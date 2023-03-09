https://ria.ru/20230309/dron-1856696278.html

В Брянской области сбили украинский дрон

В Брянской области сбили украинский дрон - РИА Новости, 09.03.2023

В Брянской области сбили украинский дрон

Российские военные уничтожили украинский беспилотник в районе поселка Навля Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T11:07

2023-03-09T11:07

2023-03-09T11:58

брянская область

александр богомаз

вооруженные силы украины

происшествия

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БРЯНСК, 9 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили украинский беспилотник в районе поселка Навля Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале. "Системой ПВО Вооруженных сил в районе поселка Навля был сбит БПЛА ВСУ самолетного типа. Беспилотник уничтожен, пострадавших и разрушений нет", — говорится в записи.На месте работают оперативные службы.Украинские военные с помощью дронов неоднократно проводили атаки на Брянскую область: Климовский, Суражский, Брянский районы. В начале февраля системы ПВО отразили атаку сразу девяти БПЛА над территорией Стародубского района, серьезных последствий удалось избежать. На минувшей неделе в результате такой атаки в селе Сушаны Климовского района загорелся жилой дом.В регионе, как и других приграничных субъектах России, действует желтый уровень террористической опасности, который подразумевает усиление досмотров на вокзалах и в других людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую структуру, и другие меры.

https://ria.ru/20230303/obstrel-1855619214.html

брянская область

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Варвара Скокшина

брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, происшествия