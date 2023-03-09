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В Звенигороде на частный жилой дом упал дельтаплан - РИА Новости, 09.03.2023
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19:44 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/deltaplan-1856863918.html
В Звенигороде на частный жилой дом упал дельтаплан
В Звенигороде на частный жилой дом упал дельтаплан - РИА Новости, 09.03.2023
В Звенигороде на частный жилой дом упал дельтаплан
Дельтаплан упал на частный жилой дом в подмосковном Звенигороде, по предварительной информации, пилот остался в живых, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T19:44
2023-03-09T19:44
происшествия
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Дельтаплан упал на частный жилой дом в подмосковном Звенигороде, по предварительной информации, пилот остался в живых, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. По его словам, находившийся на борту воздушного судна пилот с травмами различной степени тяжести госпитализирован в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются. Он добавил, что в результате инцидента разрушений нет.
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звенигород
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происшествия, звенигород, московская область (подмосковье)
Происшествия, Звенигород, Московская область (Подмосковье)
В Звенигороде на частный жилой дом упал дельтаплан

На частный жилой дом в Звенигороде упал дельтаплан, по предварительным данным, пилот жив

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Дельтаплан упал на частный жилой дом в подмосковном Звенигороде, по предварительной информации, пилот остался в живых, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"На частный жилой дом в Звенигороде упал дельтаплан", - сказал собеседник агентства.
По его словам, находившийся на борту воздушного судна пилот с травмами различной степени тяжести госпитализирован в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.
Он добавил, что в результате инцидента разрушений нет.
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ПроисшествияЗвенигородМосковская область (Подмосковье)
 
 
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