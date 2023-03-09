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В Эр-Рияде заявили, что продолжат налаживать диалог России и Украины
В Эр-Рияде заявили, что продолжат налаживать диалог России и Украины - РИА Новости, 09.03.2023
В Эр-Рияде заявили, что продолжат налаживать диалог России и Украины
Саудовская Аравия продолжит предпринимать усилия для налаживания диалога между Россией и Украиной, заявил министр иностранных дел королевства Фейсал бен Фархан. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T13:32
2023-03-09T13:32
2023-03-09T15:40
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Саудовская Аравия продолжит предпринимать усилия для налаживания диалога между Россией и Украиной, заявил министр иностранных дел королевства Фейсал бен Фархан. "Мы всегда стремимся оказать поддержку в целях урегулирования этого кризиса (на Украине - ред.), и мы готовы работать со всеми сторонами для поиска мирного решения, и ранее мы уже выдвигали определенные инициативы, в том числе, что касалось обмена пленными. Под личным надзором проходила эта операция наследного принца, и мы благодарны российской стороне, продолжим обсуждать дальнейшие возможности для облегчения диалога между сторонами", - сказал министр по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
https://ria.ru/20230304/gumpomosch-1855784694.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Эр-Рияде заявили, что продолжат налаживать диалог России и Украины
Глава МИД Саудовской Аравии бен Фархан: Эр-Рияд продолжит налаживать диалог Москвы и Киева