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Путин рассказал об особенности российских женщин - РИА Новости, 08.03.2023
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14:20 08.03.2023 (обновлено: 17:55 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/zhenschiny-1856579439.html
Путин рассказал об особенности российских женщин
Путин рассказал об особенности российских женщин - РИА Новости, 08.03.2023
Путин рассказал об особенности российских женщин
Значительная часть российских женщин стремится работать ради конечного результата, а не просто ждать улучшений в чем-то, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T14:20
2023-03-08T17:55
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Значительная часть российских женщин стремится работать ради конечного результата, а не просто ждать улучшений в чем-то, заявил президент России Владимир Путин. "(Особенность российских) женщин - не просто ожидать чего-то, улучшений в чем-то, а в стремлении работать ради конечного результата там, где бы вы не работали. Вот это подвижничество русской женщины, которая известно и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет, вот это здесь и находится – в этом состоянии души", - сказал Путин в среду на церемонии награждения выдающихся женщин России.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин рассказал об особенности российских женщин

Путин: многие российские женщины стремятся работать ради результата, не ждать чего-то

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград по случаю Международного женского дня
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград по случаю Международного женского дня - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград по случаю Международного женского дня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Значительная часть российских женщин стремится работать ради конечного результата, а не просто ждать улучшений в чем-то, заявил президент России Владимир Путин.
"(Особенность российских) женщин - не просто ожидать чего-то, улучшений в чем-то, а в стремлении работать ради конечного результата там, где бы вы не работали. Вот это подвижничество русской женщины, которая известно и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет, вот это здесь и находится – в этом состоянии души", - сказал Путин в среду на церемонии награждения выдающихся женщин России.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Женщины вносят огромный вклад в развитие России, заявил Путин
Вчера, 13:25
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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