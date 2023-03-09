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Глава ЦРУ назвал самый критичный период для конфликта на Украине - РИА Новости, 09.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:54 09.03.2023 (обновлено: 21:33 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/berns-1856867266.html
Глава ЦРУ назвал самый критичный период для конфликта на Украине
Глава ЦРУ назвал самый критичный период для конфликта на Украине - РИА Новости, 09.03.2023
Глава ЦРУ назвал самый критичный период для конфликта на Украине
Следующие полгода критичны для конфликта на Украине, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T19:54
2023-03-09T21:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
уильям бернс
нато
f-16
центральное разведывательное управление (цру)
джо байден
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ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Следующие полгода критичны для конфликта на Украине, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.Российские военные смогут добиться тактических успехов, но, по оценкам американской разведки, они не будут значительными.На прошлой неделе министр армии США Кристин Вормут предположила, что конфликт на Украине может завершиться через два года, а заместитель министра обороны Колин Каль заявил, что траектория развития ситуации не поддается прогнозированию. По его мнению, кризис может закончиться через шесть месяцев, а может через два или три года.Каль добавил, что надеется на поддержку конгресса в финансировании помощи Киеву — даже с учетом текущих оценок длительности конфликта.Западные страны в последнее время наращивают поставки вооружений и боевой техники Украине. В Москве не раз указывали, что военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и лишь затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230308/konflikt-1856645048.html
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в мире, украина, уильям бернс, нато, f-16, центральное разведывательное управление (цру), джо байден, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Уильям Бернс, НАТО, F-16, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Джо Байден, Россия
Глава ЦРУ назвал самый критичный период для конфликта на Украине

Глава ЦРУ Бернс назвал следующие полгода самыми критичными для конфликта на Украине

© AP Photo / Graeme Jennings/PoolДиректор ЦРУ Уильям Бернс
Директор ЦРУ Уильям Бернс - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / Graeme Jennings/Pool
Директор ЦРУ Уильям Бернс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 мар РИА Новости. Следующие полгода критичны для конфликта на Украине, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.
«

"В контексте разведданных следующие несколько месяцев — четыре, пять, шесть — станут критичными на поле боя на Украине", — сказал он во время слушаний в комитете конгресса.

Российские военные смогут добиться тактических успехов, но, по оценкам американской разведки, они не будут значительными.
На прошлой неделе министр армии США Кристин Вормут предположила, что конфликт на Украине может завершиться через два года, а заместитель министра обороны Колин Каль заявил, что траектория развития ситуации не поддается прогнозированию. По его мнению, кризис может закончиться через шесть месяцев, а может через два или три года.
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Каль добавил, что надеется на поддержку конгресса в финансировании помощи Киеву — даже с учетом текущих оценок длительности конфликта.
Западные страны в последнее время наращивают поставки вооружений и боевой техники Украине. В Москве не раз указывали, что военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и лишь затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаУильям БернсНАТОF-16Центральное разведывательное управление (ЦРУ)Джо БайденРоссия
 
 
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