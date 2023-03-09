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Пушилин считает, что Украина не сможет контрнаступать в ДНР
Пушилин считает, что Украина не сможет контрнаступать в ДНР - РИА Новости, 09.03.2023
Пушилин считает, что Украина не сможет контрнаступать в ДНР
У Киева нет сил, способных перехватить инициативу в боевых действиях на территории ДНР и начать контрнаступление, заявил в четверг врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T13:48
2023-03-09T13:48
2023-03-09T13:48
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
украина
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. У Киева нет сил, способных перехватить инициативу в боевых действиях на территории ДНР и начать контрнаступление, заявил в четверг врио главы ДНР Денис Пушилин. "Каких-то таких серьезных сил, которые могли бы переломить ситуацию или перехватить инициативу, мы не фиксируем. Инициатива по-прежнему у наших подразделений, у Министерства обороны РФ. От провокационных действий с их стороны, я могу сказать, мы не застрахованы, но перехода в какое-то серьезное контрнаступление я лично не вижу", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, ВС РФ за последнее время уничтожили "достаточно много" украинских резервов на территории республики.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пушилин считает, что Украина не сможет контрнаступать в ДНР
Пушилин считает, что у Украины нет сил для контрнаступления на территории ДНР