https://ria.ru/20230308/zhenschiny-1856579439.html

Путин рассказал об особенности российских женщин

Путин рассказал об особенности российских женщин - РИА Новости, 08.03.2023

Путин рассказал об особенности российских женщин

Значительная часть российских женщин стремится работать ради конечного результата, а не просто ждать улучшений в чем-то, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T14:20

2023-03-08T14:20

2023-03-08T17:55

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Значительная часть российских женщин стремится работать ради конечного результата, а не просто ждать улучшений в чем-то, заявил президент России Владимир Путин. "(Особенность российских) женщин - не просто ожидать чего-то, улучшений в чем-то, а в стремлении работать ради конечного результата там, где бы вы не работали. Вот это подвижничество русской женщины, которая известно и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет, вот это здесь и находится – в этом состоянии души", - сказал Путин в среду на церемонии награждения выдающихся женщин России.

https://ria.ru/20230308/zhenschiny-1856572561.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, общество