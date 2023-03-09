https://ria.ru/20230309/elektrichestvo-1856668192.html
В трех областях Украины произошли экстренные отключения света
В трех областях Украины произошли экстренные отключения света - РИА Новости, 09.03.2023
В трех областях Украины произошли экстренные отключения света
Экстренные отключения света применены в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях, сообщили в четверг в украинском энергохолдинге ДТЭК. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T08:47
2023-03-09T08:47
2023-03-09T09:06
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Экстренные отключения света применены в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях, сообщили в четверг в украинском энергохолдинге ДТЭК."В Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.Ранее в четверг в ряде из указанных областей прозвучали взрывы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230309/ukraina-1856667477.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, днепропетровская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Днепропетровская область, В мире
В трех областях Украины произошли экстренные отключения света
В Киевской, Одесской и Днепропетровской областях произошли экстренные отключения света