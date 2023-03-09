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МЧС после взрыва газа в доме в Чите открыло горячую линию - РИА Новости, 09.03.2023
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12:31 09.03.2023 (обновлено: 12:37 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/chita-1856721503.html
МЧС после взрыва газа в доме в Чите открыло горячую линию
МЧС после взрыва газа в доме в Чите открыло горячую линию - РИА Новости, 09.03.2023
МЧС после взрыва газа в доме в Чите открыло горячую линию
МЧС открыло горячую линию для обращений за помощью после взрыва газа в доме в Чите, сообщило ГУМЧС РФ по Забайкальскому краю. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T12:31
2023-03-09T12:37
происшествия
чита
россия
забайкальский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧИТА, 9 мар – РИА Новости. МЧС открыло горячую линию для обращений за помощью после взрыва газа в доме в Чите, сообщило ГУМЧС РФ по Забайкальскому краю. "Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю открыло горячую линию для обращений граждан за помощью после взрыва газа в посёлке Антипиха города Читы. Звонки принимаются по номеру 8 (3022) 35-61-61", - говорится в сообщении. По этому номеру можно уточнить актуальную информацию о ЧП, а также выяснить судьбу своих родственников, проживающих в этом доме. Также принимаются обращения за психологической помощью. МЧС отмечает, что по адресу ул. Каларская, 30 открыт пункт временного размещения. По данным минздрава края, в результате взрыва газа пострадали 11 человек, в том числе трое детей. В МЧС сообщали, что спасено 13 человек. СК возбудил уголовное дело по статьям об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности.
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происшествия, чита, россия, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Чита, Россия, Забайкальский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
МЧС после взрыва газа в доме в Чите открыло горячую линию

МЧС открыло горячую линию для обращений за помощью после взрыва газа в доме в Чите

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧИТА, 9 мар – РИА Новости. МЧС открыло горячую линию для обращений за помощью после взрыва газа в доме в Чите, сообщило ГУМЧС РФ по Забайкальскому краю.
"Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю открыло горячую линию для обращений граждан за помощью после взрыва газа в посёлке Антипиха города Читы. Звонки принимаются по номеру 8 (3022) 35-61-61", - говорится в сообщении.
Штаб службы МЧС РФ у жилого дома, пострадавшего в результате взрыва бытового газа, в поселке Антипиха под Читой - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
В доме в Чите, где взорвался газ, расселят два подъезда
Вчера, 11:59
По этому номеру можно уточнить актуальную информацию о ЧП, а также выяснить судьбу своих родственников, проживающих в этом доме. Также принимаются обращения за психологической помощью.
МЧС отмечает, что по адресу ул. Каларская, 30 открыт пункт временного размещения.
По данным минздрава края, в результате взрыва газа пострадали 11 человек, в том числе трое детей. В МЧС сообщали, что спасено 13 человек. СК возбудил уголовное дело по статьям об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности.
Взрыв газа в жилом доме в Чите
© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краю

Взрыв прогремел на улице Боровая, 6 в поселке Антипиха в Чите.

Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия взрыва бытового газа в Чите

Взрыв прогремел на улице Боровая, 6 в поселке Антипиха в Чите.

© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
1 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Повреждены два этажа пятиэтажки.

Жилой дом в поселке Антипиха под Читой, пострадавший в результате взрыва бытового газа

Повреждены два этажа пятиэтажки.

© РИА Новости
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2 из 8
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк

Пострадали семь человек. Еще 12, в том числе троих детей, удалось спасти.

Сотрудники службы МЧС РФ на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Антипиха под Читой

Пострадали семь человек. Еще 12, в том числе троих детей, удалось спасти.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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3 из 8
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк

Пострадавших отправили в городскую клиническую и краевую детскую больницы.

Сотрудники МЧС проводят спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Чите

Пострадавших отправили в городскую клиническую и краевую детскую больницы.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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4 из 8
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанк

К ликвидации последствий происшествия привлекли 79 человек и десять единиц техники.

Сотрудники службы МЧС РФ проводят спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Антипиха под Читой

К ликвидации последствий происшествия привлекли 79 человек и десять единиц техники.

© РИА Новости / МЧС РФ
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5 из 8
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк

На место трагедии выехал губернатор Забайкалья Александр Осипов.

Сотрудники службы МЧС РФ проводят спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Антипиха под Читой

На место трагедии выехал губернатор Забайкалья Александр Осипов.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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6 из 8
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанк

На месте работают спасатели и следователи.

Штаб службы МЧС РФ у жилого дома, пострадавшего в результате взрыва бытового газа, в поселке Антипиха под Читой

На месте работают спасатели и следователи.

© РИА Новости / МЧС РФ
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7 из 8
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк

СК России возбудил уголовное дело по статьям об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности.

Сотрудники МЧС проводят спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Чите

СК России возбудил уголовное дело по статьям об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
8 из 8

Взрыв прогремел на улице Боровая, 6 в поселке Антипиха в Чите.

© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
1 из 8

Повреждены два этажа пятиэтажки.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 8

Пострадали семь человек. Еще 12, в том числе троих детей, удалось спасти.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Пострадавших отправили в городскую клиническую и краевую детскую больницы.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
4 из 8

К ликвидации последствий происшествия привлекли 79 человек и десять единиц техники.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
5 из 8

На место трагедии выехал губернатор Забайкалья Александр Осипов.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
6 из 8

На месте работают спасатели и следователи.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
7 из 8

СК России возбудил уголовное дело по статьям об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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8 из 8
 
ПроисшествияЧитаРоссияЗабайкальский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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