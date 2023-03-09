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Орбан предсказал появление в Европе нового экономического центра - РИА Новости, 09.03.2023
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17:47 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/ekonomika-1856834209.html
Орбан предсказал появление в Европе нового экономического центра
Орбан предсказал появление в Европе нового экономического центра - РИА Новости, 09.03.2023
Орбан предсказал появление в Европе нового экономического центра
В Европе происходит перестройка зон безопасности и формируется новый не существовавший ранее центр из Польши и Украины, который приблизится к экономическому... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T17:47
2023-03-09T17:47
экономика
евросоюз
виктор орбан
польша
украина
венгрия
германия
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БУДАПЕШТ, 9 мар - РИА Новости. В Европе происходит перестройка зон безопасности и формируется новый не существовавший ранее центр из Польши и Украины, который приблизится к экономическому потенциалу Германии, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Происходит явное переустройство. Что это означает? Что в Центральной Европе формируется такого типа центр, которого ранее не было на карте. Потому что очевидно, что 40-милионная Польша и не знаем, сколько останется от Украины, 20 или 30 миллионов, составят одно экономическое пространство в военном, экономическом смысле... Вместе с поляками это означает 60-70 миллионов человек. Вместе они больше, чем Франция или Италия по отдельности. Второе пространство после Германии", - сказал Орбан на открытии Торгово-промышленной палаты. По его словам, "огромный экономический потенциал" нового образования приблизится к немецкому. "Для венгров выглядит шуткой услышанное позавчера от англичан, что через 10 лет Польша обгонит Англию. Если правильно помню, это сказал английский министр финансов или президент банка. Это для нашего уха абсурд, а если посмотреть в действительности на цифры, то можно это увидеть. Это параллельно с концепцией безопасности: вышедшая из ЕС Британия, вступающие сейчас в НАТО скандинавские страны, страны Балтии, Польша, Украина и еще Румыния... Это новый полюс. Это новая зона политики безопасности, у которой будут экономические последствия. Если приглядимся - США войска размещает не в Германии, а в Польше... Переустройство влияния в Европе происходит согласованно во многих измерениях", - отметил Орбан. По словам венгерского премьера, "пока неясно" был ли украинский конфликт развязан именно с целью переустройства влияния в Европе или уже со временем выяснилось, что конфликт - "подходящее для этого средство".
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экономика, евросоюз, виктор орбан, польша, украина, венгрия, германия
Экономика, Евросоюз, Виктор Орбан, Польша, Украина, Венгрия, Германия
Орбан предсказал появление в Европе нового экономического центра

Орбан считает, что экономический центр из Польши и Украины приблизится к потенциалу ФРГ

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 9 мар - РИА Новости. В Европе происходит перестройка зон безопасности и формируется новый не существовавший ранее центр из Польши и Украины, который приблизится к экономическому потенциалу Германии, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Происходит явное переустройство. Что это означает? Что в Центральной Европе формируется такого типа центр, которого ранее не было на карте. Потому что очевидно, что 40-милионная Польша и не знаем, сколько останется от Украины, 20 или 30 миллионов, составят одно экономическое пространство в военном, экономическом смысле... Вместе с поляками это означает 60-70 миллионов человек. Вместе они больше, чем Франция или Италия по отдельности. Второе пространство после Германии", - сказал Орбан на открытии Торгово-промышленной палаты. По его словам, "огромный экономический потенциал" нового образования приблизится к немецкому.
"Для венгров выглядит шуткой услышанное позавчера от англичан, что через 10 лет Польша обгонит Англию. Если правильно помню, это сказал английский министр финансов или президент банка. Это для нашего уха абсурд, а если посмотреть в действительности на цифры, то можно это увидеть. Это параллельно с концепцией безопасности: вышедшая из ЕС Британия, вступающие сейчас в НАТО скандинавские страны, страны Балтии, Польша, Украина и еще Румыния... Это новый полюс. Это новая зона политики безопасности, у которой будут экономические последствия. Если приглядимся - США войска размещает не в Германии, а в Польше... Переустройство влияния в Европе происходит согласованно во многих измерениях", - отметил Орбан.
По словам венгерского премьера, "пока неясно" был ли украинский конфликт развязан именно с целью переустройства влияния в Европе или уже со временем выяснилось, что конфликт - "подходящее для этого средство".
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ЭкономикаЕвросоюзВиктор ОрбанПольшаУкраинаВенгрияГермания
 
 
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