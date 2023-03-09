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Украинский беспилотник сбросил боеприпас на жилой дом в Донецке - РИА Новости, 09.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:58 09.03.2023 (обновлено: 20:16 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/boepripas-1856853927.html
Украинский беспилотник сбросил боеприпас на жилой дом в Донецке
Украинский беспилотник сбросил боеприпас на жилой дом в Донецке - РИА Новости, 09.03.2023
Украинский беспилотник сбросил боеприпас на жилой дом в Донецке
Украинский квадрокоптер сбросил боеприпас, предположительно гранату, на жилой многоквартирный дом в Кировском районе Донецка, расположенный по адресу улица... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T18:58
2023-03-09T20:16
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
вооруженные силы украины
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 09 март - РИА Новости. Украинский квадрокоптер сбросил боеприпас, предположительно гранату, на жилой многоквартирный дом в Кировском районе Донецка, расположенный по адресу улица Соболевского дом 20, сообщает корреспондент РИА Новости. "Дочка за компьютером сидела. Внук маленький (в гостиной) сидел в своем телефоне возле телевизора. И тут только взрыв! Даже не поняли… Дочка старшая начала тянуть его быстрее в ванную. Я оттуда побежала сюда. Он так сильно кричал! Я вам передать не могу. Так дети обычно не кричат. Потом соседи вышли, а там (под окном) воронка. Скорее всего беспилотник, потому что дырочка маленькая. Сейчас в палисаднике покажу. Прям под окном сбросил", - сообщила РИА Новости жительница дома, оказавшаяся под обстрелом. В результате сегодняшнего удара повреждено остекление квартиры, осколками боеприпаса посечен фасад. Пострадавших нет. Боевики киевского режима распечатывают на 3D-принтере устройства для сброса кустарно изготовленных боеприпасов. Крепят эти устройства к коммерческим, гражданским квадрокоптерам, превращая их в легкие ударные дроны, и производят с них бомбардировки жилых кварталов Донецка.
https://ria.ru/20230309/spetsoperatsiya-1856802342.html
донецк
украина
донецкая народная республика
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Жилой дом в Донецке после обстрела ВСУ
Украинский беспилотник сбросил боеприпас на жилой дом в Кировском районе Донецка
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в мире, донецк, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Вооруженные силы Украины, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинский беспилотник сбросил боеприпас на жилой дом в Донецке

Украинский беспилотник сбросил боеприпас на жилой дом в Кировском районе Донецка

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 09 март - РИА Новости. Украинский квадрокоптер сбросил боеприпас, предположительно гранату, на жилой многоквартирный дом в Кировском районе Донецка, расположенный по адресу улица Соболевского дом 20, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Дочка за компьютером сидела. Внук маленький (в гостиной) сидел в своем телефоне возле телевизора. И тут только взрыв! Даже не поняли… Дочка старшая начала тянуть его быстрее в ванную. Я оттуда побежала сюда. Он так сильно кричал! Я вам передать не могу. Так дети обычно не кричат. Потом соседи вышли, а там (под окном) воронка. Скорее всего беспилотник, потому что дырочка маленькая. Сейчас в палисаднике покажу. Прям под окном сбросил", - сообщила РИА Новости жительница дома, оказавшаяся под обстрелом.
В результате сегодняшнего удара повреждено остекление квартиры, осколками боеприпаса посечен фасад. Пострадавших нет.
Боевики киевского режима распечатывают на 3D-принтере устройства для сброса кустарно изготовленных боеприпасов. Крепят эти устройства к коммерческим, гражданским квадрокоптерам, превращая их в легкие ударные дроны, и производят с них бомбардировки жилых кварталов Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкВооруженные силы УкраиныУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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