https://ria.ru/20230309/davlenie-1856850761.html
Москвичей предупредили о понижении атмосферного давления в воскресенье
Москвичей предупредили о понижении атмосферного давления в воскресенье - РИА Новости, 09.03.2023
Москвичей предупредили о понижении атмосферного давления в воскресенье
Показания барометров в Москве в воскресенье обрушатся до барического минимума - 726 миллиметров ртутного столба, также ожидается штормовой ветер, выпадет почти... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T18:46
2023-03-09T18:46
2023-03-09T18:46
москва
евгений тишковец
общество
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Показания барометров в Москве в воскресенье обрушатся до барического минимума - 726 миллиметров ртутного столба, также ожидается штормовой ветер, выпадет почти половина месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Показания барометров (в воскресенье в Москве - ред.) обрушатся к 12.00 до самого барического минимума – 726 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже положенной нормы, и негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей. Вечером скорость ветра в порывах будет достигать штормовых значений – 17 метров в секунду", - рассказал Тишковец. По его словам, в воскресенье в столице, в теплый сектор циклона, будет прорываться мощный поток атлантического воздуха, в результате чего ночью, в условиях слабоположительной температуры, зарядят обложные дожди, которые во второй половине дня, с приближением холодного фронта, станут переходить в заряды мокрого снега и снега. До полудня столбики термометров успеют подняться до плюс 1 - плюс 6, но вечером начнется похолодание, температура уйдет в минус, образуется гололедица. "Общее количество осадков в столице за 12 марта может составить до 11-16 миллиметров, что эквивалентно почти половине всей месячной нормы. Суточный рекорд осадков для этого дня принадлежит далекому 1883 году, когда в осадкомеры попало 29,5 миллиметра. Но вот за всю послевоенную метеоисторию осадки такой интенсивности, которые ожидаются в предстоящее воскресенье, не фиксировались ни разу", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что с наступлением следующей недели ночью похолодает до минус 3 - минус 8, днем ноль - минус 5, на дорогах и тротуарах станет очень скользко – корка льда толщиной до 10-15 миллиметров.
https://ria.ru/20230307/koleso-1856505930.html
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москва, евгений тишковец, общество, погода, центр "фобос"
Москва, Евгений Тишковец, Общество, Погода, Центр "Фобос"
Москвичей предупредили о понижении атмосферного давления в воскресенье
Тишковец предупредил о понижении атмосферного давления в Москве до "барического минимума"
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Показания барометров в Москве в воскресенье обрушатся до барического минимума - 726 миллиметров ртутного столба, также ожидается штормовой ветер, выпадет почти половина месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Показания барометров (в воскресенье в Москве - ред.) обрушатся к 12.00 до самого барического минимума – 726 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже положенной нормы, и негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей. Вечером скорость ветра в порывах будет достигать штормовых значений – 17 метров в секунду", - рассказал Тишковец.
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По его словам, в воскресенье в столице, в теплый сектор циклона, будет прорываться мощный поток атлантического воздуха, в результате чего ночью, в условиях слабоположительной температуры, зарядят обложные дожди, которые во второй половине дня, с приближением холодного фронта, станут переходить в заряды мокрого снега и снега. До полудня столбики термометров успеют подняться до плюс 1 - плюс 6, но вечером начнется похолодание, температура уйдет в минус, образуется гололедица.
"Общее количество осадков в столице за 12 марта может составить до 11-16 миллиметров, что эквивалентно почти половине всей месячной нормы. Суточный рекорд осадков для этого дня принадлежит далекому 1883 году, когда в осадкомеры попало 29,5 миллиметра. Но вот за всю послевоенную метеоисторию осадки такой интенсивности, которые ожидаются в предстоящее воскресенье, не фиксировались ни разу", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что с наступлением следующей недели ночью похолодает до минус 3 - минус 8, днем ноль - минус 5, на дорогах и тротуарах станет очень скользко – корка льда толщиной до 10-15 миллиметров.
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