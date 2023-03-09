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Пушилин считает, что Украина не сможет контрнаступать в ДНР - РИА Новости, 09.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:48 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/dnr-1856752422.html
Пушилин считает, что Украина не сможет контрнаступать в ДНР
Пушилин считает, что Украина не сможет контрнаступать в ДНР - РИА Новости, 09.03.2023
Пушилин считает, что Украина не сможет контрнаступать в ДНР
У Киева нет сил, способных перехватить инициативу в боевых действиях на территории ДНР и начать контрнаступление, заявил в четверг врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T13:48
2023-03-09T13:48
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
украина
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. У Киева нет сил, способных перехватить инициативу в боевых действиях на территории ДНР и начать контрнаступление, заявил в четверг врио главы ДНР Денис Пушилин. "Каких-то таких серьезных сил, которые могли бы переломить ситуацию или перехватить инициативу, мы не фиксируем. Инициатива по-прежнему у наших подразделений, у Министерства обороны РФ. От провокационных действий с их стороны, я могу сказать, мы не застрахованы, но перехода в какое-то серьезное контрнаступление я лично не вижу", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, ВС РФ за последнее время уничтожили "достаточно много" украинских резервов на территории республики.
https://ria.ru/20230309/artemovsk-1856680531.html
донецкая народная республика
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безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, украина, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
Пушилин считает, что Украина не сможет контрнаступать в ДНР

Пушилин считает, что у Украины нет сил для контрнаступления на территории ДНР

© AP Photo / LibkosУкраинские военные в районе Артемовска
Украинские военные в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные в районе Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. У Киева нет сил, способных перехватить инициативу в боевых действиях на территории ДНР и начать контрнаступление, заявил в четверг врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Каких-то таких серьезных сил, которые могли бы переломить ситуацию или перехватить инициативу, мы не фиксируем. Инициатива по-прежнему у наших подразделений, у Министерства обороны РФ. От провокационных действий с их стороны, я могу сказать, мы не застрахованы, но перехода в какое-то серьезное контрнаступление я лично не вижу", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, ВС РФ за последнее время уничтожили "достаточно много" украинских резервов на территории республики.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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