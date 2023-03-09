https://ria.ru/20230309/boepripas-1856853927.html

Украинский беспилотник сбросил боеприпас на жилой дом в Донецке

Украинский беспилотник сбросил боеприпас на жилой дом в Донецке - РИА Новости, 09.03.2023

Украинский беспилотник сбросил боеприпас на жилой дом в Донецке

Украинский квадрокоптер сбросил боеприпас, предположительно гранату, на жилой многоквартирный дом в Кировском районе Донецка, расположенный по адресу улица... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T18:58

2023-03-09T18:58

2023-03-09T20:16

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 09 март - РИА Новости. Украинский квадрокоптер сбросил боеприпас, предположительно гранату, на жилой многоквартирный дом в Кировском районе Донецка, расположенный по адресу улица Соболевского дом 20, сообщает корреспондент РИА Новости. "Дочка за компьютером сидела. Внук маленький (в гостиной) сидел в своем телефоне возле телевизора. И тут только взрыв! Даже не поняли… Дочка старшая начала тянуть его быстрее в ванную. Я оттуда побежала сюда. Он так сильно кричал! Я вам передать не могу. Так дети обычно не кричат. Потом соседи вышли, а там (под окном) воронка. Скорее всего беспилотник, потому что дырочка маленькая. Сейчас в палисаднике покажу. Прям под окном сбросил", - сообщила РИА Новости жительница дома, оказавшаяся под обстрелом. В результате сегодняшнего удара повреждено остекление квартиры, осколками боеприпаса посечен фасад. Пострадавших нет. Боевики киевского режима распечатывают на 3D-принтере устройства для сброса кустарно изготовленных боеприпасов. Крепят эти устройства к коммерческим, гражданским квадрокоптерам, превращая их в легкие ударные дроны, и производят с них бомбардировки жилых кварталов Донецка.

https://ria.ru/20230309/spetsoperatsiya-1856802342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жилой дом в Донецке после обстрела ВСУ Украинский беспилотник сбросил боеприпас на жилой дом в Кировском районе Донецка 2023-03-09T18:58 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, донецк, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика