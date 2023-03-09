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Болгарский политик сорвал с мэрии флаг Украины и назвал его фашистским

Болгарский политик сорвал с мэрии флаг Украины и назвал его фашистским - РИА Новости, 09.03.2023

Болгарский политик сорвал с мэрии флаг Украины и назвал его фашистским

Кандидат в депутаты от партии "Мир" Атанас Штефанов сорвал с фасада мэрии Софии флаг Украины, сообщила газета "Факты". РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T19:34

2023-03-09T19:34

2023-03-09T20:54

украина

болгария

в мире

киев

кирил петков

софия (город)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Кандидат в депутаты от партии "Мир" Атанас Штефанов сорвал с фасада мэрии Софии флаг Украины, сообщила газета "Факты".По информации издания, политик зашел в кабинет градоначальника Йорданки Фандыковой, чтобы поздравить ее с 8 Марта, но затем вышел на террасу мэрии и выбросил украинскую государственную символику на улицу, назвав ее фашистской. Штефанова задержали, но вскоре отпустили из-за статуса неприкосновенности кандидата в депутаты.В январе газета Die Welt писала, что София еще весной прошлого года начала тайно поставлять Киеву большое количество боеприпасов и дизельного топлива. До тех пор Болгария и Венгрия считались единственными странами — членами Евросоюза, которые не снабжали ВСУ оружием. В конце апреля прошлого года занимавший тогда пост премьер-министра Кирил Петков после посещения Киева заявил, что страна готова лишь заняться починкой вышедшей из строя военной техники. В действительности София поддерживала Киев боеприпасами и топливом в "решающие месяцы". К этому напрямую причастны тогдашние глава правительства и министр финансов Асен Василев, уточнили источники немецкой газеты.

https://ria.ru/20230120/bolgariya-1846146173.html

украина

болгария

киев

софия (город)

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украина, болгария, в мире, киев, кирил петков, софия (город), вооруженные силы украины