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Против мужчины, толкнувшего подростка под поезд в Москве, завели дело - РИА Новости, 09.03.2023
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17:49 09.03.2023 (обновлено: 17:54 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/delo-1856835007.html
Против мужчины, толкнувшего подростка под поезд в Москве, завели дело
Против мужчины, толкнувшего подростка под поезд в Москве, завели дело - РИА Новости, 09.03.2023
Против мужчины, толкнувшего подростка под поезд в Москве, завели дело
Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после того, как мужчина толкнул подростка под поезд в московском метро, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T17:49
2023-03-09T17:54
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после того, как мужчина толкнул подростка под поезд в московском метро, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сказала она. Инцидент произошел в четверг днем: судя по опубликованному дептрансом видео, прямо перед приближающимся поездом мужчина внезапно подходит к стоящему рядом подростку и толкает того под поезд. По счастливой случайности 15-летний юноша выжил, сейчас его здоровью "ничего не угрожает", отмечали в прокуратуре. Мужчину, толкнувшего мальчика под поезд, тут же скрутил один из пассажиров. Сейчас он передан сотрудникам полиции. Судя по году рождения (1961), ему 61 или 62 года. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, он стоит на учете в психоневрологическом диспансере.
https://ria.ru/20230309/metro-1856829930.html
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Дарья Буймова
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Против мужчины, толкнувшего подростка под поезд в Москве, завели дело

Против мужчины, толкнувшего подростка под поезд в Москве, завели дело о попытке убийства

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после того, как мужчина толкнул подростка под поезд в московском метро, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сказала она.
Станция московского метро Киевская - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Мужчина, толкнувший подростка под поезд в метро, стоит на учете в ПНД
Вчера, 17:33
Инцидент произошел в четверг днем: судя по опубликованному дептрансом видео, прямо перед приближающимся поездом мужчина внезапно подходит к стоящему рядом подростку и толкает того под поезд. По счастливой случайности 15-летний юноша выжил, сейчас его здоровью "ничего не угрожает", отмечали в прокуратуре.
Мужчину, толкнувшего мальчика под поезд, тут же скрутил один из пассажиров. Сейчас он передан сотрудникам полиции. Судя по году рождения (1961), ему 61 или 62 года. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, он стоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Поезд прибывает на станцию Савеловская Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена, ранее носившая название Нижняя Масловка - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
Дептранс Москвы рассказал, как вести себя при падении на рельсы в метро
11 января 2021, 17:26
 
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