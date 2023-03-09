https://ria.ru/20230309/chita-1856707103.html

В Чите для жильцов дома, где взорвался газ, подготовили ПВР

В Чите для жильцов дома, где взорвался газ, подготовили ПВР - РИА Новости, 09.03.2023

В Чите для жильцов дома, где взорвался газ, подготовили ПВР

Пункты временного размещения подготовлены для жителей дома в Чите, где произошел взрыв газа, сообщает правительство Забайкалья. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T11:49

2023-03-09T11:49

2023-03-09T12:05

происшествия

чита

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧИТА, 9 мар – РИА Новости. Пункты временного размещения подготовлены для жителей дома в Чите, где произошел взрыв газа, сообщает правительство Забайкалья. "Спортивная база "Берёзка" готова принять 13-15 человек, также разворачиваем ПВР на базе школы №14. Туда можно разместить до 50 человек. Матрасы, подушки, раскладушки, средства гигиены - этим вопросом сейчас занимаемся. Автобус для перевозки людей у нас стоит неподалёку", - приводят власти слова главы Ингодинского района Читы Михаила Шибаева. Он отметил, что волонтёры будут дежурить в пунктах временного размещения до тех пор, пока там есть эвакуированные. МЧС сообщало, что пострадали 6 человек, в том числе двое детей. По данным властей региона, 12 человек эвакуированы. СК возбудил дело по статьям "оказание услуг ненадлежащего качества" и "халатность".

https://ria.ru/20230309/vzryv-1856703916.html

https://ria.ru/20230309/chitaya-1856706802.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, чита, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)