https://ria.ru/20230308/zhenschiny-1856579439.html
Путин рассказал об особенности российских женщин
Путин рассказал об особенности российских женщин - РИА Новости, 08.03.2023
Путин рассказал об особенности российских женщин
Значительная часть российских женщин стремится работать ради конечного результата, а не просто ждать улучшений в чем-то, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T14:20
2023-03-08T14:20
2023-03-08T17:55
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Значительная часть российских женщин стремится работать ради конечного результата, а не просто ждать улучшений в чем-то, заявил президент России Владимир Путин. "(Особенность российских) женщин - не просто ожидать чего-то, улучшений в чем-то, а в стремлении работать ради конечного результата там, где бы вы не работали. Вот это подвижничество русской женщины, которая известно и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет, вот это здесь и находится – в этом состоянии души", - сказал Путин в среду на церемонии награждения выдающихся женщин России.
https://ria.ru/20230308/zhenschiny-1856572561.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин рассказал об особенности российских женщин
Путин: многие российские женщины стремятся работать ради результата, не ждать чего-то
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Значительная часть российских женщин стремится работать ради конечного результата, а не просто ждать улучшений в чем-то, заявил президент России Владимир Путин.
"(Особенность российских) женщин - не просто ожидать чего-то, улучшений в чем-то, а в стремлении работать ради конечного результата там, где бы вы не работали. Вот это подвижничество русской женщины, которая известно и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет, вот это здесь и находится – в этом состоянии души", - сказал Путин в среду на церемонии награждения выдающихся женщин России.
Женщины вносят огромный вклад в развитие России, заявил Путин