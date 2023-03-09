Президент Чехии Петр Павел вступил в должность
Избранный президент Чехии 61-летний Петр Павел принял присягу и вступил в должность
© AP Photo / Petr David JosekПрезидент Чехии Петр Павел
© AP Photo / Petr David Josek
Президент Чехии Петр Павел. Архивное фото
ПРАГА, 9 мар – РИА Новости. Избранный президент Чехии 61-летний Петр Павел принял присягу и вступил в должность.
Церемония инаугурации в Пражском граде, которая транслируется Чешским телевидением, проходила в присутствии членов обеих палат парламента и гостей.
Генерал армии в запасе, экс-глава Военного комитета НАТО Павел победил во втором туре прямых президентских выборов 28 января этого года своего соперника, долларового миллиардера и экс-премьера Андрея Бабиша, с рекордным перевесом почти в 17% голосов избирателей. За Павела проголосовали 58,32%, или 3,35 миллиона избирателей, а за Бабиша – 41,67%, или 2,4 миллиона человек. Павел получил поддержку прежде всего жителей крупных населенных пунктов, интеллигенции, молодежи, людей в возрасте 30-45 лет, а также граждан Чехии, проживающих за пределами республики.
Церемония инаугурации нового президента традиционно проходит во Владиславском зале Пражского града. В средневековой Европе это был самый большой зал, предназначенный для светских торжеств и развлечений. На церемонии присутствует около 800 гостей – члены обеих палат парламента, судьи, ректоры вузов, послы иностранных государств, известные общественные деятели страны.
Текст присяги Павел произнес по памяти. Затем он подписал его. В последующем выступлении Павел заверил сограждан в том, что будет на посту президента честно и верно служить своей стране и своему народу.
Запланирован выход Павела на дворцовый балкон, чтобы поприветствовать собравшихся на площади сограждан и туристов, а также возложение цветов к памятнику первому президенту независимой Чехословакии Томашу Гарригу Масарику. Затем в Испанском зале Пражского града состоится прием с участием около 2,5 тысячи человек. Торжественная церемония завершится совместной молитвой в соборе Святого Вита.
В пятницу Павел намерен приступить к текущим делам. В частности, он рассмотрит вопрос о назначении нового главы минприроды. В понедельник Павел планирует отправиться в первую зарубежную поездку – в Словакию.
Президентские полномочия предшественника Павела, Милоша Земана, истекли в полночь на четверг. После Вацлава Гавела, Вацлава Клауса и Земана Павел стал четвертым президентом в истории самостоятельной Чехии (с 1 января 1993 года).