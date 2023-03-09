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В Польше начали устанавливать противотанковые ежи на границе с Белоруссией - РИА Новости, 09.03.2023
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19:55 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/ezhi-1856867466.html
В Польше начали устанавливать противотанковые ежи на границе с Белоруссией
В Польше начали устанавливать противотанковые ежи на границе с Белоруссией - РИА Новости, 09.03.2023
В Польше начали устанавливать противотанковые ежи на границе с Белоруссией
Польские военные расставляют противотанковые ежи на дорогах, ведущих из Белоруссии, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T19:55
2023-03-09T19:55
в мире
технологии
белоруссия
польша
калининградская область
мариуш блащак
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ВАРШАВА, 9 мар - РИА Новости. Польские военные расставляют противотанковые ежи на дорогах, ведущих из Белоруссии, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Ранее такие же противотанковые ежи и бетонные заграждения польские военные расставили на дорогах на границе с Калининградской областью России. "В феврале началось строительство укреплений на границе с Калининградской областью. Сегодня солдаты начали ставить укрепления на границе с Белоруссией. Это часть нашей стратегии защиты и сдерживания", - написал Блащак в Twitter. Он также разместил в Twitter фотографии, судя по которым, на ведущих к пунктам пропуска дорогах установлены противотанковые ежи и бетонные укрепления. В настоящее время польские военные оборудуют границу с Калининградской областью заграждением из колючей проволоки. В конце прошлого года польские власти подписали контракт на строительство электронного барьера на границе с Россией на 84 миллиона долларов. Летом Польша завершила основную часть строительства заграждения на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота — пять метров, стоимость — 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Сейчас конструкцию оснащают камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.
https://ria.ru/20230307/diversiya-1856486927.html
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в мире, технологии, белоруссия, польша, калининградская область, мариуш блащак, twitter
В мире, Технологии, Белоруссия, Польша, Калининградская область, Мариуш Блащак, Twitter
В Польше начали устанавливать противотанковые ежи на границе с Белоруссией

Глава Минобороны Польши сообщил об установке противотанковых ежей на границе с Белоруссией

© Фото : Mariusz BłaszczakПольские военные расставляют противотанковые ежи на дорогах, ведущих из Белоруссии
Польские военные расставляют противотанковые ежи на дорогах, ведущих из Белоруссии - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© Фото : Mariusz Błaszczak
Польские военные расставляют противотанковые ежи на дорогах, ведущих из Белоруссии
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 9 мар - РИА Новости. Польские военные расставляют противотанковые ежи на дорогах, ведущих из Белоруссии, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
Ранее такие же противотанковые ежи и бетонные заграждения польские военные расставили на дорогах на границе с Калининградской областью России.
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"В феврале началось строительство укреплений на границе с Калининградской областью. Сегодня солдаты начали ставить укрепления на границе с Белоруссией. Это часть нашей стратегии защиты и сдерживания", - написал Блащак в Twitter.
Он также разместил в Twitter фотографии, судя по которым, на ведущих к пунктам пропуска дорогах установлены противотанковые ежи и бетонные укрепления.
В настоящее время польские военные оборудуют границу с Калининградской областью заграждением из колючей проволоки. В конце прошлого года польские власти подписали контракт на строительство электронного барьера на границе с Россией на 84 миллиона долларов.
Летом Польша завершила основную часть строительства заграждения на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота — пять метров, стоимость — 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Сейчас конструкцию оснащают камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.
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В миреТехнологииБелоруссияПольшаКалининградская областьМариуш БлащакTwitter
 
 
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