https://ria.ru/20230309/continental-1856729084.html
Калужский шинный завод Continental работает в штатном режиме
Калужский шинный завод Continental работает в штатном режиме - РИА Новости, 09.03.2023
Калужский шинный завод Continental работает в штатном режиме
Калужский шинный завод Continental работает в штатном режиме на фоне заявления компании Continental AG о стремлении уйти с российского рынка, заявил... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T12:50
2023-03-09T12:50
2023-03-09T12:50
экономика
калужская область
украина
россия
владислав шапша
владимир попов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Калужский шинный завод Continental работает в штатном режиме на фоне заявления компании Continental AG о стремлении уйти с российского рынка, заявил замгубернатора Калужской области Владимир Попов. Накануне генеральный директор германского производителя шин и автомобильной электроники Continental AG Николай Сетцер заявил, что компания работает над контролируемым уходом с российского рынка и уже находится на продвинутой стадии процесса продажи. По словам Сетцера, 2022 год бросил компании в связи с конфликтом на Украине много вызовов, так как сильно выросли цены на сырье, энергию и логистику. Главной причиной, по которой Continental AG намеревается покинуть РФ, также являются события на Украине, добавил он. "Шинный завод компании "Континентал" в Калуге продолжает работать в штатном режиме, выполняя все свои обязательства перед сотрудниками и клиентами. Вся номенклатура продукции выпускается в полном объеме", - написал Попов в четверг в своем Telegram-канале. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявлял, что ООО "Континентал Калуга" - одно из самых крупных и успешных производств в регионе. В строительство завода инвестировано 240 миллионов евро. Весной 2022 года работа завода была приостановлена, но с 1 августа, как сообщал губернатор, предприятие возобновило производство, перестроив логистические цепочки и найдя новых поставщиков.
https://ria.ru/20230308/continental-1856598291.html
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экономика, калужская область, украина, россия, владислав шапша, владимир попов
Экономика, Калужская область, Украина, Россия, Владислав Шапша, Владимир Попов
Калужский шинный завод Continental работает в штатном режиме
Калужские власти заявили, что завод шин Continental работает в штатном режиме