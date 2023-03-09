https://ria.ru/20230309/berns-1856867266.html

Глава ЦРУ назвал самый критичный период для конфликта на Украине

Глава ЦРУ назвал самый критичный период для конфликта на Украине - РИА Новости, 09.03.2023

Глава ЦРУ назвал самый критичный период для конфликта на Украине

Следующие полгода критичны для конфликта на Украине, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T19:54

2023-03-09T19:54

2023-03-09T21:33

специальная военная операция на украине

в мире

украина

уильям бернс

нато

f-16

центральное разведывательное управление (цру)

джо байден

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ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Следующие полгода критичны для конфликта на Украине, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.Российские военные смогут добиться тактических успехов, но, по оценкам американской разведки, они не будут значительными.На прошлой неделе министр армии США Кристин Вормут предположила, что конфликт на Украине может завершиться через два года, а заместитель министра обороны Колин Каль заявил, что траектория развития ситуации не поддается прогнозированию. По его мнению, кризис может закончиться через шесть месяцев, а может через два или три года.Каль добавил, что надеется на поддержку конгресса в финансировании помощи Киеву — даже с учетом текущих оценок длительности конфликта.Западные страны в последнее время наращивают поставки вооружений и боевой техники Украине. В Москве не раз указывали, что военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и лишь затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230308/konflikt-1856645048.html

https://ria.ru/20230308/arsenal-1856643956.html

украина

россия

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в мире, украина, уильям бернс, нато, f-16, центральное разведывательное управление (цру), джо байден, россия