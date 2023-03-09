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Болгарский политик сорвал с мэрии флаг Украины и назвал его фашистским - РИА Новости, 09.03.2023
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19:34 09.03.2023 (обновлено: 20:54 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/flag-1856861629.html
Болгарский политик сорвал с мэрии флаг Украины и назвал его фашистским
Болгарский политик сорвал с мэрии флаг Украины и назвал его фашистским - РИА Новости, 09.03.2023
Болгарский политик сорвал с мэрии флаг Украины и назвал его фашистским
Кандидат в депутаты от партии "Мир" Атанас Штефанов сорвал с фасада мэрии Софии флаг Украины, сообщила газета "Факты". РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T19:34
2023-03-09T20:54
украина
болгария
в мире
киев
кирил петков
софия (город)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Кандидат в депутаты от партии "Мир" Атанас Штефанов сорвал с фасада мэрии Софии флаг Украины, сообщила газета "Факты".По информации издания, политик зашел в кабинет градоначальника Йорданки Фандыковой, чтобы поздравить ее с 8 Марта, но затем вышел на террасу мэрии и выбросил украинскую государственную символику на улицу, назвав ее фашистской. Штефанова задержали, но вскоре отпустили из-за статуса неприкосновенности кандидата в депутаты.В январе газета Die Welt писала, что София еще весной прошлого года начала тайно поставлять Киеву большое количество боеприпасов и дизельного топлива. До тех пор Болгария и Венгрия считались единственными странами — членами Евросоюза, которые не снабжали ВСУ оружием. В конце апреля прошлого года занимавший тогда пост премьер-министра Кирил Петков после посещения Киева заявил, что страна готова лишь заняться починкой вышедшей из строя военной техники. В действительности София поддерживала Киев боеприпасами и топливом в "решающие месяцы". К этому напрямую причастны тогдашние глава правительства и министр финансов Асен Василев, уточнили источники немецкой газеты.
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украина
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украина, болгария, в мире, киев, кирил петков, софия (город), вооруженные силы украины
Украина, Болгария, В мире, Киев, Кирил Петков, София (город), Вооруженные силы Украины
Болгарский политик сорвал с мэрии флаг Украины и назвал его фашистским

Болгарский политик Штефанов сорвал украинский флаг со здания мэрии Софии

© Fotolia / AstrugВид на Софию, Болгария
Вид на Софию, Болгария - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© Fotolia / Astrug
Вид на Софию, Болгария. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Кандидат в депутаты от партии "Мир" Атанас Штефанов сорвал с фасада мэрии Софии флаг Украины, сообщила газета "Факты".
По информации издания, политик зашел в кабинет градоначальника Йорданки Фандыковой, чтобы поздравить ее с 8 Марта, но затем вышел на террасу мэрии и выбросил украинскую государственную символику на улицу, назвав ее фашистской. Штефанова задержали, но вскоре отпустили из-за статуса неприкосновенности кандидата в депутаты.
В январе газета Die Welt писала, что София еще весной прошлого года начала тайно поставлять Киеву большое количество боеприпасов и дизельного топлива. До тех пор Болгария и Венгрия считались единственными странами — членами Евросоюза, которые не снабжали ВСУ оружием.
В конце апреля прошлого года занимавший тогда пост премьер-министра Кирил Петков после посещения Киева заявил, что страна готова лишь заняться починкой вышедшей из строя военной техники. В действительности София поддерживала Киев боеприпасами и топливом в "решающие месяцы". К этому напрямую причастны тогдашние глава правительства и министр финансов Асен Василев, уточнили источники немецкой газеты.
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