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Exxon Mobil нарастит поставки газа в Европу через СПГ-терминал Golden Pass - РИА Новости, 09.03.2023
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08:26 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/gaz-1856666544.html
Exxon Mobil нарастит поставки газа в Европу через СПГ-терминал Golden Pass
Exxon Mobil нарастит поставки газа в Европу через СПГ-терминал Golden Pass - РИА Новости, 09.03.2023
Exxon Mobil нарастит поставки газа в Европу через СПГ-терминал Golden Pass
Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil намерен нарастить поставки природного газа в Европу через свой терминал Golden Pass, который планируется ввести в... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T08:26
2023-03-09T08:26
экономика
европа
хьюстон
сша
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ХЬЮСТОН (США), 9 мар – РИА Новости. Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil намерен нарастить поставки природного газа в Европу через свой терминал Golden Pass, который планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году, сообщил РИА Новости старший вице-президент компании по СПГ Питер Кларк. "Да, безусловно", - сказал Кларк на полях проходящей в Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek на вопрос агентства о том, планирует ли Exxon Mobil активизировать усилия по экспорту дополнительного газа в Европу. "Это именно то, чем мы занимаемся – обеспечение новых поставок. В США у нас есть СПГ-терминал GoldenPass, который мы начнем эксплуатировать в 2024 году. Это очень большой объект, через который будет осуществляться экспорт газа на мировой рынок. Это то решение, которое поможет в ситуации с Европой, так как до 2024 года появится не так много новых мощностей. Поэтому, то, что мы делаем, важно", - подчеркнул топ-менеджер ExxonMobil.
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экономика, европа, хьюстон, сша, exxonmobil, exxon mobil
Экономика, Европа, Хьюстон, США, ExxonMobil, Exxon Mobil
Exxon Mobil нарастит поставки газа в Европу через СПГ-терминал Golden Pass

Вице-президент ExxonMobil Кларк: компания нарастит поставки газа в ЕС через Golden Pass

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСПГ-терминал
СПГ-терминал - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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СПГ-терминал. Архивное фото
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ХЬЮСТОН (США), 9 мар – РИА Новости. Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil намерен нарастить поставки природного газа в Европу через свой терминал Golden Pass, который планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году, сообщил РИА Новости старший вице-президент компании по СПГ Питер Кларк.
"Да, безусловно", - сказал Кларк на полях проходящей в Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek на вопрос агентства о том, планирует ли Exxon Mobil активизировать усилия по экспорту дополнительного газа в Европу.
"Это именно то, чем мы занимаемся – обеспечение новых поставок. В США у нас есть СПГ-терминал GoldenPass, который мы начнем эксплуатировать в 2024 году. Это очень большой объект, через который будет осуществляться экспорт газа на мировой рынок. Это то решение, которое поможет в ситуации с Европой, так как до 2024 года появится не так много новых мощностей. Поэтому, то, что мы делаем, важно", - подчеркнул топ-менеджер ExxonMobil.
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