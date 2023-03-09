https://ria.ru/20230309/buryatiya-1856661053.html
В Бурятии подросток за рулем легковушки врезался в автобусную остановку
В Бурятии подросток за рулем легковушки врезался в автобусную остановку - РИА Новости, 09.03.2023
В Бурятии подросток за рулем легковушки врезался в автобусную остановку
Шестнадцатилетний подросток за рулем легкового автомобиля в Улан-Удэ столкнулся с тремя машинами и сбил ребенка на автобусной остановке, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T07:01
2023-03-09T07:01
2023-03-09T09:18
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УЛАН-УДЭ, 9 мар – РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток за рулем легкового автомобиля в Улан-Удэ столкнулся с тремя машинами и сбил ребенка на автобусной остановке, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России по Бурятии.По данным полиции, ДТП с участием четырех автомашин произошло утром в четверг около 8.30 (5.30 мск)."Шестнадцатилетний водитель автомобиля Honda, следуя по улице Пугачева в городе Улан-Удэ, не справился с управлением, совершил столкновение с легковым автомобилем Toyota Camry, микроавтобусом Fiat Ducato, микрогрузовиком Kia, с последующим наездом на несовершеннолетнего пешехода 2011 года рождения, который стоял на автобусной остановке. После автомобиль виновника ДТП совершил наезд на дорожное металлическое ограждение. Ребенок, стоявший на остановке, доставлен в медицинское учреждение с травмами", - сообщили в ведомстве.Никто из водителей и пассажиров автомобилей не пострадал. По предварительной информации, несовершеннолетний подросток, виновник ДТП, взял без разрешения автомобиль родственницы. В пресс-службе подчеркнули, что в настоящее время с ним работают сотрудники Госавтоинспекции и подразделения по делам несовершеннолетних. Проводится проверка, после которой в его отношении будет принято правовое решение.В Детской республиканской клинической больнице РИА Новости подтвердили, что к ним доставлен пострадавший в данном ДТП 12-летний ребенок. "Да, такой случай есть. Ребенок находится в отделении анестезиологии и реанимации. Был доставлен территориальным центром медицины катастроф. Сейчас ему оказывается интенсивная терапия", - сообщил сотрудник пресс-службы больницы.
https://ria.ru/20230307/dtp-1856340486.html
https://ria.ru/20230307/dtp-1856310972.html
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toyota corolla, kia rio, улан-удэ, россия, пугачев, происшествия, авто
Toyota Corolla, Kia Rio, Улан-Удэ, Россия, Пугачев, Происшествия, Авто
В Бурятии подросток за рулем легковушки врезался в автобусную остановку
В Бурятии подросток за рулем легковушки сбил ребенка на автобусной остановке
УЛАН-УДЭ, 9 мар – РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток за рулем легкового автомобиля в Улан-Удэ столкнулся с тремя машинами и сбил ребенка на автобусной остановке, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России по Бурятии.
По данным полиции, ДТП с участием четырех автомашин произошло утром в четверг около 8.30 (5.30 мск).
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"Шестнадцатилетний водитель автомобиля Honda, следуя по улице Пугачева
в городе Улан-Удэ, не справился с управлением, совершил столкновение с легковым автомобилем Toyota Camry, микроавтобусом Fiat Ducato, микрогрузовиком Kia, с последующим наездом на несовершеннолетнего пешехода 2011 года рождения, который стоял на автобусной остановке. После автомобиль виновника ДТП совершил наезд на дорожное металлическое ограждение. Ребенок, стоявший на остановке, доставлен в медицинское учреждение с травмами", - сообщили в ведомстве.
Никто из водителей и пассажиров автомобилей не пострадал. По предварительной информации, несовершеннолетний подросток, виновник ДТП, взял без разрешения автомобиль родственницы. В пресс-службе подчеркнули, что в настоящее время с ним работают сотрудники Госавтоинспекции и подразделения по делам несовершеннолетних. Проводится проверка, после которой в его отношении будет принято правовое решение.
В Детской республиканской клинической больнице РИА Новости подтвердили, что к ним доставлен пострадавший в данном ДТП 12-летний ребенок. "Да, такой случай есть. Ребенок находится в отделении анестезиологии и реанимации. Был доставлен территориальным центром медицины катастроф. Сейчас ему оказывается интенсивная терапия", - сообщил сотрудник пресс-службы больницы.
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