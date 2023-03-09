https://ria.ru/20230309/deltaplan-1856863918.html
В Звенигороде на частный жилой дом упал дельтаплан
В Звенигороде на частный жилой дом упал дельтаплан - РИА Новости, 09.03.2023
В Звенигороде на частный жилой дом упал дельтаплан
Дельтаплан упал на частный жилой дом в подмосковном Звенигороде, по предварительной информации, пилот остался в живых, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T19:44
2023-03-09T19:44
2023-03-09T19:44
происшествия
звенигород
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Дельтаплан упал на частный жилой дом в подмосковном Звенигороде, по предварительной информации, пилот остался в живых, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. По его словам, находившийся на борту воздушного судна пилот с травмами различной степени тяжести госпитализирован в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются. Он добавил, что в результате инцидента разрушений нет.
https://ria.ru/20221030/motodeltaplan-1827884813.html
звенигород
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, звенигород, московская область (подмосковье)
Происшествия, Звенигород, Московская область (Подмосковье)
В Звенигороде на частный жилой дом упал дельтаплан
На частный жилой дом в Звенигороде упал дельтаплан, по предварительным данным, пилот жив
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Дельтаплан упал на частный жилой дом в подмосковном Звенигороде, по предварительной информации, пилот остался в живых, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"На частный жилой дом в Звенигороде упал дельтаплан", - сказал собеседник агентства.
По его словам, находившийся на борту воздушного судна пилот с травмами различной степени тяжести госпитализирован в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.
Он добавил, что в результате инцидента разрушений нет.
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