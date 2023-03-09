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Москвичка отдала аферистам 6,7 миллиона рублей
Москвичка отдала аферистам 6,7 миллиона рублей - РИА Новости, 09.03.2023
Москвичка отдала аферистам 6,7 миллиона рублей
Правоохранители в Москве завели дело о мошенничестве после того, как женщина в течение полутора лет отдала за "магические услуги" экстрасенсам-аферистам более... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T12:16
2023-03-09T12:16
2023-03-09T12:16
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Правоохранители в Москве завели дело о мошенничестве после того, как женщина в течение полутора лет отдала за "магические услуги" экстрасенсам-аферистам более 6,7 миллиона рублей, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. По словам собеседника, 33-летняя женщина с сентября 2019 по январь 2021 переводила аферистам деньги якобы за экстрасенсорные и парапсихологические услуги, которые ей оказывали в WhatsApp. "Она перевела им более 6,7 миллиона рублей… В настоящее время на северо-западе Москвы по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере)", - сказал собеседник агентства. Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы вплоть до десяти лет.
https://radiosputnik.ria.ru/20230302/moshennichestvo-1855440766.html
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Москвичка отдала аферистам 6,7 миллиона рублей
Женщина отдала аферистам за "магические услуги" в WhatsApp 6,7 миллиона рублей