https://ria.ru/20230309/dobrovoltsy-1856735673.html

Добровольцев в Запорожской области тестируют на полиграфе

Добровольцев в Запорожской области тестируют на полиграфе - РИА Новости, 09.03.2023

Добровольцев в Запорожской области тестируют на полиграфе

Желающие вступить в ряды добровольческого батальона Судоплатова в Запорожской области проходит проверку, в том числе на детекторе лжи, заявил врио губернатора... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T13:06

2023-03-09T13:06

2023-03-09T13:06

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

донбасс

владимир путин

евгений балицкий

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Желающие вступить в ряды добровольческого батальона Судоплатова в Запорожской области проходит проверку, в том числе на детекторе лжи, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий. Добровольческий батальон имени Павла Судоплатова был создан в Запорожской области в сентябре прошлого года по инициативе Балицкого. В середине октября он приступил к боевому слаживанию на полигоне. Укомплектование батальона экипировкой осуществляется за счет региона. В четверг Балицкий также подписал указ о формировании народного ополчения, в задачи которого войдет охрана общественного порядка и объектов жизнеобеспечения. "Во-первых, надо пройти полиграф. У нас есть и сербы, и скандинавы, турки, много разных людей, и мы хотим, чтобы они пришли по убеждению. Чтобы они не любили убивать. Чтобы они любили воевать и желательно за идею. Поэтому все проходят полиграф, у нас есть своя спецслужба, которая занимается вопросами собеседования, и также мы смотрим за человеком в экстремальной ситуации – как он ведет себя на линии фронта, ну и, извините за грубость, не является ли он алкоголиком. Потому что проблема такая есть, об этом надо говорить честно. Она не имеет такой большой характер, как в украинской армии…, мы таких отсеиваем. У нас есть возможность выбирать, у нас достаточно высокие оплаты", - сказал Балицкий в эфире "Россия 24". Порядка 60% численного состава батальона Судоплатова - украинцы, сказал он. Некоторые из них имеют опыт участия в так называемой антитеррористической операции (Киев так характеризовал действия своих силовых структур против Донбасса), все они прошли тщательную проверку. По словам врио губернатора, в среднем в месяц подают заявление для участия в батальоне Судоплатова 150 человек, половина из них проходит проверку. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Путин 30 сентября прошлого года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября президент России подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20230307/dobrovoltsy-1856399022.html

https://ria.ru/20230307/dobrovoltsy-1856310673.html

россия

запорожская область

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, запорожская область, донбасс, владимир путин, евгений балицкий, безопасность