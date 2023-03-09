https://ria.ru/20230309/gaz-1856683262.html

Цены на газ в Европе упали ниже 450 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе упали ниже 450 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 09.03.2023

Цены на газ в Европе упали ниже 450 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе на торгах в четверг впервые с 27 июля 2021 года опустились ниже 450 долларов за тысячу кубометров, теряют около 3%, свидетельствуют данные... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T10:14

2023-03-09T10:14

2023-03-09T10:18

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Цены на газ в Европе на торгах в четверг впервые с 27 июля 2021 года опустились ниже 450 долларов за тысячу кубометров, теряют около 3%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 447,3 доллара (–3,2%) за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 461,9 доллара за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20230309/gaz-1856666544.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, европа, в мире, природный газ, цены