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В Брянской области сбили украинский дрон - РИА Новости, 09.03.2023
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11:07 09.03.2023 (обновлено: 11:58 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/dron-1856696278.html
В Брянской области сбили украинский дрон
В Брянской области сбили украинский дрон - РИА Новости, 09.03.2023
В Брянской области сбили украинский дрон
Российские военные уничтожили украинский беспилотник в районе поселка Навля Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T11:07
2023-03-09T11:58
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
происшествия
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БРЯНСК, 9 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили украинский беспилотник в районе поселка Навля Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале. "Системой ПВО Вооруженных сил в районе поселка Навля был сбит БПЛА ВСУ самолетного типа. Беспилотник уничтожен, пострадавших и разрушений нет", — говорится в записи.На месте работают оперативные службы.Украинские военные с помощью дронов неоднократно проводили атаки на Брянскую область: Климовский, Суражский, Брянский районы. В начале февраля системы ПВО отразили атаку сразу девяти БПЛА над территорией Стародубского района, серьезных последствий удалось избежать. На минувшей неделе в результате такой атаки в селе Сушаны Климовского района загорелся жилой дом.В регионе, как и других приграничных субъектах России, действует желтый уровень террористической опасности, который подразумевает усиление досмотров на вокзалах и в других людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую структуру, и другие меры.
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брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, происшествия
Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Брянской области сбили украинский дрон

Губернатор Богомаз: в Брянской области сбили украинский дрон

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБеспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
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БРЯНСК, 9 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили украинский беспилотник в районе поселка Навля Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
"Системой ПВО Вооруженных сил в районе поселка Навля был сбит БПЛА ВСУ самолетного типа. Беспилотник уничтожен, пострадавших и разрушений нет", — говорится в записи.
На месте работают оперативные службы.
Украинские военные с помощью дронов неоднократно проводили атаки на Брянскую область: Климовский, Суражский, Брянский районы. В начале февраля системы ПВО отразили атаку сразу девяти БПЛА над территорией Стародубского района, серьезных последствий удалось избежать. На минувшей неделе в результате такой атаки в селе Сушаны Климовского района загорелся жилой дом.

В регионе, как и других приграничных субъектах России, действует желтый уровень террористической опасности, который подразумевает усиление досмотров на вокзалах и в других людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую структуру, и другие меры.
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Брянская областьАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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