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В Одесской области заявили о повреждении объекта энергоструктуры - РИА Новости, 09.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:48 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/energostruktura-1856663998.html
В Одесской области заявили о повреждении объекта энергоструктуры
В Одесской области заявили о повреждении объекта энергоструктуры - РИА Новости, 09.03.2023
В Одесской области заявили о повреждении объекта энергоструктуры
Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Одесской области, действуют ограничения электроснабжения, сообщил в четверг глава областной администрации... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T07:48
2023-03-09T07:48
специальная военная операция на украине
одесская область
киев
днепропетровская область
в мире
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Одесской области, действуют ограничения электроснабжения, сообщил в четверг глава областной администрации Максим Марченко. Как он написал в Telegram-канале, поврежден "объект энергетической инфраструктуры области". "Сейчас действуют ограничения электроснабжения", - написал Марченко. Ранее в четверг о проблемах со светом сообщалось в Киеве, Киевской, а также Днепропетровской областях.
https://ria.ru/20230309/elektrosnabzhenie-1856662868.html
одесская область
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одесская область, киев, днепропетровская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Киев, Днепропетровская область, В мире
В Одесской области заявили о повреждении объекта энергоструктуры

Глава администрации Марченко: в Одесской области поврежден объект энергоструктуры

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Одесской области, действуют ограничения электроснабжения, сообщил в четверг глава областной администрации Максим Марченко.
Как он написал в Telegram-канале, поврежден "объект энергетической инфраструктуры области". "Сейчас действуют ограничения электроснабжения", - написал Марченко.
Многоквартирные дома в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
СМИ: в Киеве и области пропало электроснабжение
07:32
Ранее в четверг о проблемах со светом сообщалось в Киеве, Киевской, а также Днепропетровской областях.
 
Специальная военная операция на УкраинеОдесская областьКиевДнепропетровская областьВ мире
 
 
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