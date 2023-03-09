https://ria.ru/20230309/davlenie-1856850761.html

Москвичей предупредили о понижении атмосферного давления в воскресенье

Москвичей предупредили о понижении атмосферного давления в воскресенье - РИА Новости, 09.03.2023

Москвичей предупредили о понижении атмосферного давления в воскресенье

Показания барометров в Москве в воскресенье обрушатся до барического минимума - 726 миллиметров ртутного столба, также ожидается штормовой ветер, выпадет почти... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T18:46

2023-03-09T18:46

2023-03-09T18:46

москва

евгений тишковец

общество

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Показания барометров в Москве в воскресенье обрушатся до барического минимума - 726 миллиметров ртутного столба, также ожидается штормовой ветер, выпадет почти половина месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Показания барометров (в воскресенье в Москве - ред.) обрушатся к 12.00 до самого барического минимума – 726 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже положенной нормы, и негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей. Вечером скорость ветра в порывах будет достигать штормовых значений – 17 метров в секунду", - рассказал Тишковец. По его словам, в воскресенье в столице, в теплый сектор циклона, будет прорываться мощный поток атлантического воздуха, в результате чего ночью, в условиях слабоположительной температуры, зарядят обложные дожди, которые во второй половине дня, с приближением холодного фронта, станут переходить в заряды мокрого снега и снега. До полудня столбики термометров успеют подняться до плюс 1 - плюс 6, но вечером начнется похолодание, температура уйдет в минус, образуется гололедица. "Общее количество осадков в столице за 12 марта может составить до 11-16 миллиметров, что эквивалентно почти половине всей месячной нормы. Суточный рекорд осадков для этого дня принадлежит далекому 1883 году, когда в осадкомеры попало 29,5 миллиметра. Но вот за всю послевоенную метеоисторию осадки такой интенсивности, которые ожидаются в предстоящее воскресенье, не фиксировались ни разу", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что с наступлением следующей недели ночью похолодает до минус 3 - минус 8, днем ноль - минус 5, на дорогах и тротуарах станет очень скользко – корка льда толщиной до 10-15 миллиметров.

https://ria.ru/20230307/koleso-1856505930.html

https://ria.ru/20230309/moroz-1856834102.html

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москва, евгений тишковец, общество, погода, центр "фобос"