27 июля 2021 года опустились ниже 450 долларов за тысячу кубометров, теряют около 3%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 447,3 доллара (–3,2%) за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 461,9 доллара за тысячу кубометров.
СПГ-терминал - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Exxon Mobil нарастит поставки газа в Европу через СПГ-терминал Golden Pass
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