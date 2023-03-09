https://ria.ru/20230309/ezhi-1856867466.html

В Польше начали устанавливать противотанковые ежи на границе с Белоруссией

В Польше начали устанавливать противотанковые ежи на границе с Белоруссией - РИА Новости, 09.03.2023

В Польше начали устанавливать противотанковые ежи на границе с Белоруссией

Польские военные расставляют противотанковые ежи на дорогах, ведущих из Белоруссии, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T19:55

2023-03-09T19:55

2023-03-09T19:55

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белоруссия

польша

калининградская область

мариуш блащак

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ВАРШАВА, 9 мар - РИА Новости. Польские военные расставляют противотанковые ежи на дорогах, ведущих из Белоруссии, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Ранее такие же противотанковые ежи и бетонные заграждения польские военные расставили на дорогах на границе с Калининградской областью России. "В феврале началось строительство укреплений на границе с Калининградской областью. Сегодня солдаты начали ставить укрепления на границе с Белоруссией. Это часть нашей стратегии защиты и сдерживания", - написал Блащак в Twitter. Он также разместил в Twitter фотографии, судя по которым, на ведущих к пунктам пропуска дорогах установлены противотанковые ежи и бетонные укрепления. В настоящее время польские военные оборудуют границу с Калининградской областью заграждением из колючей проволоки. В конце прошлого года польские власти подписали контракт на строительство электронного барьера на границе с Россией на 84 миллиона долларов. Летом Польша завершила основную часть строительства заграждения на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота — пять метров, стоимость — 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Сейчас конструкцию оснащают камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.

https://ria.ru/20230307/diversiya-1856486927.html

https://ria.ru/20230222/armiya-1853880907.html

белоруссия

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в мире, технологии, белоруссия, польша, калининградская область, мариуш блащак, twitter