https://ria.ru/20230308/zhenschiny-1856572561.html

Женщины вносят огромный вклад в развитие России, заявил Путин

Женщины вносят огромный вклад в развитие России, заявил Путин - РИА Новости, 08.03.2023

Женщины вносят огромный вклад в развитие России, заявил Путин

Российские женщины вносят огромный вклад в развитие государства и достижение общенациональных задач, в стране нет таких отраслей, в которых женщины не добились... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T13:25

2023-03-08T13:25

2023-03-08T13:25

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские женщины вносят огромный вклад в развитие государства и достижение общенациональных задач, в стране нет таких отраслей, в которых женщины не добились бы значимых результатов, заявил президент РФ Владимир Путин. На церемонии вручения государственных наград выдающимся женщинам России в среду Путин поздравил российских женщин с 8 Марта. Глава государства отметил их заслуги перед страной. "В нашей стране, пожалуй, нет таких отраслей, сфер деятельности, в которых женщины не добились бы серьезных, значимых результатов. Уважаемые друзья, ваши таланты, знания, компетентность ответственность целеустремленность вносят огромный вклад в развитие нашей страны, в достижение общенациональных задач, в создание достойного будущего для новых поколений", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230308/nagrady-1856571049.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин