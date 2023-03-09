https://ria.ru/20230309/doli-1856882835.html

Financial Times: Фридман и Авен продадут свои доли в Альфа-банке

Financial Times: Фридман и Авен продадут свои доли в Альфа-банке - РИА Новости, 09.03.2023

Financial Times: Фридман и Авен продадут свои доли в Альфа-банке

Российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен продадут предпринимателю Андрею Косогову свои доли в Альфа-банке за 2,3 миллиарда долларов (174,5 миллиарда... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T22:25

2023-03-09T22:25

2023-03-09T22:32

экономика

великобритания

лондон

михаил фридман

петр авен

альфа-банк

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен продадут предпринимателю Андрею Косогову свои доли в Альфа-банке за 2,3 миллиарда долларов (174,5 миллиарда рублей), пишет Financial Times со ссылкой на источники.Как отмечается в статье, Косогов, владеющий 41 процентом кредитной организации, подтвердил факт заключения соглашения с деловыми партнерами. Авен и Фридман пока не прокомментировали сделку.По информации издания, живущие в Лондоне миллиардеры хотят таким образом добиться снятия с себя антироссийских санкций, введенных против них Великобританией и Евросоюзом после начала российской спецоперации на Украине.Передача активов запланирована на весну. Для этого понадобится согласие регуляторов, включая Банк России и налоговые органы. Также может потребоваться одобрение санкционных органов США и ЕС. До начала спецоперации балансовая стоимость банка составляла 10,6 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230225/banki-1854332530.html

великобритания

лондон

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, великобритания, лондон, михаил фридман, петр авен, альфа-банк