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Полный запрет абортов не обсуждается, заявил депутат - РИА Новости, 09.03.2023
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09:23 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/aborty-1856672832.html
Полный запрет абортов не обсуждается, заявил депутат
Полный запрет абортов не обсуждается, заявил депутат - РИА Новости, 09.03.2023
Полный запрет абортов не обсуждается, заявил депутат
В Госдуме не обсуждают вопрос полного запрета абортов, но необходимо "вывести" аборты, которые делают в коммерческих клиниках, чтобы прерывание беременности... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T09:23
2023-03-09T09:23
здоровье - общество
татьяна буцкая
госдума рф
единая россия
общество
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В Госдуме не обсуждают вопрос полного запрета абортов, но необходимо "вывести" аборты, которые делают в коммерческих клиниках, чтобы прерывание беременности было "видно" государству, сообщила РИА Новости первый замглавы думского комитета по вопросам семьи Татьяна Буцкая (ЕР). "Первое направление - вывести аборты, которые делаются в коммерческих клиниках, чтобы прерывание беременности было видно государству. Мы не говорим о том, что мы хотим запретить, но мы говорим о том, что мы хотим видеть и помогать, быть рядом в момент принятия решения", - сказала она. Буцкая отметила, что также требует проработки вопрос продажи средств для медикаментозного аборта. "Продажа средств для медикаментозного аборта возможна только в медицинских клиниках по рецепту и назначению врача. Поэтому все, что продается иным путем, это и так незаконно… Мы видим, что это незаконное присутствует, как бы ужесточить наказание, там надо понять еще, как найти не курьера, а найти того, кто организовал этот бизнес. Это как раз тот вопрос, который для нас, законодателей, ребус", — добавила депутат.
https://ria.ru/20221111/abort-1830888353.html
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здоровье - общество, татьяна буцкая, госдума рф, единая россия, общество
Здоровье - Общество, Татьяна Буцкая, Госдума РФ, Единая Россия, Общество
Полный запрет абортов не обсуждается, заявил депутат

Депутат Буцкая считает, что аборты надо "вывести" из коммерческих клиник

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкТатьяна Буцкая
Татьяна Буцкая - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Татьяна Буцкая. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В Госдуме не обсуждают вопрос полного запрета абортов, но необходимо "вывести" аборты, которые делают в коммерческих клиниках, чтобы прерывание беременности было "видно" государству, сообщила РИА Новости первый замглавы думского комитета по вопросам семьи Татьяна Буцкая (ЕР).
"Первое направление - вывести аборты, которые делаются в коммерческих клиниках, чтобы прерывание беременности было видно государству. Мы не говорим о том, что мы хотим запретить, но мы говорим о том, что мы хотим видеть и помогать, быть рядом в момент принятия решения", - сказала она.
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Буцкая отметила, что также требует проработки вопрос продажи средств для медикаментозного аборта.
"Продажа средств для медикаментозного аборта возможна только в медицинских клиниках по рецепту и назначению врача. Поэтому все, что продается иным путем, это и так незаконно… Мы видим, что это незаконное присутствует, как бы ужесточить наказание, там надо понять еще, как найти не курьера, а найти того, кто организовал этот бизнес. Это как раз тот вопрос, который для нас, законодателей, ребус", — добавила депутат.
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