Рейтинг@Mail.ru
Добровольцев в Запорожской области тестируют на полиграфе - РИА Новости, 09.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:06 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/dobrovoltsy-1856735673.html
Добровольцев в Запорожской области тестируют на полиграфе
Добровольцев в Запорожской области тестируют на полиграфе - РИА Новости, 09.03.2023
Добровольцев в Запорожской области тестируют на полиграфе
Желающие вступить в ряды добровольческого батальона Судоплатова в Запорожской области проходит проверку, в том числе на детекторе лжи, заявил врио губернатора... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T13:06
2023-03-09T13:06
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
донбасс
владимир путин
евгений балицкий
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833285903_0:0:3250:1828_1920x0_80_0_0_77d0f96615c19e95d6c1a8baa6ad56c5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Желающие вступить в ряды добровольческого батальона Судоплатова в Запорожской области проходит проверку, в том числе на детекторе лжи, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий. Добровольческий батальон имени Павла Судоплатова был создан в Запорожской области в сентябре прошлого года по инициативе Балицкого. В середине октября он приступил к боевому слаживанию на полигоне. Укомплектование батальона экипировкой осуществляется за счет региона. В четверг Балицкий также подписал указ о формировании народного ополчения, в задачи которого войдет охрана общественного порядка и объектов жизнеобеспечения. "Во-первых, надо пройти полиграф. У нас есть и сербы, и скандинавы, турки, много разных людей, и мы хотим, чтобы они пришли по убеждению. Чтобы они не любили убивать. Чтобы они любили воевать и желательно за идею. Поэтому все проходят полиграф, у нас есть своя спецслужба, которая занимается вопросами собеседования, и также мы смотрим за человеком в экстремальной ситуации – как он ведет себя на линии фронта, ну и, извините за грубость, не является ли он алкоголиком. Потому что проблема такая есть, об этом надо говорить честно. Она не имеет такой большой характер, как в украинской армии…, мы таких отсеиваем. У нас есть возможность выбирать, у нас достаточно высокие оплаты", - сказал Балицкий в эфире "Россия 24". Порядка 60% численного состава батальона Судоплатова - украинцы, сказал он. Некоторые из них имеют опыт участия в так называемой антитеррористической операции (Киев так характеризовал действия своих силовых структур против Донбасса), все они прошли тщательную проверку. По словам врио губернатора, в среднем в месяц подают заявление для участия в батальоне Судоплатова 150 человек, половина из них проходит проверку. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Путин 30 сентября прошлого года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября президент России подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20230307/dobrovoltsy-1856399022.html
https://ria.ru/20230307/dobrovoltsy-1856310673.html
россия
запорожская область
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833285903_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_724eef6a73cae6317b02ae07f74e505b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, донбасс, владимир путин, евгений балицкий, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Донбасс, Владимир Путин, Евгений Балицкий, Безопасность
Добровольцев в Запорожской области тестируют на полиграфе

Врио главы Запорожской области Балицкий: военных-добровольцев тестируют на полиграфе

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области
Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Желающие вступить в ряды добровольческого батальона Судоплатова в Запорожской области проходит проверку, в том числе на детекторе лжи, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
Добровольческий батальон имени Павла Судоплатова был создан в Запорожской области в сентябре прошлого года по инициативе Балицкого. В середине октября он приступил к боевому слаживанию на полигоне. Укомплектование батальона экипировкой осуществляется за счет региона. В четверг Балицкий также подписал указ о формировании народного ополчения, в задачи которого войдет охрана общественного порядка и объектов жизнеобеспечения.
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Минобороны определило порядок поступления россиян в добровольцы
7 марта, 14:32
"Во-первых, надо пройти полиграф. У нас есть и сербы, и скандинавы, турки, много разных людей, и мы хотим, чтобы они пришли по убеждению. Чтобы они не любили убивать. Чтобы они любили воевать и желательно за идею. Поэтому все проходят полиграф, у нас есть своя спецслужба, которая занимается вопросами собеседования, и также мы смотрим за человеком в экстремальной ситуации – как он ведет себя на линии фронта, ну и, извините за грубость, не является ли он алкоголиком. Потому что проблема такая есть, об этом надо говорить честно. Она не имеет такой большой характер, как в украинской армии…, мы таких отсеиваем. У нас есть возможность выбирать, у нас достаточно высокие оплаты", - сказал Балицкий в эфире "Россия 24".
Порядка 60% численного состава батальона Судоплатова - украинцы, сказал он. Некоторые из них имеют опыт участия в так называемой антитеррористической операции (Киев так характеризовал действия своих силовых структур против Донбасса), все они прошли тщательную проверку. По словам врио губернатора, в среднем в месяц подают заявление для участия в батальоне Судоплатова 150 человек, половина из них проходит проверку.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Путин 30 сентября прошлого года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября президент России подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Добровольцы будут получать удостоверение ветерана боевых действий
7 марта, 11:09
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьДонбассВладимир ПутинЕвгений БалицкийБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала