https://ria.ru/20230309/dtp-1856696425.html
В Брянской области автобус столкнулся с фурой
В Брянской области автобус столкнулся с фурой - РИА Новости, 09.03.2023
В Брянской области автобус столкнулся с фурой
Автобус с пассажирами столкнулся с фурой на трассе в Брянской области, два человека погибли, сообщила РИА Новости представитель регионального ГИБДД. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T11:08
2023-03-09T11:08
2023-03-09T11:12
происшествия
авто
брянская область
гибдд мвд рф
россия
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БРЯНСК, 9 мар – РИА Новости. Автобус с пассажирами столкнулся с фурой на трассе в Брянской области, два человека погибли, сообщила РИА Новости представитель регионального ГИБДД."Погибли водитель автобуса и водитель одной из фур", - сказала собеседница агентства.По предварительным данным, ДТП произошло утром на трассе Брянск-Жуковка. Обстоятельства столкновения грузовика и автобуса уточняются.Как уточнили в ГИБДД, по предварительным данным, в ДТП попали две фуры и автобус, в котором находились пассажиры.
https://ria.ru/20230309/buryatiya-1856661053.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, брянская область, гибдд мвд рф, россия
Происшествия, Авто, Брянская область, ГИБДД МВД РФ, Россия
В Брянской области автобус столкнулся с фурой
В Брянской области два человека погибли после столкновения автобуса с фурой
БРЯНСК, 9 мар – РИА Новости. Автобус с пассажирами столкнулся с фурой на трассе в Брянской области, два человека погибли, сообщила РИА Новости представитель регионального ГИБДД.
"Погибли водитель автобуса и водитель одной из фур", - сказала собеседница агентства.
По предварительным данным, ДТП произошло утром на трассе Брянск-Жуковка. Обстоятельства столкновения грузовика и автобуса уточняются.
Как уточнили в ГИБДД, по предварительным данным, в ДТП попали две фуры и автобус, в котором находились пассажиры.
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