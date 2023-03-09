https://ria.ru/20230309/gaz-1856666715.html
К зиме у ЕС будут полные газохранилища, заявили в ExxonMobil
К зиме у ЕС будут полные газохранилища, заявили в ExxonMobil - РИА Новости, 09.03.2023
К зиме у ЕС будут полные газохранилища, заявили в ExxonMobil
Сильные холода могут поставить под угрозу энергобезопасность Европы следующей зимой, несмотря на полные заказы газа в хранилищах, сообщил РИА Новости старший... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T08:30
2023-03-09T08:30
2023-03-09T08:30
экономика
европа
хьюстон
евросоюз
exxonmobil
exxon mobil
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ХЬЮСТОН, 9 мар - РИА Новости. Сильные холода могут поставить под угрозу энергобезопасность Европы следующей зимой, несмотря на полные заказы газа в хранилищах, сообщил РИА Новости старший вице-президент Exxon Mobil Питер Кларк. "Они (европейцы) подойдут к зиме с полными хранилищами, но в газовом бизнесе многое зависит от погоды, особенно в Европе. Очень сильная зима будет иметь большой эффект", - сообщил он на международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне, комментируя угрозу нехватки газа в Европе следующей зимой.
https://ria.ru/20230309/gaz-1856666544.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, хьюстон, евросоюз, exxonmobil, exxon mobil
Экономика, Европа, Хьюстон, Евросоюз, ExxonMobil, Exxon Mobil
К зиме у ЕС будут полные газохранилища, заявили в ExxonMobil
Вице-президент ExxonMobil Кларк: холода могут поставить под угрозу энергобезопасность ЕС