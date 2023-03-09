https://ria.ru/20230309/elektrichestvo-1856668192.html

В трех областях Украины произошли экстренные отключения света

В трех областях Украины произошли экстренные отключения света - РИА Новости, 09.03.2023

В трех областях Украины произошли экстренные отключения света

Экстренные отключения света применены в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях, сообщили в четверг в украинском энергохолдинге ДТЭК. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T08:47

2023-03-09T08:47

2023-03-09T09:06

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Экстренные отключения света применены в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях, сообщили в четверг в украинском энергохолдинге ДТЭК."В Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.Ранее в четверг в ряде из указанных областей прозвучали взрывы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230309/ukraina-1856667477.html

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киев

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, киев, днепропетровская область, в мире