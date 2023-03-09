https://ria.ru/20230309/energetika-1856774609.html
В Еврокомиссии не ожидают легкого нового года в энергетике ЕС
В Еврокомиссии не ожидают легкого нового года в энергетике ЕС - РИА Новости, 09.03.2023
В Еврокомиссии не ожидают легкого нового года в энергетике ЕС
Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон считает, что ЕС к новому отопительному сезону окажется в лучшей позиции, чем это было в прошлом году, но... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T14:45
2023-03-09T14:45
2023-03-09T14:48
евросоюз
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экономика
в мире
кадри симсон
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон считает, что ЕС к новому отопительному сезону окажется в лучшей позиции, чем это было в прошлом году, но предложила "не питать иллюзий" в отношении того, что новый год в энергетике будет легким. Она также указала, что в настоящее время газовые хранилища ЕС заполнены практически на 57%, что более чем в два раза превышает уровень прошлого года.
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евросоюз, европарламент, экономика, в мире, кадри симсон, еврокомиссия
Евросоюз, Европарламент, Экономика, В мире, Кадри Симсон, Еврокомиссия
В Еврокомиссии не ожидают легкого нового года в энергетике ЕС
В Еврокомиссии призвали не питать иллюзий по поводу нового отопительного сезона в ЕС