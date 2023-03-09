https://ria.ru/20230309/danny-1856833506.html
РКН проверит возможную утечку персональных данных в ВШЭ
РКН проверит возможную утечку персональных данных в ВШЭ - РИА Новости, 09.03.2023
РКН проверит возможную утечку персональных данных в ВШЭ
Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных в Высшей школе экономики, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T17:43
2023-03-09T17:43
2023-03-09T17:43
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
происшествия
высшая школа экономики (вшэ)
персональные данные
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных в Высшей школе экономики, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных в Высшей школе экономики", - ответили в ведомстве на запрос о появившейся в сети информации об утечке данных выпускников и сотрудников Высшей школы экономики. Отмечается, что оператор уведомил Роскомнадзор об инциденте в сроки, установленные законодательством. Согласно закону "О персональных данных", оператор, допустивший утечку данных, обязан в течение 24 часов самостоятельно сообщить об инциденте в Роскомнадзор, а в течение 72 часов предоставить в ведомство результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц.
https://ria.ru/20230306/utechka-1856220959.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, происшествия, высшая школа экономики (вшэ), персональные данные
Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия, Происшествия, Высшая школа экономики (ВШЭ), персональные данные
РКН проверит возможную утечку персональных данных в ВШЭ
Роскомнадзор проверит возможную утечку персональных данных в Высшей школе экономики
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных в Высшей школе экономики, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных в Высшей школе экономики", - ответили в ведомстве на запрос о появившейся в сети информации об утечке данных выпускников и сотрудников Высшей школы экономики.
Отмечается, что оператор уведомил Роскомнадзор об инциденте в сроки, установленные законодательством.
Согласно закону "О персональных данных", оператор, допустивший утечку данных, обязан в течение 24 часов самостоятельно сообщить об инциденте в Роскомнадзор, а в течение 72 часов предоставить в ведомство результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц.
Минцифры опровергло информацию об утечке данных из НИИ "Восход"