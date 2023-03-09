https://ria.ru/20230309/aborty-1856672832.html

Полный запрет абортов не обсуждается, заявил депутат

Полный запрет абортов не обсуждается, заявил депутат - РИА Новости, 09.03.2023

Полный запрет абортов не обсуждается, заявил депутат

В Госдуме не обсуждают вопрос полного запрета абортов, но необходимо "вывести" аборты, которые делают в коммерческих клиниках, чтобы прерывание беременности... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T09:23

2023-03-09T09:23

2023-03-09T09:23

здоровье - общество

татьяна буцкая

госдума рф

единая россия

общество

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В Госдуме не обсуждают вопрос полного запрета абортов, но необходимо "вывести" аборты, которые делают в коммерческих клиниках, чтобы прерывание беременности было "видно" государству, сообщила РИА Новости первый замглавы думского комитета по вопросам семьи Татьяна Буцкая (ЕР). "Первое направление - вывести аборты, которые делаются в коммерческих клиниках, чтобы прерывание беременности было видно государству. Мы не говорим о том, что мы хотим запретить, но мы говорим о том, что мы хотим видеть и помогать, быть рядом в момент принятия решения", - сказала она. Буцкая отметила, что также требует проработки вопрос продажи средств для медикаментозного аборта. "Продажа средств для медикаментозного аборта возможна только в медицинских клиниках по рецепту и назначению врача. Поэтому все, что продается иным путем, это и так незаконно… Мы видим, что это незаконное присутствует, как бы ужесточить наказание, там надо понять еще, как найти не курьера, а найти того, кто организовал этот бизнес. Это как раз тот вопрос, который для нас, законодателей, ребус", — добавила депутат.

https://ria.ru/20221111/abort-1830888353.html

https://ria.ru/20221024/abort-1826300733.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

здоровье - общество, татьяна буцкая, госдума рф, единая россия, общество