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МИД пообещал отреагировать на запрос Украины к США о кассетных боеприпасах
МИД пообещал отреагировать на запрос Украины к США о кассетных боеприпасах - РИА Новости, 09.03.2023
МИД пообещал отреагировать на запрос Украины к США о кассетных боеприпасах
Россия отреагирует, если информация о запросе Украины к США о поставках кассетных боеприпасов подтвердится, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T18:04
2023-03-09T18:04
2023-03-09T18:04
в мире
россия
сша
украина
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия отреагирует, если информация о запросе Украины к США о поставках кассетных боеприпасов подтвердится, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Украина расширила свой запрос к США, включив в него кассетные авиационные боеприпасы МК-20. Источник в конгрессе США рассказал агентству, что украинские официальные лица пытаются в частном порядке призвать американских законодателей оказать давление на Белый дом, чтобы там одобрили поставку запрашиваемых Киевом боеприпасов. "Если такая информация подтвердится, пока у меня нет сейчас фактологии, которая давала бы мне возможность подтвердить ее, если эта информация подтвердится, это потребует соответствующей от нас реакции, какая она будет - сложно предугадать. Мы неоднократно заявляли о том, что любые поставки вооружений киевскому режиму являются законной целью (России - ред.)", - сказала она в ходе брифинга.
https://ria.ru/20230306/f-16-1856249337.html
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в мире, россия, сша, украина, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, США, Украина, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД пообещал отреагировать на запрос Украины к США о кассетных боеприпасах
МИД: Москва отреагирует в случае подтверждения запроса Киева к США о кассетных боеприпасах