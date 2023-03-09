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В Чите для жильцов дома, где взорвался газ, подготовили ПВР - РИА Новости, 09.03.2023
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11:49 09.03.2023 (обновлено: 12:05 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/chita-1856707103.html
В Чите для жильцов дома, где взорвался газ, подготовили ПВР
В Чите для жильцов дома, где взорвался газ, подготовили ПВР - РИА Новости, 09.03.2023
В Чите для жильцов дома, где взорвался газ, подготовили ПВР
Пункты временного размещения подготовлены для жителей дома в Чите, где произошел взрыв газа, сообщает правительство Забайкалья. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T11:49
2023-03-09T12:05
происшествия
чита
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧИТА, 9 мар – РИА Новости. Пункты временного размещения подготовлены для жителей дома в Чите, где произошел взрыв газа, сообщает правительство Забайкалья. "Спортивная база "Берёзка" готова принять 13-15 человек, также разворачиваем ПВР на базе школы №14. Туда можно разместить до 50 человек. Матрасы, подушки, раскладушки, средства гигиены - этим вопросом сейчас занимаемся. Автобус для перевозки людей у нас стоит неподалёку", - приводят власти слова главы Ингодинского района Читы Михаила Шибаева. Он отметил, что волонтёры будут дежурить в пунктах временного размещения до тех пор, пока там есть эвакуированные. МЧС сообщало, что пострадали 6 человек, в том числе двое детей. По данным властей региона, 12 человек эвакуированы. СК возбудил дело по статьям "оказание услуг ненадлежащего качества" и "халатность".
https://ria.ru/20230309/vzryv-1856703916.html
https://ria.ru/20230309/chitaya-1856706802.html
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происшествия, чита, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Чита, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Чите для жильцов дома, где взорвался газ, подготовили ПВР

В Чите для жильцов дома, где взорвался газ, подготовили ПВР, где будут дежурить волонтеры

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкЖилой дом в поселке Антипиха под Читой, пострадавший в результате взрыва бытового газа
Жилой дом в поселке Антипиха под Читой, пострадавший в результате взрыва бытового газа - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / МЧС РФ
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Жилой дом в поселке Антипиха под Читой, пострадавший в результате взрыва бытового газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧИТА, 9 мар – РИА Новости. Пункты временного размещения подготовлены для жителей дома в Чите, где произошел взрыв газа, сообщает правительство Забайкалья.
"Спортивная база "Берёзка" готова принять 13-15 человек, также разворачиваем ПВР на базе школы №14. Туда можно разместить до 50 человек. Матрасы, подушки, раскладушки, средства гигиены - этим вопросом сейчас занимаемся. Автобус для перевозки людей у нас стоит неподалёку", - приводят власти слова главы Ингодинского района Читы Михаила Шибаева.
Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия взрыва бытового газа в Чите - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
В МЧС считают, что людей под завалами дома в Чите не осталось
11:36
Он отметил, что волонтёры будут дежурить в пунктах временного размещения до тех пор, пока там есть эвакуированные.
МЧС сообщало, что пострадали 6 человек, в том числе двое детей. По данным властей региона, 12 человек эвакуированы. СК возбудил дело по статьям "оказание услуг ненадлежащего качества" и "халатность".
Сотрудники службы МЧС РФ проводят спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Антипиха под Читой - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
При взрыве газа в Чите пострадали 11 человек
11:49
 
ПроисшествияЧитаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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