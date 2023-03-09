https://ria.ru/20230309/dtp-1856855317.html
Автобус с детьми попал в массовое ДТП под Ярославлем
Автобус с детьми попал в массовое ДТП под Ярославлем - РИА Новости, 09.03.2023
Автобус с детьми попал в массовое ДТП под Ярославлем
Автобус, перевозивший спортсменов-школьников, стал участником ДТП из четырех автомобилей в Ярославской области, при инциденте никто не пострадал, сообщают УМВД... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T19:04
2023-03-09T19:04
2023-03-09T19:04
происшествия
авто
переславский район
ярославская область
переславль-залесский
гибдд мвд рф
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Автобус, перевозивший спортсменов-школьников, стал участником ДТП из четырех автомобилей в Ярославской области, при инциденте никто не пострадал, сообщают УМВД по региону и областная прокуратура. По данным полиции, ДТП произошло в четверг около 14.25 в Переславском районе на трассе М8: столкнулись четыре транспортных средства, три из которых стояли на запрещающий сигнал светофора. "При движении в сторону города Переславль-Залесский грузовой автомобиль совершил столкновение со стоящим автомобилем "Газель", после чего автомобиль "Газель" произвел наезд на стоящий патрульный автомобиль ГИБДД Škoda, который произвел наезд на стоящий впереди автобус. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении. В полиции не уточнили, кто находился в автобусе. По данным прокуратуры, автобус перевозил группу спортсменов-школьников. "По предварительной информации, дети не пострадали", - отметили в надзорном ведомстве. Сообщается, что прокуратура начала проверку по факту ДТП, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения.
https://ria.ru/20230308/mkad-1856576217.html
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происшествия, авто, переславский район, ярославская область, переславль-залесский, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Переславский район, Ярославская область, Переславль-Залесский, ГИБДД МВД РФ
Автобус с детьми попал в массовое ДТП под Ярославлем
Перевозивший школьников автобус попал в массовое ДТП из четырех автомобилей под Ярославлем