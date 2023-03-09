В Чехии выдвинули наглое требование Кремлю
SZ: в Чехии решили потребовать у России плату за пользование землей по советским договорам
Посольство России в Праге. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Правительство Чехии захотело пересмотреть решения о безвозмездной передаче права пользования 40 земельными участками, выданные сначала СССР, а затем и Российской Федерации, сообщил портал Seznam zprávy.
Как напомнил автор статьи, более сорока лет назад Советскому Союзу бесплатно разрешили пользоваться участками для своих дипломатических миссий. Россия это право унаследовала.
"Когда эти участки и здания лишатся статуса миссии, России придется заплатить Чехии за аренду. По информации Seznam zprávy, Министерство иностранных дел Чехии уже подсчитало сумму долга за аренду, которая достигает десятков миллионов крон. В министерстве не раскрыли точную сумму и детали", — пояснили журналисты.
Это не первая подобная акция западных стран. Так, в Польше судебные исполнители в сопровождении мэра Варшавы Рафала Тшасковского и посла Украины в Польше Андрея Дещицы захватили здание, находящееся в дипсобственности России, предоставленное польскими властями СССР в 70-е годы прошлого века. В связи с этим российское посольство направило в МИД Польши ноту протеста.
Также США ввели многочисленные санкции против российских дипломатов, в ходе которых было объявлено о закрытии консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства России в Вашингтоне и ряда других зданий, являющихся российской дипсобственностью.