https://ria.ru/20230309/aborty-1856672832.html
Полный запрет абортов не обсуждается, заявил депутат
Полный запрет абортов не обсуждается, заявил депутат - РИА Новости, 09.03.2023
Полный запрет абортов не обсуждается, заявил депутат
В Госдуме не обсуждают вопрос полного запрета абортов, но необходимо "вывести" аборты, которые делают в коммерческих клиниках, чтобы прерывание беременности... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T09:23
2023-03-09T09:23
2023-03-09T09:23
здоровье - общество
татьяна буцкая
госдума рф
единая россия
общество
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В Госдуме не обсуждают вопрос полного запрета абортов, но необходимо "вывести" аборты, которые делают в коммерческих клиниках, чтобы прерывание беременности было "видно" государству, сообщила РИА Новости первый замглавы думского комитета по вопросам семьи Татьяна Буцкая (ЕР). "Первое направление - вывести аборты, которые делаются в коммерческих клиниках, чтобы прерывание беременности было видно государству. Мы не говорим о том, что мы хотим запретить, но мы говорим о том, что мы хотим видеть и помогать, быть рядом в момент принятия решения", - сказала она. Буцкая отметила, что также требует проработки вопрос продажи средств для медикаментозного аборта. "Продажа средств для медикаментозного аборта возможна только в медицинских клиниках по рецепту и назначению врача. Поэтому все, что продается иным путем, это и так незаконно… Мы видим, что это незаконное присутствует, как бы ужесточить наказание, там надо понять еще, как найти не курьера, а найти того, кто организовал этот бизнес. Это как раз тот вопрос, который для нас, законодателей, ребус", — добавила депутат.
https://ria.ru/20221111/abort-1830888353.html
https://ria.ru/20221024/abort-1826300733.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, татьяна буцкая, госдума рф, единая россия, общество
Здоровье - Общество, Татьяна Буцкая, Госдума РФ, Единая Россия, Общество
Полный запрет абортов не обсуждается, заявил депутат
Депутат Буцкая считает, что аборты надо "вывести" из коммерческих клиник
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В Госдуме не обсуждают вопрос полного запрета абортов, но необходимо "вывести" аборты, которые делают в коммерческих клиниках, чтобы прерывание беременности было "видно" государству, сообщила РИА Новости первый замглавы думского комитета по вопросам семьи Татьяна Буцкая (ЕР).
"Первое направление - вывести аборты, которые делаются в коммерческих клиниках, чтобы прерывание беременности было видно государству. Мы не говорим о том, что мы хотим запретить, но мы говорим о том, что мы хотим видеть и помогать, быть рядом в момент принятия решения", - сказала она.
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Буцкая отметила, что также требует проработки вопрос продажи средств для медикаментозного аборта.
"Продажа средств для медикаментозного аборта возможна только в медицинских клиниках по рецепту и назначению врача. Поэтому все, что продается иным путем, это и так незаконно… Мы видим, что это незаконное присутствует, как бы ужесточить наказание, там надо понять еще, как найти не курьера, а найти того, кто организовал этот бизнес. Это как раз тот вопрос, который для нас, законодателей, ребус", — добавила депутат.
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