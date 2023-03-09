https://ria.ru/20230309/elektrichestvo-1856664413.html
СМИ: в Днепропетровской области ввели превентивные отключения электричества
СМИ: в Днепропетровской области ввели превентивные отключения электричества - РИА Новости, 09.03.2023
СМИ: в Днепропетровской области ввели превентивные отключения электричества
Превентивные отключения электроэнергии ввели в Днепропетровской области, сообщает украинское издание "Клименко Тайм". РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T07:56
2023-03-09T07:56
2023-03-09T07:56
днепропетровская область
вооруженные силы рф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847083036_0:269:2730:1805_1920x0_80_0_0_866caacdeb9d08b76b2817524af8c480.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Превентивные отключения электроэнергии ввели в Днепропетровской области, сообщает украинское издание "Клименко Тайм". "В Днепропетровской области из-за массированной атаки - превентивные отключения света", - говорится в сообщении издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230309/ukraina-1856664128.html
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847083036_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_ca6b494420cebc8de821ce6d14977615.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровская область, вооруженные силы рф, в мире
Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, В мире
СМИ: в Днепропетровской области ввели превентивные отключения электричества
"Клименко Тайм": в Днепропетровской области ввели превентивные отключения электроэнергии