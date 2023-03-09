https://ria.ru/20230309/danny-1856833506.html

РКН проверит возможную утечку персональных данных в ВШЭ

РКН проверит возможную утечку персональных данных в ВШЭ - РИА Новости, 09.03.2023

РКН проверит возможную утечку персональных данных в ВШЭ

Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных в Высшей школе экономики, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T17:43

2023-03-09T17:43

2023-03-09T17:43

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

происшествия

высшая школа экономики (вшэ)

персональные данные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155540/26/1555402659_0:0:2930:1648_1920x0_80_0_0_4086d1ccb9ad56c4c8352dc6d0be1f88.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных в Высшей школе экономики, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных в Высшей школе экономики", - ответили в ведомстве на запрос о появившейся в сети информации об утечке данных выпускников и сотрудников Высшей школы экономики. Отмечается, что оператор уведомил Роскомнадзор об инциденте в сроки, установленные законодательством. Согласно закону "О персональных данных", оператор, допустивший утечку данных, обязан в течение 24 часов самостоятельно сообщить об инциденте в Роскомнадзор, а в течение 72 часов предоставить в ведомство результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц.

https://ria.ru/20230306/utechka-1856220959.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, происшествия, высшая школа экономики (вшэ), персональные данные