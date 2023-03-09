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В Чехии выдвинули наглое требование Кремлю - РИА Новости, 09.03.2023
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16:19 09.03.2023 (обновлено: 17:19 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/chekhiya-1856802500.html
В Чехии выдвинули наглое требование Кремлю
В Чехии выдвинули наглое требование Кремлю - РИА Новости, 09.03.2023
В Чехии выдвинули наглое требование Кремлю
Правительство Чехии захотело пересмотреть решения о безвозмездной передаче права пользования 40 земельными участками, выданные сначала СССР, а затем и... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T16:19
2023-03-09T17:19
в мире
чехия
россия
рафал тшасковски
андрей дещица
польша
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Правительство Чехии захотело пересмотреть решения о безвозмездной передаче права пользования 40 земельными участками, выданные сначала СССР, а затем и Российской Федерации, сообщил портал Seznam zprávy.Как напомнил автор статьи, более сорока лет назад Советскому Союзу бесплатно разрешили пользоваться участками для своих дипломатических миссий. Россия это право унаследовала."Когда эти участки и здания лишатся статуса миссии, России придется заплатить Чехии за аренду. По информации Seznam zprávy, Министерство иностранных дел Чехии уже подсчитало сумму долга за аренду, которая достигает десятков миллионов крон. В министерстве не раскрыли точную сумму и детали", — пояснили журналисты.Это не первая подобная акция западных стран. Так, в Польше судебные исполнители в сопровождении мэра Варшавы Рафала Тшасковского и посла Украины в Польше Андрея Дещицы захватили здание, находящееся в дипсобственности России, предоставленное польскими властями СССР в 70-е годы прошлого века. В связи с этим российское посольство направило в МИД Польши ноту протеста.Также США ввели многочисленные санкции против российских дипломатов, в ходе которых было объявлено о закрытии консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства России в Вашингтоне и ряда других зданий, являющихся российской дипсобственностью.
https://ria.ru/20230209/dipmissiya-1850970614.html
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в мире, чехия, россия, рафал тшасковски, андрей дещица, польша
В мире, Чехия, Россия, Рафал Тшасковски, Андрей Дещица, Польша
В Чехии выдвинули наглое требование Кремлю

SZ: в Чехии решили потребовать у России плату за пользование землей по советским договорам

© РИА Новости / Эдуард Эрбен | Перейти в медиабанкПосольство России в Праге
Посольство России в Праге - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Правительство Чехии захотело пересмотреть решения о безвозмездной передаче права пользования 40 земельными участками, выданные сначала СССР, а затем и Российской Федерации, сообщил портал Seznam zprávy.
Как напомнил автор статьи, более сорока лет назад Советскому Союзу бесплатно разрешили пользоваться участками для своих дипломатических миссий. Россия это право унаследовала.
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"Когда эти участки и здания лишатся статуса миссии, России придется заплатить Чехии за аренду. По информации Seznam zprávy, Министерство иностранных дел Чехии уже подсчитало сумму долга за аренду, которая достигает десятков миллионов крон. В министерстве не раскрыли точную сумму и детали", — пояснили журналисты.
Это не первая подобная акция западных стран. Так, в Польше судебные исполнители в сопровождении мэра Варшавы Рафала Тшасковского и посла Украины в Польше Андрея Дещицы захватили здание, находящееся в дипсобственности России, предоставленное польскими властями СССР в 70-е годы прошлого века. В связи с этим российское посольство направило в МИД Польши ноту протеста.
Также США ввели многочисленные санкции против российских дипломатов, в ходе которых было объявлено о закрытии консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства России в Вашингтоне и ряда других зданий, являющихся российской дипсобственностью.
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