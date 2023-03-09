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В Брянской области автобус столкнулся с фурой - РИА Новости, 09.03.2023
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11:08 09.03.2023 (обновлено: 11:12 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/dtp-1856696425.html
В Брянской области автобус столкнулся с фурой
В Брянской области автобус столкнулся с фурой - РИА Новости, 09.03.2023
В Брянской области автобус столкнулся с фурой
Автобус с пассажирами столкнулся с фурой на трассе в Брянской области, два человека погибли, сообщила РИА Новости представитель регионального ГИБДД. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T11:08
2023-03-09T11:12
происшествия
авто
брянская область
гибдд мвд рф
россия
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БРЯНСК, 9 мар – РИА Новости. Автобус с пассажирами столкнулся с фурой на трассе в Брянской области, два человека погибли, сообщила РИА Новости представитель регионального ГИБДД."Погибли водитель автобуса и водитель одной из фур", - сказала собеседница агентства.По предварительным данным, ДТП произошло утром на трассе Брянск-Жуковка. Обстоятельства столкновения грузовика и автобуса уточняются.Как уточнили в ГИБДД, по предварительным данным, в ДТП попали две фуры и автобус, в котором находились пассажиры.
https://ria.ru/20230309/buryatiya-1856661053.html
брянская область
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происшествия, авто, брянская область, гибдд мвд рф, россия
Происшествия, Авто, Брянская область, ГИБДД МВД РФ, Россия
В Брянской области автобус столкнулся с фурой

В Брянской области два человека погибли после столкновения автобуса с фурой

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 9 мар – РИА Новости. Автобус с пассажирами столкнулся с фурой на трассе в Брянской области, два человека погибли, сообщила РИА Новости представитель регионального ГИБДД.
"Погибли водитель автобуса и водитель одной из фур", - сказала собеседница агентства.
По предварительным данным, ДТП произошло утром на трассе Брянск-Жуковка. Обстоятельства столкновения грузовика и автобуса уточняются.
Как уточнили в ГИБДД, по предварительным данным, в ДТП попали две фуры и автобус, в котором находились пассажиры.
На месте ДТП в Улан-Удэ. 9 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
В Бурятии подросток за рулем легковушки врезался в автобусную остановку
07:01
 
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