https://ria.ru/20230309/chita-1856721503.html
МЧС после взрыва газа в доме в Чите открыло горячую линию
МЧС после взрыва газа в доме в Чите открыло горячую линию - РИА Новости, 09.03.2023
МЧС после взрыва газа в доме в Чите открыло горячую линию
МЧС открыло горячую линию для обращений за помощью после взрыва газа в доме в Чите, сообщило ГУМЧС РФ по Забайкальскому краю. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T12:31
2023-03-09T12:31
2023-03-09T12:37
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧИТА, 9 мар – РИА Новости. МЧС открыло горячую линию для обращений за помощью после взрыва газа в доме в Чите, сообщило ГУМЧС РФ по Забайкальскому краю. "Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю открыло горячую линию для обращений граждан за помощью после взрыва газа в посёлке Антипиха города Читы. Звонки принимаются по номеру 8 (3022) 35-61-61", - говорится в сообщении. По этому номеру можно уточнить актуальную информацию о ЧП, а также выяснить судьбу своих родственников, проживающих в этом доме. Также принимаются обращения за психологической помощью. МЧС отмечает, что по адресу ул. Каларская, 30 открыт пункт временного размещения. По данным минздрава края, в результате взрыва газа пострадали 11 человек, в том числе трое детей. В МЧС сообщали, что спасено 13 человек. СК возбудил уголовное дело по статьям об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности.
https://ria.ru/20230309/chita-1856710202.html
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происшествия, чита, россия, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Чита, Россия, Забайкальский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
МЧС после взрыва газа в доме в Чите открыло горячую линию
МЧС открыло горячую линию для обращений за помощью после взрыва газа в доме в Чите