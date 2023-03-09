https://ria.ru/20230309/deltaplan-1856863918.html

В Звенигороде на частный жилой дом упал дельтаплан

В Звенигороде на частный жилой дом упал дельтаплан - РИА Новости, 09.03.2023

В Звенигороде на частный жилой дом упал дельтаплан

Дельтаплан упал на частный жилой дом в подмосковном Звенигороде, по предварительной информации, пилот остался в живых, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T19:44

2023-03-09T19:44

2023-03-09T19:44

происшествия

звенигород

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Дельтаплан упал на частный жилой дом в подмосковном Звенигороде, по предварительной информации, пилот остался в живых, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. По его словам, находившийся на борту воздушного судна пилот с травмами различной степени тяжести госпитализирован в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются. Он добавил, что в результате инцидента разрушений нет.

https://ria.ru/20221030/motodeltaplan-1827884813.html

звенигород

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

происшествия, звенигород, московская область (подмосковье)