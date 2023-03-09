https://ria.ru/20230309/delo-1856835007.html
Против мужчины, толкнувшего подростка под поезд в Москве, завели дело
Против мужчины, толкнувшего подростка под поезд в Москве, завели дело - РИА Новости, 09.03.2023
Против мужчины, толкнувшего подростка под поезд в Москве, завели дело
Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после того, как мужчина толкнул подростка под поезд в московском метро, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T17:49
2023-03-09T17:49
2023-03-09T17:54
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после того, как мужчина толкнул подростка под поезд в московском метро, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сказала она. Инцидент произошел в четверг днем: судя по опубликованному дептрансом видео, прямо перед приближающимся поездом мужчина внезапно подходит к стоящему рядом подростку и толкает того под поезд. По счастливой случайности 15-летний юноша выжил, сейчас его здоровью "ничего не угрожает", отмечали в прокуратуре. Мужчину, толкнувшего мальчика под поезд, тут же скрутил один из пассажиров. Сейчас он передан сотрудникам полиции. Судя по году рождения (1961), ему 61 или 62 года. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, он стоит на учете в психоневрологическом диспансере.
https://ria.ru/20230309/metro-1856829930.html
https://ria.ru/20210111/metro-1592607494.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Против мужчины, толкнувшего подростка под поезд в Москве, завели дело
Против мужчины, толкнувшего подростка под поезд в Москве, завели дело о попытке убийства
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после того, как мужчина толкнул подростка под поезд в московском метро, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сказала она.
Мужчина, толкнувший подростка под поезд в метро, стоит на учете в ПНД
Инцидент произошел в четверг днем: судя по опубликованному дептрансом видео, прямо перед приближающимся поездом мужчина внезапно подходит к стоящему рядом подростку и толкает того под поезд. По счастливой случайности 15-летний юноша выжил, сейчас его здоровью "ничего не угрожает", отмечали в прокуратуре.
Мужчину, толкнувшего мальчика под поезд, тут же скрутил один из пассажиров. Сейчас он передан сотрудникам полиции. Судя по году рождения (1961), ему 61 или 62 года. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, он стоит на учете в психоневрологическом диспансере.
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