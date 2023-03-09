https://ria.ru/20230309/gaz-1856666544.html

Exxon Mobil нарастит поставки газа в Европу через СПГ-терминал Golden Pass

Exxon Mobil нарастит поставки газа в Европу через СПГ-терминал Golden Pass - РИА Новости, 09.03.2023

Exxon Mobil нарастит поставки газа в Европу через СПГ-терминал Golden Pass

Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil намерен нарастить поставки природного газа в Европу через свой терминал Golden Pass, который планируется ввести в... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T08:26

2023-03-09T08:26

2023-03-09T08:26

экономика

европа

хьюстон

сша

exxonmobil

exxon mobil

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ХЬЮСТОН (США), 9 мар – РИА Новости. Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil намерен нарастить поставки природного газа в Европу через свой терминал Golden Pass, который планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году, сообщил РИА Новости старший вице-президент компании по СПГ Питер Кларк. "Да, безусловно", - сказал Кларк на полях проходящей в Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek на вопрос агентства о том, планирует ли Exxon Mobil активизировать усилия по экспорту дополнительного газа в Европу. "Это именно то, чем мы занимаемся – обеспечение новых поставок. В США у нас есть СПГ-терминал GoldenPass, который мы начнем эксплуатировать в 2024 году. Это очень большой объект, через который будет осуществляться экспорт газа на мировой рынок. Это то решение, которое поможет в ситуации с Европой, так как до 2024 года появится не так много новых мощностей. Поэтому, то, что мы делаем, важно", - подчеркнул топ-менеджер ExxonMobil.

https://ria.ru/20230307/es-1856262144.html

европа

хьюстон

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, европа, хьюстон, сша, exxonmobil, exxon mobil