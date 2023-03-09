https://ria.ru/20230309/chita-1856721503.html

МЧС после взрыва газа в доме в Чите открыло горячую линию

МЧС после взрыва газа в доме в Чите открыло горячую линию - РИА Новости, 09.03.2023

МЧС после взрыва газа в доме в Чите открыло горячую линию

МЧС открыло горячую линию для обращений за помощью после взрыва газа в доме в Чите, сообщило ГУМЧС РФ по Забайкальскому краю. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T12:31

2023-03-09T12:31

2023-03-09T12:37

происшествия

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧИТА, 9 мар – РИА Новости. МЧС открыло горячую линию для обращений за помощью после взрыва газа в доме в Чите, сообщило ГУМЧС РФ по Забайкальскому краю. "Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю открыло горячую линию для обращений граждан за помощью после взрыва газа в посёлке Антипиха города Читы. Звонки принимаются по номеру 8 (3022) 35-61-61", - говорится в сообщении. По этому номеру можно уточнить актуальную информацию о ЧП, а также выяснить судьбу своих родственников, проживающих в этом доме. Также принимаются обращения за психологической помощью. МЧС отмечает, что по адресу ул. Каларская, 30 открыт пункт временного размещения. По данным минздрава края, в результате взрыва газа пострадали 11 человек, в том числе трое детей. В МЧС сообщали, что спасено 13 человек. СК возбудил уголовное дело по статьям об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности.

https://ria.ru/20230309/chita-1856710202.html

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происшествия, чита, россия, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)