https://ria.ru/20230309/chekhiya-1856802716.html

Президент Чехии Петр Павел вступил в должность

Президент Чехии Петр Павел вступил в должность - РИА Новости, 09.03.2023

Президент Чехии Петр Павел вступил в должность

Избранный президент Чехии 61-летний Петр Павел принял присягу и вступил в должность. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T16:20

2023-03-09T16:20

2023-03-09T16:22

чехия

петр павел

в мире

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ПРАГА, 9 мар – РИА Новости. Избранный президент Чехии 61-летний Петр Павел принял присягу и вступил в должность.Церемония инаугурации в Пражском граде, которая транслируется Чешским телевидением, проходила в присутствии членов обеих палат парламента и гостей.Генерал армии в запасе, экс-глава Военного комитета НАТО Павел победил во втором туре прямых президентских выборов 28 января этого года своего соперника, долларового миллиардера и экс-премьера Андрея Бабиша, с рекордным перевесом почти в 17% голосов избирателей. За Павела проголосовали 58,32%, или 3,35 миллиона избирателей, а за Бабиша – 41,67%, или 2,4 миллиона человек. Павел получил поддержку прежде всего жителей крупных населенных пунктов, интеллигенции, молодежи, людей в возрасте 30-45 лет, а также граждан Чехии, проживающих за пределами республики.Церемония инаугурации нового президента традиционно проходит во Владиславском зале Пражского града. В средневековой Европе это был самый большой зал, предназначенный для светских торжеств и развлечений. На церемонии присутствует около 800 гостей – члены обеих палат парламента, судьи, ректоры вузов, послы иностранных государств, известные общественные деятели страны.Текст присяги Павел произнес по памяти. Затем он подписал его. В последующем выступлении Павел заверил сограждан в том, что будет на посту президента честно и верно служить своей стране и своему народу.Запланирован выход Павела на дворцовый балкон, чтобы поприветствовать собравшихся на площади сограждан и туристов, а также возложение цветов к памятнику первому президенту независимой Чехословакии Томашу Гарригу Масарику. Затем в Испанском зале Пражского града состоится прием с участием около 2,5 тысячи человек. Торжественная церемония завершится совместной молитвой в соборе Святого Вита.В пятницу Павел намерен приступить к текущим делам. В частности, он рассмотрит вопрос о назначении нового главы минприроды. В понедельник Павел планирует отправиться в первую зарубежную поездку – в Словакию.Президентские полномочия предшественника Павела, Милоша Земана, истекли в полночь на четверг. После Вацлава Гавела, Вацлава Клауса и Земана Павел стал четвертым президентом в истории самостоятельной Чехии (с 1 января 1993 года).

https://ria.ru/20230309/chekhiya-1856802500.html

https://ria.ru/20230301/oshibka-1855001963.html

чехия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

чехия, петр павел, в мире, европа, милош земан