https://ria.ru/20230309/chekhiya-1856802500.html

В Чехии выдвинули наглое требование Кремлю

В Чехии выдвинули наглое требование Кремлю - РИА Новости, 09.03.2023

В Чехии выдвинули наглое требование Кремлю

Правительство Чехии захотело пересмотреть решения о безвозмездной передаче права пользования 40 земельными участками, выданные сначала СССР, а затем и... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T16:19

2023-03-09T16:19

2023-03-09T17:19

в мире

чехия

россия

рафал тшасковски

андрей дещица

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729540885_0:38:3550:2035_1920x0_80_0_0_3fa1f9343755d44b4a3bec5565b70cfb.jpg

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Правительство Чехии захотело пересмотреть решения о безвозмездной передаче права пользования 40 земельными участками, выданные сначала СССР, а затем и Российской Федерации, сообщил портал Seznam zprávy.Как напомнил автор статьи, более сорока лет назад Советскому Союзу бесплатно разрешили пользоваться участками для своих дипломатических миссий. Россия это право унаследовала."Когда эти участки и здания лишатся статуса миссии, России придется заплатить Чехии за аренду. По информации Seznam zprávy, Министерство иностранных дел Чехии уже подсчитало сумму долга за аренду, которая достигает десятков миллионов крон. В министерстве не раскрыли точную сумму и детали", — пояснили журналисты.Это не первая подобная акция западных стран. Так, в Польше судебные исполнители в сопровождении мэра Варшавы Рафала Тшасковского и посла Украины в Польше Андрея Дещицы захватили здание, находящееся в дипсобственности России, предоставленное польскими властями СССР в 70-е годы прошлого века. В связи с этим российское посольство направило в МИД Польши ноту протеста.Также США ввели многочисленные санкции против российских дипломатов, в ходе которых было объявлено о закрытии консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства России в Вашингтоне и ряда других зданий, являющихся российской дипсобственностью.

https://ria.ru/20230209/dipmissiya-1850970614.html

https://ria.ru/20220413/dipsobstvennost-1783387514.html

чехия

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, чехия, россия, рафал тшасковски, андрей дещица, польша