https://ria.ru/20230309/araviya-1856745761.html

В Эр-Рияде заявили, что продолжат налаживать диалог России и Украины

В Эр-Рияде заявили, что продолжат налаживать диалог России и Украины - РИА Новости, 09.03.2023

В Эр-Рияде заявили, что продолжат налаживать диалог России и Украины

Саудовская Аравия продолжит предпринимать усилия для налаживания диалога между Россией и Украиной, заявил министр иностранных дел королевства Фейсал бен Фархан. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T13:32

2023-03-09T13:32

2023-03-09T15:40

специальная военная операция на украине

в мире

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мид саудовской аравии

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Саудовская Аравия продолжит предпринимать усилия для налаживания диалога между Россией и Украиной, заявил министр иностранных дел королевства Фейсал бен Фархан. "Мы всегда стремимся оказать поддержку в целях урегулирования этого кризиса (на Украине - ред.), и мы готовы работать со всеми сторонами для поиска мирного решения, и ранее мы уже выдвигали определенные инициативы, в том числе, что касалось обмена пленными. Под личным надзором проходила эта операция наследного принца, и мы благодарны российской стороне, продолжим обсуждать дальнейшие возможности для облегчения диалога между сторонами", - сказал министр по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

https://ria.ru/20230304/gumpomosch-1855784694.html

россия

украина

саудовская аравия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, саудовская аравия, мид саудовской аравии, ситуация в днр и лнр