https://ria.ru/20230309/gaz-1856666715.html

К зиме у ЕС будут полные газохранилища, заявили в ExxonMobil

К зиме у ЕС будут полные газохранилища, заявили в ExxonMobil - РИА Новости, 09.03.2023

К зиме у ЕС будут полные газохранилища, заявили в ExxonMobil

Сильные холода могут поставить под угрозу энергобезопасность Европы следующей зимой, несмотря на полные заказы газа в хранилищах, сообщил РИА Новости старший... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T08:30

2023-03-09T08:30

2023-03-09T08:30

экономика

европа

хьюстон

евросоюз

exxonmobil

exxon mobil

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ХЬЮСТОН, 9 мар - РИА Новости. Сильные холода могут поставить под угрозу энергобезопасность Европы следующей зимой, несмотря на полные заказы газа в хранилищах, сообщил РИА Новости старший вице-президент Exxon Mobil Питер Кларк. "Они (европейцы) подойдут к зиме с полными хранилищами, но в газовом бизнесе многое зависит от погоды, особенно в Европе. Очень сильная зима будет иметь большой эффект", - сообщил он на международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне, комментируя угрозу нехватки газа в Европе следующей зимой.

https://ria.ru/20230309/gaz-1856666544.html

европа

хьюстон

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, европа, хьюстон, евросоюз, exxonmobil, exxon mobil