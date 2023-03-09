https://ria.ru/20230309/energostruktura-1856663998.html

В Одесской области заявили о повреждении объекта энергоструктуры

В Одесской области заявили о повреждении объекта энергоструктуры - РИА Новости, 09.03.2023

В Одесской области заявили о повреждении объекта энергоструктуры

Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Одесской области, действуют ограничения электроснабжения, сообщил в четверг глава областной администрации... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T07:48

2023-03-09T07:48

2023-03-09T07:48

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Одесской области, действуют ограничения электроснабжения, сообщил в четверг глава областной администрации Максим Марченко. Как он написал в Telegram-канале, поврежден "объект энергетической инфраструктуры области". "Сейчас действуют ограничения электроснабжения", - написал Марченко. Ранее в четверг о проблемах со светом сообщалось в Киеве, Киевской, а также Днепропетровской областях.

https://ria.ru/20230309/elektrosnabzhenie-1856662868.html

одесская область

киев

днепропетровская область

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