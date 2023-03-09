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СМИ: в Днепропетровской области ввели превентивные отключения электричества - РИА Новости, 09.03.2023
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07:56 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/elektrichestvo-1856664413.html
СМИ: в Днепропетровской области ввели превентивные отключения электричества
СМИ: в Днепропетровской области ввели превентивные отключения электричества - РИА Новости, 09.03.2023
СМИ: в Днепропетровской области ввели превентивные отключения электричества
Превентивные отключения электроэнергии ввели в Днепропетровской области, сообщает украинское издание "Клименко Тайм". РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T07:56
2023-03-09T07:56
днепропетровская область
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Превентивные отключения электроэнергии ввели в Днепропетровской области, сообщает украинское издание "Клименко Тайм". "В Днепропетровской области из-за массированной атаки - превентивные отключения света", - говорится в сообщении издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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днепропетровская область
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днепропетровская область, вооруженные силы рф, в мире
Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, В мире
СМИ: в Днепропетровской области ввели превентивные отключения электричества

"Клименко Тайм": в Днепропетровской области ввели превентивные отключения электроэнергии

© iStock.com / maksim-yakovlevГород Днепропетровск
Город Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© iStock.com / maksim-yakovlev
Город Днепропетровск. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Превентивные отключения электроэнергии ввели в Днепропетровской области, сообщает украинское издание "Клименко Тайм".
"В Днепропетровской области из-за массированной атаки - превентивные отключения света", - говорится в сообщении издания.
Товарные вагоны в Одесском порту - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
На Украине из-за обесточивания железных дорог начались задержки поездов
07:53
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
 
Днепропетровская областьВооруженные силы РФВ мире
 
 
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