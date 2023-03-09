В Брянской области сбили украинский дрон
Губернатор Богомаз: в Брянской области сбили украинский дрон
Беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
БРЯНСК, 9 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили украинский беспилотник в районе поселка Навля Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
"Системой ПВО Вооруженных сил в районе поселка Навля был сбит БПЛА ВСУ самолетного типа. Беспилотник уничтожен, пострадавших и разрушений нет", — говорится в записи.
На месте работают оперативные службы.
Украинские военные с помощью дронов неоднократно проводили атаки на Брянскую область: Климовский, Суражский, Брянский районы. В начале февраля системы ПВО отразили атаку сразу девяти БПЛА над территорией Стародубского района, серьезных последствий удалось избежать. На минувшей неделе в результате такой атаки в селе Сушаны Климовского района загорелся жилой дом.
В регионе, как и других приграничных субъектах России, действует желтый уровень террористической опасности, который подразумевает усиление досмотров на вокзалах и в других людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую структуру, и другие меры.
В регионе, как и других приграничных субъектах России, действует желтый уровень террористической опасности, который подразумевает усиление досмотров на вокзалах и в других людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую структуру, и другие меры.