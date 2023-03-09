https://ria.ru/20230309/delo-1856835007.html

Против мужчины, толкнувшего подростка под поезд в Москве, завели дело

Против мужчины, толкнувшего подростка под поезд в Москве, завели дело - РИА Новости, 09.03.2023

Против мужчины, толкнувшего подростка под поезд в Москве, завели дело

Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после того, как мужчина толкнул подростка под поезд в московском метро, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T17:49

2023-03-09T17:49

2023-03-09T17:54

происшествия

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после того, как мужчина толкнул подростка под поезд в московском метро, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сказала она. Инцидент произошел в четверг днем: судя по опубликованному дептрансом видео, прямо перед приближающимся поездом мужчина внезапно подходит к стоящему рядом подростку и толкает того под поезд. По счастливой случайности 15-летний юноша выжил, сейчас его здоровью "ничего не угрожает", отмечали в прокуратуре. Мужчину, толкнувшего мальчика под поезд, тут же скрутил один из пассажиров. Сейчас он передан сотрудникам полиции. Судя по году рождения (1961), ему 61 или 62 года. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, он стоит на учете в психоневрологическом диспансере.

https://ria.ru/20230309/metro-1856829930.html

https://ria.ru/20210111/metro-1592607494.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)