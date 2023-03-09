https://ria.ru/20230309/chita-1856707103.html
В Чите для жильцов дома, где взорвался газ, подготовили ПВР
В Чите для жильцов дома, где взорвался газ, подготовили ПВР - РИА Новости, 09.03.2023
В Чите для жильцов дома, где взорвался газ, подготовили ПВР
Пункты временного размещения подготовлены для жителей дома в Чите, где произошел взрыв газа, сообщает правительство Забайкалья. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T11:49
2023-03-09T11:49
2023-03-09T12:05
происшествия
чита
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856698660_0:18:1281:738_1920x0_80_0_0_84e3bc78f7644e0d439acda5e69ac8bd.jpg
ЧИТА, 9 мар – РИА Новости. Пункты временного размещения подготовлены для жителей дома в Чите, где произошел взрыв газа, сообщает правительство Забайкалья. "Спортивная база "Берёзка" готова принять 13-15 человек, также разворачиваем ПВР на базе школы №14. Туда можно разместить до 50 человек. Матрасы, подушки, раскладушки, средства гигиены - этим вопросом сейчас занимаемся. Автобус для перевозки людей у нас стоит неподалёку", - приводят власти слова главы Ингодинского района Читы Михаила Шибаева. Он отметил, что волонтёры будут дежурить в пунктах временного размещения до тех пор, пока там есть эвакуированные. МЧС сообщало, что пострадали 6 человек, в том числе двое детей. По данным властей региона, 12 человек эвакуированы. СК возбудил дело по статьям "оказание услуг ненадлежащего качества" и "халатность".
https://ria.ru/20230309/vzryv-1856703916.html
https://ria.ru/20230309/chitaya-1856706802.html
чита
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856698660_112:0:1096:738_1920x0_80_0_0_e59ed71b87d0ced9e1adc87a4ffbc80a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чита, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Чита, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Чите для жильцов дома, где взорвался газ, подготовили ПВР
В Чите для жильцов дома, где взорвался газ, подготовили ПВР, где будут дежурить волонтеры