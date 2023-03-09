https://ria.ru/20230309/dnr-1856752422.html

Пушилин считает, что Украина не сможет контрнаступать в ДНР

Пушилин считает, что Украина не сможет контрнаступать в ДНР - РИА Новости, 09.03.2023

Пушилин считает, что Украина не сможет контрнаступать в ДНР

У Киева нет сил, способных перехватить инициативу в боевых действиях на территории ДНР и начать контрнаступление, заявил в четверг врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T13:48

2023-03-09T13:48

2023-03-09T13:48

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

украина

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. У Киева нет сил, способных перехватить инициативу в боевых действиях на территории ДНР и начать контрнаступление, заявил в четверг врио главы ДНР Денис Пушилин. "Каких-то таких серьезных сил, которые могли бы переломить ситуацию или перехватить инициативу, мы не фиксируем. Инициатива по-прежнему у наших подразделений, у Министерства обороны РФ. От провокационных действий с их стороны, я могу сказать, мы не застрахованы, но перехода в какое-то серьезное контрнаступление я лично не вижу", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, ВС РФ за последнее время уничтожили "достаточно много" украинских резервов на территории республики.

https://ria.ru/20230309/artemovsk-1856680531.html

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россия

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Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, украина, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины