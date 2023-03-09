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В Эр-Рияде заявили, что продолжат налаживать диалог России и Украины - РИА Новости, 09.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:32 09.03.2023 (обновлено: 15:40 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/araviya-1856745761.html
В Эр-Рияде заявили, что продолжат налаживать диалог России и Украины
В Эр-Рияде заявили, что продолжат налаживать диалог России и Украины - РИА Новости, 09.03.2023
В Эр-Рияде заявили, что продолжат налаживать диалог России и Украины
Саудовская Аравия продолжит предпринимать усилия для налаживания диалога между Россией и Украиной, заявил министр иностранных дел королевства Фейсал бен Фархан. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T13:32
2023-03-09T15:40
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
саудовская аравия
мид саудовской аравии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Саудовская Аравия продолжит предпринимать усилия для налаживания диалога между Россией и Украиной, заявил министр иностранных дел королевства Фейсал бен Фархан. "Мы всегда стремимся оказать поддержку в целях урегулирования этого кризиса (на Украине - ред.), и мы готовы работать со всеми сторонами для поиска мирного решения, и ранее мы уже выдвигали определенные инициативы, в том числе, что касалось обмена пленными. Под личным надзором проходила эта операция наследного принца, и мы благодарны российской стороне, продолжим обсуждать дальнейшие возможности для облегчения диалога между сторонами", - сказал министр по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
https://ria.ru/20230304/gumpomosch-1855784694.html
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в мире, россия, украина, саудовская аравия, мид саудовской аравии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Саудовская Аравия, МИД Саудовской Аравии, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Эр-Рияде заявили, что продолжат налаживать диалог России и Украины

Глава МИД Саудовской Аравии бен Фархан: Эр-Рияд продолжит налаживать диалог Москвы и Киева

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 9 марта 2023
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 9 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 9 марта 2023
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Саудовская Аравия продолжит предпринимать усилия для налаживания диалога между Россией и Украиной, заявил министр иностранных дел королевства Фейсал бен Фархан.
"Мы всегда стремимся оказать поддержку в целях урегулирования этого кризиса (на Украине - ред.), и мы готовы работать со всеми сторонами для поиска мирного решения, и ранее мы уже выдвигали определенные инициативы, в том числе, что касалось обмена пленными. Под личным надзором проходила эта операция наследного принца, и мы благодарны российской стороне, продолжим обсуждать дальнейшие возможности для облегчения диалога между сторонами", - сказал министр по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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