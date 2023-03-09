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К зиме у ЕС будут полные газохранилища, заявили в ExxonMobil - РИА Новости, 09.03.2023
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08:30 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/gaz-1856666715.html
К зиме у ЕС будут полные газохранилища, заявили в ExxonMobil
К зиме у ЕС будут полные газохранилища, заявили в ExxonMobil - РИА Новости, 09.03.2023
К зиме у ЕС будут полные газохранилища, заявили в ExxonMobil
Сильные холода могут поставить под угрозу энергобезопасность Европы следующей зимой, несмотря на полные заказы газа в хранилищах, сообщил РИА Новости старший... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T08:30
2023-03-09T08:30
экономика
европа
хьюстон
евросоюз
exxonmobil
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ХЬЮСТОН, 9 мар - РИА Новости. Сильные холода могут поставить под угрозу энергобезопасность Европы следующей зимой, несмотря на полные заказы газа в хранилищах, сообщил РИА Новости старший вице-президент Exxon Mobil Питер Кларк. "Они (европейцы) подойдут к зиме с полными хранилищами, но в газовом бизнесе многое зависит от погоды, особенно в Европе. Очень сильная зима будет иметь большой эффект", - сообщил он на международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне, комментируя угрозу нехватки газа в Европе следующей зимой.
https://ria.ru/20230309/gaz-1856666544.html
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экономика, европа, хьюстон, евросоюз, exxonmobil, exxon mobil
Экономика, Европа, Хьюстон, Евросоюз, ExxonMobil, Exxon Mobil
К зиме у ЕС будут полные газохранилища, заявили в ExxonMobil

Вице-президент ExxonMobil Кларк: холода могут поставить под угрозу энергобезопасность ЕС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЬЮСТОН, 9 мар - РИА Новости. Сильные холода могут поставить под угрозу энергобезопасность Европы следующей зимой, несмотря на полные заказы газа в хранилищах, сообщил РИА Новости старший вице-президент Exxon Mobil Питер Кларк.
"Они (европейцы) подойдут к зиме с полными хранилищами, но в газовом бизнесе многое зависит от погоды, особенно в Европе. Очень сильная зима будет иметь большой эффект", - сообщил он на международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне, комментируя угрозу нехватки газа в Европе следующей зимой.
СПГ-терминал - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Exxon Mobil нарастит поставки газа в Европу через СПГ-терминал Golden Pass
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