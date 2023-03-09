https://ria.ru/20230309/dtp-1856798089.html

В Челябинске автомобиль въехал в торговый павильон

В Челябинске автомобиль въехал в торговый павильон - РИА Новости, 09.03.2023

В Челябинске автомобиль въехал в торговый павильон

Женщина-водитель на автомобиле Toyota Camry въехала в торговый павильон в Челябинске, в результате пострадала продавец, ей оказывается медицинская помощь,... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T16:04

2023-03-09T16:04

2023-03-09T16:04

происшествия

челябинск

гибдд мвд рф

toyota corolla

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ЧЕЛЯБИНСК, 9 мар - РИА Новости. Женщина-водитель на автомобиле Toyota Camry въехала в торговый павильон в Челябинске, в результате пострадала продавец, ей оказывается медицинская помощь, сообщила пресс-служба городской ГИБДД. По данным ведомства, ДТП произошло 9 марта в 16.30 (14.30 мск) на улице Блюхера, 45/1. "По предварительным данным, автобус "ПАЗ" помешал движению автомобиля Toyota Camry, за управлением которого находилась женщина, 1996 года рождения, после чего Toyota Camry совершила наезд на торговый павильон. В результат ДТП пострадала продавец, женщина 1965 года рождения, ей оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении. Госавтоинспекция Челябинска выясняет все обстоятельства ДТП.

https://ria.ru/20230309/pozhar-1856776487.html

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происшествия, челябинск, гибдд мвд рф, toyota corolla, авто, дтп, россия