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Financial Times: Фридман и Авен продадут свои доли в Альфа-банке
Financial Times: Фридман и Авен продадут свои доли в Альфа-банке - РИА Новости, 09.03.2023
Financial Times: Фридман и Авен продадут свои доли в Альфа-банке
Российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен продадут предпринимателю Андрею Косогову свои доли в Альфа-банке за 2,3 миллиарда долларов (174,5 миллиарда... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T22:25
2023-03-09T22:25
2023-03-09T22:32
экономика
великобритания
лондон
михаил фридман
петр авен
альфа-банк
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен продадут предпринимателю Андрею Косогову свои доли в Альфа-банке за 2,3 миллиарда долларов (174,5 миллиарда рублей), пишет Financial Times со ссылкой на источники.Как отмечается в статье, Косогов, владеющий 41 процентом кредитной организации, подтвердил факт заключения соглашения с деловыми партнерами. Авен и Фридман пока не прокомментировали сделку.По информации издания, живущие в Лондоне миллиардеры хотят таким образом добиться снятия с себя антироссийских санкций, введенных против них Великобританией и Евросоюзом после начала российской спецоперации на Украине.Передача активов запланирована на весну. Для этого понадобится согласие регуляторов, включая Банк России и налоговые органы. Также может потребоваться одобрение санкционных органов США и ЕС. До начала спецоперации балансовая стоимость банка составляла 10,6 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20230225/banki-1854332530.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, великобритания, лондон, михаил фридман, петр авен, альфа-банк
Экономика, Великобритания, Лондон, Михаил Фридман, Петр Авен, Альфа-банк
Financial Times: Фридман и Авен продадут свои доли в Альфа-банке
FT: Фридман и Авен продадут свои доли в Альфа-банке Косогову за 2,3 миллиарда долларов