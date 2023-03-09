https://ria.ru/20230309/dtp-1856696425.html

В Брянской области автобус столкнулся с фурой

В Брянской области автобус столкнулся с фурой - РИА Новости, 09.03.2023

В Брянской области автобус столкнулся с фурой

Автобус с пассажирами столкнулся с фурой на трассе в Брянской области, два человека погибли, сообщила РИА Новости представитель регионального ГИБДД. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T11:08

2023-03-09T11:08

2023-03-09T11:12

происшествия

авто

брянская область

гибдд мвд рф

россия

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БРЯНСК, 9 мар – РИА Новости. Автобус с пассажирами столкнулся с фурой на трассе в Брянской области, два человека погибли, сообщила РИА Новости представитель регионального ГИБДД."Погибли водитель автобуса и водитель одной из фур", - сказала собеседница агентства.По предварительным данным, ДТП произошло утром на трассе Брянск-Жуковка. Обстоятельства столкновения грузовика и автобуса уточняются.Как уточнили в ГИБДД, по предварительным данным, в ДТП попали две фуры и автобус, в котором находились пассажиры.

https://ria.ru/20230309/buryatiya-1856661053.html

брянская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, авто, брянская область, гибдд мвд рф, россия